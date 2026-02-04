Solicitarán pena de muerte para el acusado de disparar a miembros de la Guardia Nacional cerca de la Casa Blanca en noviembre

Por Holmes Lybrand, CNN

El Departamento de Justicia ha anunciado que solicitará la pena de muerte para el hombre acusado de disparar a dos miembros de la Guardia Nacional y quitarle la vida a uno de ellos cerca de la Casa Blanca en noviembre.

El hombre, Rahmanullah Lakanwal, se declaró inocente de los nueve cargos que se le imputan, incluido el de homicidio premeditado, durante su comparecencia inicial ante el tribunal federal el miércoles.

Cuando el juez Amit Mehta presionó a los fiscales para que le dijeran si iban a presentar cargos adicionales que les permitieran solicitar la pena de muerte para Lakanwal, los fiscales titubearon y finalmente le dijeron al juez que iban a presentar “cargos elegibles de pena de muerte”.

Según los documentos judiciales, Lakanwal viajó desde el estado de Washington a la capital a finales de noviembre antes de tender una emboscada a los dos agentes y dispararles a ambos en la cabeza con un revólver de cañón corto.

Otro miembro de la Guardia Nacional, al oír los disparos, sacó su arma de servicio y disparó a Lakanwal, que cayó al suelo y fue detenido rápidamente, según los registros judiciales.

Sarah Beckstrom, una de las integrantes de la Guardia Nacional que recibió un disparo en la nuca, fue declarada muerta al día siguiente. El otro miembro, Andrew Wolfe, aún se encuentra en recuperación.

Lakanwal trabajó con la CIA durante más de una década en Afganistán antes de que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos se retiraran del país. Llegó a Estados Unidos en 2021.

Según los registros judiciales, Lakanwal había recibido la pistola, que según los fiscales era robada, de una persona no identificada después de que Lakanwal dijera que necesitaba un arma de fuego para protegerse durante su trabajo como conductor de Uber y Lyft.

Los investigadores afirman que, en ese momento, Lakanwal había sido expulsado de Uber y llevaba sin trabajar unos dos meses antes del tiroteo.

Inicialmente, él quería un arma de fuego con un cargador de hasta 30 balas, según los documentos judiciales, y cuando le entregaron el revólver, preguntó: “¿Solo cinco balas?”.

Los fiscales también alegan que el mismo día en que le entregaron el arma de fuego robada, Lakanwal fue a una tienda de artículos deportivos y compró una caja de balas. Dos horas más tarde, supuestamente buscó “Washington, D.C.” en Google Maps y, al día siguiente, buscó la dirección de la Casa Blanca.

Diez días después, supuestamente disparó a los dos miembros de la Guardia Nacional a dos cuadras de la Casa Blanca.

Su próxima audiencia en el caso está prevista para principios de mayo.

