La contratación del sector privado se desplomó en enero: se crearon solo 22.000 empleos

El breve cierre del Gobierno de EE.UU. ha retrasado el informe oficial de empleo de enero (los datos se publicarán el 11 de febrero en lugar del próximo viernes). Sin embargo, un primer análisis de la actividad de contratación en el sector privado mostró que el crecimiento del empleo se estancó en el comienzo del año.

La empresa ADP, líder en nóminas, informó este miércoles que los empleadores del sector privado crearon solo 22.000 empleos en enero, aproximadamente la mitad de los 45.000 empleos que esperaban los economistas. El crecimiento del empleo se desaceleró aún más con respecto al crecimiento del empleo de diciembre, que se revisó a la baja de 41.000 a 37.000.

El crecimiento del empleo en enero se debió en su totalidad a la continua contratación en los sectores de la educación y la salud, que crearon aproximadamente 74.000 empleos, según el informe de ADP. El sector sanitario, que está creciendo debido al envejecimiento de la población, ha sido uno de los pocos que ha experimentado una expansión constante del empleo en los últimos años.

“Hemos visto reducida la creación de empleo a uno o dos sectores”, declaró Nela Richardson, economista jefa de ADP, el miércoles en una conferencia telefónica con periodistas.

En cuanto a la gran mayoría de los demás sectores, la contratación se ha mantenido a la baja o ha experimentado una disminución del empleo en un mercado laboral cada vez menos dinámico.

En enero, ADP estimó que el sector de servicios profesionales y empresariales perdió 57.000 empleos, la mayor pérdida para ese sector desde agosto de 2024. El sector manufacturero, que ha perdido empleos mensualmente desde marzo de 2024, registró una pérdida neta de 8.000 empleos el mes pasado.

“Un crecimiento débil y altamente concentrado en el mercado laboral se traduce en un crecimiento más débil en toda la economía”, escribió Elizabeth Renter, economista jefa de NerdWallet, en una nota este miércoles. “Cuando el mercado laboral crea menos empleos (y los pierde en algunos sectores), la economía pierde dinamismo”.

La contratación se ha desacelerado significativamente en los últimos años, y el mercado laboral estadounidense se ha asentado en un estado de “poca contratación y poco despido”.

“Para los hogares, esto puede significar menos oportunidades de ascenso profesional y aumentos salariales”, afirmó Renter. “Y para quienes no tienen trabajo, mayor dificultad para encontrar un nuevo empleo”.

Aun así, a pesar de las débiles ganancias mensuales, el crecimiento salarial se ha mantenido estable para quienes han logrado permanecer en el mercado laboral.

“Ese es el equilibrio entre la oferta y la demanda de mano de obra”, afirmó Richardson.

El crecimiento salarial anual de quienes permanecieron en sus empleos fue del 4,5 % en enero.

“Es una cifra sólida; es una cifra superior a la que observábamos antes de la pandemia, cuando la tasa de desempleo era aproximadamente un punto porcentual inferior a la actual”, afirmó.

Las ganancias salariales para quienes cambiaron de trabajo se desaceleraron del 6,6 % al 6,4 % en enero.

El último informe de ADP incluyó una revisión anual donde las estimaciones de empleo anteriores se compararon con los datos del Censo Trimestral de Empleo y Salarios hasta marzo de 2025. El Censo Trimestral de Empleo y Salarios (QCEW), aunque con retraso, ofrece una visión más completa de la actividad de contratación, ya que se basa en las declaraciones trimestrales de impuestos de las empresas para el seguro de desempleo.

El crecimiento del empleo no fue tan sombrío como sugerían las cifras iniciales de ADP, afirmó Renter de NerdWallet, y añadió que el último informe confirma aún más la desaceleración observada en el mercado laboral durante el último año.

Aun así, el informe de ADP es solo una pieza del rompecabezas para determinar la evolución del mercado laboral a partir de ahora.

“Ante la ausencia de datos federales, datos del sector privado como este ayudan a completar los vacíos”, escribió. “Pero no ofrecen una imagen sólida ni completa del mercado laboral”.

Por otra parte, la Oficina de Estadísticas Laborales (Bureau of Labor Statistics) publicó este miércoles un calendario de publicación actualizado de los informes del mercado laboral retrasados ​​por el cierre más reciente:

“El informe de la Encuesta de Vacantes y Rotación Laboral de diciembre se publicará el jueves por la mañana; el informe de empleo de enero (que incluirá las revisiones finales de los parámetros de referencia para la creación de empleo hasta marzo de 2025) se publicará el 11 de febrero; y el informe del Índice de Precios al Consumidor de enero se aplazó al viernes 13 de febrero”, indica el nuevo calendario.

Esta noticia se ha actualizado con información reciente de la Oficina de Estadísticas Laborales.

