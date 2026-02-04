Vance no se disculpará por volver a publicar acusación de que Pretti era un “asesino” que intentaba matar a agentes federales

Por Kit Maher, CNN

El vicepresidente J. D. Vance no quiso disculparse por volver a publicar la afirmación del principal asesor de la Casa Blanca, Stephen Miller, de que Alex Pretti era un “asesino” que “intentó asesinar a agentes federales” después de que agentes federales de inmigración le dispararan y lo mataran el mes pasado.

Desde entonces, un video ha mostrado que el enfermero de cuidados intensivos fue rodeado por las fuerzas del orden y desarmado antes de que le dispararan mortalmente, y el presidente Donald Trump contradijo directamente la caracterización de Miller. Posteriormente, el funcionario de la Casa Blanca reconoció a CNN que el equipo de Aduanas y Protección Fronteriza en Minneapolis “puede que no haya seguido” el protocolo adecuado, e indicó que las declaraciones iniciales se basaron en informes preliminares de la CBP en el lugar.

Pero cuando se le preguntó en una entrevista con el Daily Mail si planea disculparse con la familia Pretti por amplificar el comentario, Vance fue evasivo.

“¿Por qué?” dijo, reiterando que cree que Pretti era “un tipo que llegó con malas intenciones a una protesta de ICE”.

Al mismo tiempo, Vance dijo que las investigaciones en curso del FBI y la CBP determinarán finalmente si hubo alguna irregularidad, mientras insistía en que los agentes federales merecen la presunción de inocencia.

“Si se determina que la persona que disparó a Alex Pretti hizo algo malo, entonces muchas consecuencias se derivarán de eso. Dejaremos que eso ocurra”, dijo Vance. “No creo que sea inteligente prejuzgar la investigación”.

En la entrevista con el Daily Mail, también negó que los comentarios del zar de la frontera de Trump, Tom Homan, sobre la retirada de agentes federales en Minneapolis equivalgan a una rendición.

“No nos estamos rindiendo”, dijo Vance. “No estamos retrocediendo en nada. Solo intentamos fomentar la cooperación para que haya un poco menos de caos”.

