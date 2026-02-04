¿Qué es el curling? Todo lo que necesitas saber sobre uno de los deportes estrella de los Juegos Olímpicos de Invierno

Por Ben Morse, CNN

Cuando se celebran los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno cada cuatro años, muchos deportes compiten por captar la atención de los espectadores de todo el mundo.

Sin embargo, hay uno en particular que parece cautivar a muchos en cada ocasión: el curling.

Ya sea por el cepillado aparentemente frenético que se realiza frente a la piedra o por la increíble habilidad necesaria para deslizar las piedras con precisión en posiciones precisas desde tan lejos, el curling se convierte en un deporte imprescindible de la televisión.

El curling se ganó el apodo de “El Juego del Rugido”, por el ruido que emite la piedra de granito al deslizarse sobre el hielo.

Antes del inicio de la competición en Milán Cortina, estamos aquí para ayudarte a entender qué es el curling, el deporte que podría cautivar la imaginación del mundo en las próximas semanas.

Aunque no se pueden rastrear con precisión sus orígenes, se cree que el curling es un deporte que se originó en el siglo XVI.

Pinturas del artista flamenco Pieter Bruegel parecen representar una actividad similar al curling en estanques congelados.

En 1540, John McQuhin, notario de Paisley, Escocia, aparentemente presentó la primera evidencia escrita del curling.

Escrito en latín, McQuhin registró en su libro un desafío entre John Sclater, monje de la Abadía de Paisley, y Gavin Hamilton, representante del abad. Decía que Sclater lanzó una piedra sobre el hielo tres veces y afirmó estar listo para la contienda acordada.

Si bien no se puede determinar una fecha exacta, según la Federación Mundial de Curling, este deporte se practicaba en sus inicios en lagos y estanques congelados del norte de Europa.

Se popularizó en todo el mundo a medida que los migrantes escoceses introdujeron el curling en países con climas similares.

Las primeras reglas oficiales del curling se redactaron en Escocia y fueron adoptadas por el Grand Caledonian Curling Club, que se convirtió en el organismo rector del deporte, en 1838.

El club cambió su nombre a Royal Caledonian Curling Club en 1843, después de que la reina Victoria se aficionara al curling tras una demostración en el salón de baile del Palacio de Scone.

Aunque se han registrado partidos internacionales de curling desde el siglo XIX, los primeros partidos internacionales oficiales tuvieron lugar en los primeros Juegos Olímpicos de Invierno de 1924 en Chamonix, Francia. Gran Bretaña derrotó a Suecia y Francia en lo que se aceptó retroactivamente como el debut olímpico del curling.

El curling también fue un deporte de demostración en los Juegos de Invierno de 1932, y posteriormente en 1988 y 1992, lo que significa que el deporte no se practicaba en competiciones por medallas.

No fue hasta 1992 que el Comité Olímpico Internacional (COI) otorgó la categoría de medalla al curling masculino y femenino. Se introdujo en los Juegos Olímpicos de Invierno de 1998 en Japón y se ha convertido en una disciplina habitual.

Las piedras de curling están hechas de un tipo especial de granito y pesan casi 20 kilos (aproximadamente 44 libras).

Cada jugador tiene su propio cepillo y un tipo de zapato específico para este deporte.

En cada par de zapatos, una suela se agarra bien al hielo, mientras que la otra es más resbaladiza (llamada slider), lo que permite a los jugadores deslizarse con la piedra al jugar.

Los jugadores utilizan el cepillo para barrer delante de la piedra y calentar su trayectoria, permitiéndole alcanzar una mayor distancia si así lo desean.

Según la Federación Mundial de Curling, un buen barrido puede permitir que una piedra alcance dos o tres metros (casi entre 6,5 y 10 pies) más que si no se barre.

El barrido también puede reducir la curvatura de la piedra y ayudar a que se mantenga en su trayectoria hacia el objetivo.

El curling es un deporte de equipo, ya sea masculino, femenino o mixto, que se juega sobre hielo.

Dos equipos se turnan para deslizar las piedras de granito por una pista de hielo de 45 metros de largo y 4,7 metros de ancho hacia un objetivo conocido como la casa.

Los equipos tradicionales de curling están formados por cuatro jugadores; los equipos mixtos están formados por dos hombres y dos mujeres, o por un hombre y una mujer en dobles mixtos.

Cada equipo tiene un capitán y un vicecapitán. El capitán dirige al equipo y se sitúa en el otro extremo de la pista, cerca de la casa.

En curling por equipos, cada jugador lanza dos piedras consecutivas, alternándose con un oponente, en cada ronda (lo que se conoce como manga o ‘end’).

A cada jugador se le asignará una posición: líder, segundo, tercero o cuarto. El líder lanzará las dos primeras piedras, seguido de la segunda, la tercera y la cuarta.

En dobles mixtos, cada equipo usa cinco piedras. Cada manga comienza con una piedra precolocada para que sea posible anotar seis puntos. Un jugador juega la primera y la quinta piedra, mientras que el otro juega las tres del medio.

A cada lado de la superficie de juego hay una serie de anillos similares a una diana: la casa. Esto ayuda a los jugadores a determinar qué piedras están más cerca del centro.

Una vez completado un parcial, un equipo gana un punto por cada piedra que esté dentro o en contacto con la casa y que esté más cerca del centro que las piedras del equipo contrario.

Solo un equipo puede anotar en un parcial. Si ninguna piedra de ningún equipo toca la casa, no se anotan puntos; esto se llama “blank end”.

Al deslizar las piedras, cada jugador debe soltarlas antes de una línea determinada (llamada “hog line”) para que estén en juego.

Un partido de curling se disputa a 10 mangas y el equipo con más puntos gana.

Aunque los equipos pueden perder antes de que se completen las 10 mangas, un partido promedio de curling de campeonato puede durar hasta tres horas.

Con esto, relájate y disfruta del curling olímpico, que arrancará en Cortina d’Ampezzo el 4 de febrero y finalizará el 22 de febrero, como un nuevo experto en “El Juego del Rugido”.

