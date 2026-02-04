Nuevos archivos profundizan un misterio crítico sobre quienes se juntaron con Jeffrey Epstein

Análisis por Stephen Collinson, CNN

“El pueblo estadounidense debe comprender que no es un delito festejar con el señor Epstein”.

Tal vez el vicesecretario de Justicia Todd Blanche tenga razón, dado el alto nivel de pruebas requerido para un procesamiento.

Pero su comentario del lunes en Fox News ignoró cruelmente a las víctimas de Jeffrey Epstein, que quedaron con un trauma de por vida después de ser traficadas dentro de su sórdida órbita.

Y no capta plenamente las implicaciones más amplias de una nueva montaña de revelaciones del Departamento de Justicia.

Varios millones de documentos revelan la selecta cúpula de la red social y empresarial global de Epstein. El financiero caído en desgracia era el guardián y el tejido conectivo de un círculo de élite abierto a quienes ostentaban riqueza, fama, poder e influencia.

Sus contactos a lo largo de los años incluyeron a un expresidente estadounidense y a uno en ejercicio; un príncipe, una princesa heredera, secretarios y ministros del gabinete; y titanes de los negocios, el entretenimiento, el derecho, la banca y la diplomacia. Escándalos similares que amenazan a dinastías reales y gobiernos están ahora causando estragos en Europa.

Los antiguos amigos, socios y compañeros de mesa de Epstein nos han gobernado y han construido una economía que los enriquece y margina a muchos de nosotros. Han aparecido en nuestras pantallas de televisión, han sido dueños de equipos deportivos o nos han vendido bienes de consumo. Han desarrollado sistemas operativos de software que impulsan la vida moderna y están imponiendo un futuro dominado por la inteligencia artificial.

Mientras la alta sociedad se divertía con Epstein en la época dorada, cuando el siglo XX dio paso al XXI, muchos estadounidenses que no pertenecían al club estaban muriendo en guerras extranjeras o luchando por mantenerse solventes durante los estragos de la Gran Recesión.

La máxima de F. Scott Fitzgerald de que “los muy ricos… son diferentes a ti y a mí” se ve confirmada por el extraordinario torbellino de eventos sociales, reuniones y conferencias que Epstein utilizaba para poblar su red. Era un círculo encantador de yates, almuerzos relajados, cenas y jets privados, y entusiastas compañeros de viaje.

“Tienes a algunas de las personas más ricas, líderes tecnológicos, líderes financieros, políticos, todos implicados de alguna manera, habiéndole enviado correos electrónicos, queriendo ir a la isla de Epstein, sabiendo que Epstein era un pedófilo”, dijo el representante demócrata Ro Khanna, quien ayudó a forzar la publicación de los archivos, al programa “Meet the Press” de NBC.

Muchas figuras prominentes, incluyendo al expresidente Bill Clinton y al presidente Donald Trump, han declarado haber cortado vínculos con Epstein años antes de que sus crímenes y presuntos delitos pendientes salieran a la luz, y afirman no saber nada al respecto. Ninguno de los dos ha sido acusado penalmente en relación con Epstein y las autoridades no han presentado pruebas de irregularidades.

Al mismo tiempo, sin embargo, las acusaciones presentadas contra Epstein y el juicio de su socia Ghislaine Maxwell pintaron un mundo de depravación; de decenas de niñas seducidas, explotadas y abusadas en sus casas de Manhattan y Palm Beach, Florida.

Cualquiera que conociera a Epstein habría tenido su propia experiencia. Pero resulta difícil creer que algunas de las personas más sofisticadas del mundo con las que se relacionó desconocieran sus inclinaciones. ¿Se trata de un caso de personas del círculo de Epstein que adoptaron una postura de ceguera voluntaria? Y, de ser así, ¿qué deuda tienen ahora con las víctimas cuyas vidas quedaron alteradas para siempre?

¿Qué obligación tienen los poderosos hacia aquellos que tienen poco o ningún poder, como las jóvenes que fueron obligadas a proporcionar masajes y actos sexuales a Epstein?

Las preguntas son especialmente candentes porque los archivos recientemente publicados muestran mucha socialización y redes de contactos entre Epstein y algunos de sus amigos luego de su liberación de la cárcel en 2009. Había cumplido 13 meses de prisión tras declararse culpable de dos cargos estatales de prostitución en Florida en un acuerdo que le evitó el procesamiento federal.

La idea de que nadie sabía nada parece difícil de creer.

Después de todo, en 2002, Trump declaró a la revista New York que conocía a Epstein desde hacía 15 años y que era un tipo estupendo. Trump añadió: “Incluso se dice que le gustan las mujeres hermosas tanto como a mí, y muchas de ellas son jóvenes. Sin duda, Jeffrey disfruta de su vida social”.

(Trump dijo que más tarde tuvo un enfrentamiento con Epstein).

En un extraño mensaje en Truth Social publicado la noche de Navidad de 2025, Trump pareció dar a entender que sabía más, señalando a “los muchos sinvergüenzas que amaban a Jeffrey Epstein, le daban fajos de dinero, iban a su isla, asistían a sus fiestas y pensaban que era el mejor tipo del mundo, solo para ‘abandonarlo como a un perro’ cuando las cosas se ponían demasiado calientes”.

