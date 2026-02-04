La casa de Nancy Guthrie en Arizona era un escape pacífico. Ahora ha sido declarada “escena del crimen”

Por Amanda Musa, CNN

Rodeado por un vasto desierto, el largo y sinuoso camino que conduce a la casa de Nancy Guthrie en Catalina Foothills está salpicado de cactus espinosos y atractivas casas.

Al caer la noche, la comunidad no incorporada al norte de Tucson, Arizona, se sume en una oscuridad aislada. Esa quietud fue lo que atrajo a Nancy y a su familia a la zona hace décadas.

“La calidad de vida es relajada y apacible”, declaró la madre de la presentadora de “Today”, Savannah Guthrie, sobre su comunidad en noviembre.

Tres meses después, las autoridades dicen que Nancy Guthrie fue sacada de su casa en el tranquilo vecindario donde vive sola y fue vista por última vez el sábado por la noche.

La desaparición de Nancy se convirtió en noticia nacional, provocando un renovado dolor en la tranquila comunidad que trajo sanación a la familia de Savannah después de la muerte de su padre.

“Cuando regreso, me siento como si mi alma estuviera en casa, mi espíritu en casa, siento a mi padre en el viento”, expresó Savannah en noviembre. “El desierto, los cactus, los animales: es un lugar único, un lugar hermoso para visitar”.

Nancy y su esposo, Charles Guthrie, vivían en Australia, donde Charles trabajaba como ingeniero de minas, cuando Savannah nació en 1971. La familia se mudó a Arizona cuando Savannah era joven y permaneció establecida allí.

La familia quedó destrozada cuando Charles, adorado por muchos, murió de un ataque cardíaco en 1988. Savannah tenía 16 años en ese momento, según un ensayo del Día del Padre que escribió para Today en 2014.

“Mi padre era una mezcla aparentemente improbable de cualidades: siempre fuerte, a veces aterrador, leal hasta el final y muy amable y tierno cuando era necesario”, escribió Savannah.

Alto, cariñoso y divertido, Charles se desenvolvía en la vida exigiendo claridad moral, lo cual podía resultar intimidante, dijo Savannah. Pero también era conocido por convertir “una simple visita a la oficina de correos en una historia emocionante”, añadió.

Savannah, la menor de tres hermanos, se quedó en Arizona para asistir a la Universidad de Arizona. Su hermana, Annie Guthrie, tampoco viajó muy lejos.

“Teníamos un pacto, hablado o tácito, de que los fines de semana, aunque éramos universitarias, una de nosotras siempre se quedaría en casa una de las noches del fin de semana para que mi mamá no estuviera sola”, dijo Savannah en 2017. “Eso era algo que hacíamos juntas como hermanas”.

En un segmento del programa “Today” sobre sus raíces en Tucson el otoño pasado, la presentadora de la NBC se llamó a sí misma una “hija del desierto”.

En el segmento, Savannah y Nancy cenaron juntas en un restaurante local, una de las muchas veces que la presentadora presentó a su madre en el programa matutino.

Nancy calificó a Tucson de “maravillosa” durante el segmento: “Solo el aire, la calidad de vida es relajada y apacible”.

“Me gusta ver cómo los jabalíes se comen mis plantas”, añadió riendo, refiriéndose a unos animales parecidos a cerdos que suelen verse en la zona.

Ubicada a lo largo de las montañas de Santa Catalina, la comunidad de Catalina Hills es conocida por sus actividades al aire libre, según el Departamento del Sheriff del Condado de Pima, no por las investigaciones de la escena del crimen ni por los informes de secuestros.

“La gente se siente inquieta, no diría temerosa, pero obviamente esto es impactante”, comentó el vecino de Nancy, Jeff Lamie, quien describió la zona como tranquila y segura.

“Llevamos seis años viviendo aquí. Es un barrio maravilloso, realmente maravilloso”, agregó Lamie a Erin Burnett de CNN.

La comunidad tiene una población de alrededor de 53.000 personas, con una edad media de 56 años, según los datos más recientes del censo de Estados Unidos.

Las casas en la comunidad del desierto están espaciadas y escondidas detrás del follaje del desierto, según Lamie, quien dice que la mayoría de las propiedades se encuentran en lotes de casi una hectárea.

Los equipos de búsqueda y rescate de montaña están rastreando el denso terreno y pidiendo a los vecinos que revisen la maleza en busca de cualquier evidencia, agregó Lamie.

“Todos hemos estado observando, estando atentos y revisando las cámaras del anillo”, indicó Lamie a CNN. “Y, lamentablemente, hasta ahora no podemos brindar ninguna ayuda al respecto”.

Savannah suele hablar maravillas de su madre y de su estrecha relación. Durante una celebración de su 80º cumpleaños en “Today”, la presentadora la describió como alguien que “vivió una vida de integridad y lealtad”.

“Perdimos a mi papá de forma repentina e impactante”, recordó Savannah en una entrevista de 2023. “Y mi mamá fue muy fuerte y dejó de lado su propio dolor de muchas maneras, solo para estar ahí y asegurarse de que todos pudiéramos salir adelante juntos”.

Nancy continuó criando a sus hijos sola, manifestó Savannah.

“Ella nos ama a nosotros, a su familia, intensamente, y su altruismo y sacrificio por nosotros, su firmeza y su confianza inquebrantable son la razón por la que cualquiera de nosotros creció y logró hacer cualquier cosa”, expresó.

Se suponía que Savannah volaría a Italia el lunes para la tan esperada cobertura de NBC de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026. Con ese gran viaje internacional a la vuelta de la esquina, pasó gran parte del fin de semana pasado con su esposo y sus dos hijos

Pero sus planes se desvanecieron cuando un familiar la llamó y le dijo que Nancy había desaparecido. Fue “la peor llamada de su vida”, comentó un productor de la NBC que conoce personalmente a Savannah.

Una fuente familiarizada con el asunto dijo que Savannah inmediatamente se apresuró a volar a Tucson.

Las autoridades del condado de Pima señalaron que los familiares de Nancy registraron su casa en vano antes de llamar al 911 para reportar su desaparición alrededor del mediodía, hora local, del domingo.

NBC movilizó sus considerables recursos para ayudar a una de las estrellas más grandes y queridas de la cadena. Los copresentadores de Savannah en el programa “Today” compartieron el número de teléfono de la línea de denuncia del Departamento del Sheriff del Condado de Pima, 520-351-4900, en televisión y redes sociales.

El lunes por la mañana, el sheriff del condado de Pima, Chris Nanos, informó que Savannah se había puesto en contacto con su oficina y que “tiene un equipo de seguridad que ha estado en contacto con nosotros durante toda la noche”.

Brian Stelter y Elise Hammond de CNN contribuyeron a este informe.

