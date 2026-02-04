Jeffrey Epstein estaba obsesionado con construir un “harén”: ¿por qué y qué significa?

Por Harmeet Kaur, CNN

Un día después de reunirse con Jeffrey Epstein en 2013, el multimillonario Richard Branson le envió un correo electrónico a Epstein elogiando el tiempo que pasaron juntos.

“Fue realmente agradable verte ayer”, escribió el 11 de septiembre de ese año. “¡Los chicos de deportes acuáticos no pueden dejar de hablar de eso! Cuando estés por la zona, me encantaría verte. ¡Siempre y cuando traigas tu harén!”

Virgin Group, el extenso imperio empresarial que Branson fundó, dijo que Branson estaba usando el término de Epstein para referirse a un grupo de mujeres adultas que trabajaban para él, y que si hubiera conocido la situación completa en ese momento, no habría usado la palabra ni habría estado en contacto con Epstein. Pero aunque el intercambio de correos de Branson ha sido noticia recientemente, no es ni de lejos la única mención de un “harén” en los archivos de Epstein. Epstein, al parecer, estaba obsesionado con la idea de construir un “harén”, o al menos, lo que él imaginaba que era uno.

“Harén” proviene del árabe “haram”, que puede significar prohibido, sagrado o un lugar inviolable. En las sociedades islámicas, particularmente durante el Imperio Otomano, la palabra describía los aposentos separados para las mujeres de una casa, a los que los forasteros tenían prohibido acceder. Tener harenes era principalmente una costumbre de la élite, que podía permitirse residencias lo suficientemente grandes como para aislar a las mujeres de los hombres.

Con el tiempo, la palabra pasó a referirse tanto a los alojamientos como a las mujeres que vivían en ellos. Los harenes también variaban de familia en familia; mientras algunos arreglos eran polígamos, otros harenes eran simplemente espacios privados compartidos por las parientes femeninas de un hombre.

Sin embargo, los occidentales se fijaron en la primera descripción, especialmente en lo relacionado con el harén del sultanato otomano. Se sabe que la palabra se utilizó por primera vez en inglés a mediados del siglo XVII, y rápidamente se convirtió en un término popular en Occidente, aunque las ideas occidentales sobre los harenes no coincidieran con la realidad. “Aunque los europeos siempre estuvieron fascinados por lo poco que podían saber del harén, lo que solo podían imaginar los intrigaban aún más”, escribió la crítica literaria Ruth Bernard Yeazell en su libro de 2000 “Harems of the Mind: Passages of Western Art and Literature”.

Los hombres occidentales, en particular, dejaron volar su imaginación. Las referencias a los harenes aparecen en los escritos del dramaturgo francés Jean Racine y el filósofo Montesquieu, así como en las óperas de Mozart y Rossini. La académica Leila Ahmed escribió en 1982 que los relatos de los hombres occidentales implicaban “especulación lasciva, a menudo en forma de afirmaciones directas, sobre las relaciones sexuales entre mujeres dentro del harén”.

Incluso cuando mujeres occidentales como Lady Mary Wortley Montagu, y más tarde Edith Wharton, lograron acceder a los harenes y desafiar las fantasías eróticas sin fundamento de sus homólogos masculinos, la imagen exotizada del harén permaneció, y la figura hipersexualizada de la chica del harén se convirtió en un estereotipo de Hollywood.

“La imaginación orientalista occidental de un harén como un burdel privado donde docenas de mujeres se tumban en perpetua lujuria competitiva por el afecto de un solo hombre era un recurso popular para pinturas, óperas e historias, pero es completamente falso”, escribió Catherine Cartwright-Jones en la entrada de la palabra en la edición de 2013 de la Oxford Encyclopedia of Islam and Women.

El hecho de que esta idea de un “harén” fuera poco más que un mito no parecía importarle a Epstein. El desacreditado financiero quería tener un grupo de mujeres a su disposición, y quería aislarlas en aposentos dedicados en sus residencias. Una de las víctimas de Epstein le dijo al FBI en 2019 que Epstein le dio libros en inglés y árabe y le explicó qué era un “harén”, diciéndole: “Serás parte de Babilonia”, una aparente referencia a la concubinato en la antigüedad. Otra víctima informó que Epstein dijo que no creía en la monogamia y que “la idea era construir un harén”.

En otra entrevista más del FBI, una asistente de Epstein que dijo haber sido agredida en múltiples ocasiones contó a los investigadores en 2019 sobre sus ambiciones de construir un “harén” en su propiedad de las Islas Vírgenes. “Quería que fuera una estructura tipo castillo, que se asemejara a la Alhambra en España. Quería que la estructura albergara a varias chicas y pedía ideas sobre la estructura”, dice el informe del FBI. El Palacio de Topkapi en Estambul, la residencia principal de los sultanes otomanos, también fue una de sus inspiraciones.

Un “harén” también puede significar un grupo de hembras asociado con un solo macho, y los archivos de Epstein presentan también este uso. En 2010, el biólogo evolutivo Marc Hauser —a quien la Universidad de Harvard posteriormente halló culpable de mala conducta científica— le envió un correo electrónico a Epstein sobre un libro en el que estaba trabajando, titulado provisionalmente “Evilicious: How We Evolved A Taste For Being Bad” (“Malvicioso: Cómo evolucionamos un gusto por ser malos”). Un año después, le envió el manuscrito (con el subtítulo revisado “Explicando nuestro gusto por el daño excesivo”), que discutía la competencia y la dominancia en los harenes de elefantes marinos y babuinos hamadryas.

Las fantasías occidentales sobre los harenes también produjeron la palabra “serallo”, otro término para el mismo concepto. Esa palabra es producto de una confusión lingüística, según Yeazell. “Al pensar en las mujeres literalmente encerradas en el harén, los europeos asociaron erróneamente la palabra turco-persa para palacio, saray, con el italiano serrare, encerrar o clausurar —por lo que, mediante esa falsa etimología, el inglés ‘seraglio’ y el francés ‘sérail’ pasaron a significar no solo todo un edificio… sino también los apartamentos en los que las mujeres estaban confinadas e incluso a las propias mujeres”, escribió.

Los términos “serallo” y “harén” aparecieron ambos en un intercambio de correos electrónicos de 2011 en el que alguien le preguntó a Epstein sobre “los niveles en el Harén de Jeffrey”. Epstein respondió, con su habitual gramática y puntuación fragmentadas: “El Harén, significaba protección… para los de adentro… de los de afuera. Mozart escribió el Serallo… Hay un tema principal, recapitulando, haciendo eco, realzado por sus variaciones, muchos movimientos, intriga, en las melodías. La armonía y las alas se pueden oír. Mientras pasas el verano comiendo experiencias, intenta estar abierto, forma tus juicios solo después de que hayan sido completamente digeridos. Realmente espero pasar tiempo contigo”.

Pero como han dejado claro las investigaciones sobre Epstein y la publicación de nuevos documentos, no solo era de “los de afuera” de quienes el llamado “harén” de Epstein necesitaba protección. El mayor peligro venía desde dentro de la casa.

