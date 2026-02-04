Un villano de Harry Potter es ahora una inesperada mascota de Año Nuevo en China

Por Chris Lau, CNN

Con el Año del Caballo a la vuelta de la esquina, un rostro inesperado suegió en China como símbolo de fortuna: un villano del mundo mágico de Harry Potter

Draco Malfoy, el privilegiado némesis adolescente de Potter en la exitosa serie de libros de J.K. Rowling, está apareciendo en exhibiciones festivas en el país antes del Año Nuevo Lunar.

La buena fortuna está en el nombre: “Malfoy” se translitera como “Ma Er Fu” en mandarín. La primera palabra, “Ma”, significa “caballo” (马), mientras que la tercera se refiere a la buena fortuna (福). Leídos en conjunto, parece que los caballos traen buena suerte.

Los videos en las redes sociales chinas muestran a personas adornando sus casas con carteles rojos con frases de buenos deseos, conocidas como fai chun o chunlian, en un ritual festivo anual.

Solo que esta vez, junto a los mensajes deseando riqueza y salud aparece la sonrisa característica del matón rubio del colegio Hogwarts.

El Año del Caballo comienza el 17 de febrero con el final del Año de la Serpiente (un animal igualmente apropiado para Malfoy, como símbolo de Slytherin, su casa en Hogwarts).

La franquicia de Harry Potter ha sido un éxito en China. Se vendieron casi 10 millones de ejemplares traducidos incluso antes del lanzamiento de la última entrega en 2007, según declaró su editor chino a la cadena estatal CCTV ese mismo año.

Cuando se estrenó la versión remasterizada de la primera película de Harry Potter en 2020, la película recaudó US$ 27,6 millones en la taquilla de China, informó la agencia de noticias estatal Xinhua.

Tom Felton, quien interpretó a Malfoy en la serie de películas de Harry Potter durante una década a partir de 2001, marcó el improbable cruce de su papel más famoso.

Publicó una foto en su Instagram de una pancarta gigante colgada en el atrio de un centro comercial chino, con el personaje disfrazado de mago.

Un breve vídeo en Douyin, la versión china de TikTok, muestra a alguien pegando su fai chun con cara de Malfoy en su nevera. El video obtuvo más de 60.000 “me gusta”, y otro usuario comentó: “Eres un genio”.

Algunos en China han visto una oportunidad de ganar algo de dinero vendiendo los carteles en plataformas de comercio electrónico chinas.

“Ha llegado el fu”, escribió un cliente en Pinduoduo, otra plataforma de comercio electrónico.

“Tráeme algo de fortuna en 2026, joven maestro”, dijeron.