El martes, Trump declaró que “era hora de que el país se dedique a otra cosa, de verdad”. Añadió: “Ahora que no se ha revelado nada sobre mí, salvo que se trata de una conspiración en mi contra, literalmente, por parte de Epstein y otros”.

Pero el presidente se negó a responder preguntas de Kaitlan Collins de CNN en el Despacho Oval sobre la ausencia de justicia para las víctimas de Epstein.

Archivos recién publicados muestran que, si bien algunos allegados de Epstein parecían atraídos por la posibilidad de conocer mujeres jóvenes y mantener relaciones sexuales, él también era el centro de una red más amplia de influencia y socialización. Este último hecho podría eventualmente sugerir respuestas a uno de los misterios del caso: ¿Cómo amasó una fortuna tan grande?

Epstein ampliaba consciente y constantemente su círculo y buscaba más conexiones.

En 2013, por ejemplo, tuvo uno de sus muchos intercambios con el CEO de Tesla, Elon Musk. Epstein le preguntó por correo electrónico si tenía algún plan para la Asamblea General de las Naciones Unidas de 2013, y le comentó que vendría mucha gente interesante. Musk respondió que su empresa SpaceX estaba a punto de lanzar el que posiblemente sea el cohete más avanzado de la historia. Añadió: “Volar a Nueva York para ver a los diplomáticos de la ONU hacer nada sería una pérdida de tiempo”.

Epstein respondió, insinuando fuertemente que la reunión era para conocer mujeres. Musk parece no haber respondido.

En otro correo electrónico, Musk expresó su aparente deseo de asistir a la fiesta más salvaje de la isla de Epstein. Musk ha negado haber ido a la isla o haber asistido a dicha fiesta.

La red de conexiones de Epstein se extiende por todo el mundo. Y en el extranjero, sus antiguos socios están siendo sometidos a un juicio más serio que en Estados Unidos.

La víctima más destacada en el extranjero de la última serie de revelaciones es Peter Mandelson, exministro del gabinete británico, quien previamente fue despedido como embajador en Washington por sus vínculos con Epstein. Ahora enfrenta una investigación penal por las acusaciones de haber filtrado a su amigo información gubernamental sensible para el mercado en el punto álgido de la crisis financiera, lo que habría sido una joya escondida para los contactos de Epstein en Wall Street. El escándalo amenaza al debilitado Gobierno del primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer.

La saga de Epstein también ha sacudido a la familia real británica. El expríncipe Andrés ya había llegado a un acuerdo en un caso de agresión sexual con la difunta Virginia Giuffre, quien fue víctima de trata de personas por Epstein. Las continuas revelaciones llevaron al rey Carlos III a despojar a su hermano de sus títulos reales y exiliarlo a una remota finca real. Starmer dijo que el ahora Andrew Mountbatten-Windsor debería testificar ante el Congreso de Estados Unidos.

La red de deshonra de Epstein también está inquietando a la realeza noruega tras la publicación de correos electrónicos amistosos, y en ocasiones sugerentes, entre Epstein y la princesa heredera Mette-Marit. La princesa declaró a CNN que demostró falta de criterio y lamenta su amistad con él. “Debo asumir la responsabilidad de no haber investigado más a fondo los antecedentes de Epstein y de no haberme dado cuenta antes de qué tipo de persona era… es una responsabilidad que debo asumir”.

La cuestión de si algunos de los otros amigos y contactos de Epstein deberían someterse a un período de reflexión pública está cobrando cada vez más importancia. Y podría tener implicaciones políticas, incluso si es poco probable que un Congreso republicano indolente presione al Departamento de Justicia para obtener más respuestas o para la publicación de millones de archivos que aún conserva

El escándalo desatado por los archivos de Epstein podría ayudar al menos temporalmente a Trump, quien ha estado bajo un feroz escrutinio sobre lo que sabía.

El presidente siempre argumentó que Estados Unidos estaba dirigido por una camarilla corrupta de élites deshonestas que dominaban la política, las finanzas y las artes. Cuanto más concluyen los votantes que todo el establishment es corrupto, menos lo convierten en un caso excepcional la propia conducta volátil y la ética cuestionable de Trump.

Y solo se necesitan unos pocos correos electrónicos incriminatorios para dar un poco de validación a los teóricos de la conspiración de extrema derecha que ya argumentaban que el país era rehén de un Estado profundo enfermo y sumido en la desviación sexual.

Por supuesto, la mayoría de los políticos, banqueros, diplomáticos y famosos no se relacionaban con Epstein. La lógica sugiere que muchas personas prominentes debieron haberlo visto y huido corriendo.

Pero cualquier cosa que alimente la percepción de una élite rica, moralmente corrupta y con tráfico de influencias podría alimentar el cinismo sobre la vida pública y el populismo que ya atacan a la democracia estadounidense, incluso después de que Trump deje el cargo.

Epstein ya no existe, después de quitarse la vida en prisión en 2019 y dejar que sus famosos antiguos asociados respondieran por sus crímenes.

Quienes lo acompañaron quizá no compartan la responsabilidad penal. Pero ¿cuántos de ellos fueron cómplices morales?

