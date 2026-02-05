Ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026: abanderados, quién actuará, horario y cómo ver
Por Federico Leiva, CNN en Español
La gran fiesta de los deportes de hielo y nieve tiene todo listo para comenzar. Es cierto que para los más ansiosos ya hay actividad deportiva desde el miércoles 4, pero Milano-Cortina 2026 comenzará oficialmente este viernes, con la tradicional ceremonia de apertura o inauguración.
Los organizadores prometen una jornada “memorable” en el estadio San Ciro, en Milán, donde destacará la participación musical de artistas como Mariah Carey, ganadora de cinco premios Grammy. El talento local estará representado por Laura Pausini, ganadora de un Globo de Oro, un premio Grammy y cinco premios Grammy Latino, y el inigualable tenor italiano Andrea Bocelli.
Además, estarán presentes artistas como el actor y productor Pierfrancesco Favino, un aficionado de la AS Roma y fiel seguidor del tenista Jannik Sinner, quien actuará acompañado del violinista Giovanni Zanon. También la actriz de cine, teatro y televisión Sabrina Impacciatore, quien ganó reconocimiento por su participación en “The White Lotus”, en un número por ahora desconocido.
Se estima que unos 1.200 artistas voluntarios participen de la apertura. Si te parecen muchos, solo piensa que para grabar la música de la ceremonia inaugural se contó con la ayuda de 500 músicos, de acuerdo con los organizadores.
Para darle la razón a la organización, ciertamente será una inauguración histórica, ya que al terminar la ceremonia se encenderán dos pebeteros distintos, uno en el emblemático monumento Arco della Pace, en Milán, y otro en la Piazza Dibona, en la otra ciudad sede, Cortina d’Ampezzo.
Se calcula que la ceremonia durará en total unas tres horas.
- 2 p.m. de Miami.
- 1 p.m. de Ciudad de México.
- 2 p.m. de Bogotá.
- 4 p.m. de Buenos Aires.
- 8 p.m. de Madrid.
Estados Unidos: NBCOlympics.com y Peacock.
México, Colombia y Argentina: Claro Sports
España: RTVE y HBO Max.
Otro punto que hace histórica a esta ceremonia es que el desfile de los atletas se llevará a cabo en cuatro sedes diferentes: el estadio de San Ciro (donde estará el espectáculo principal), Predazzo, Livigno y Cortina d’Ampezzo (donde habrá un segundo pebetero, que se suma al de Milán).
Allí se repartirán los abanderados, los atletas que tendrán el honor de portar y mostrarle al mundo entero los colores de su nación. La particularidad es que Italia, como anfitriona, tendrá un abanderado en cada sede.
Este es el listado completo de abanderados:
Alemania
Leon Draisaitl (hockey sobre hielo)
Katharina Schmid (salto de esquí)
Albania
Lara Colturi (esquí alpino)
Denni Xhepa (esquí alpino)
Andorra
Cande Moreno (esquí alpino)
Joan Verdú (esquí alpino)
Irineu Esteve (esquí de fondo)
Arabia Saudita
Rakan Alireza (esquí de fondo)
Argentina
Francesca Baruzzi (esquí alpino)
Franco Dal Farra (esquí de fondo)
Armenia
Karina Akopova (patinaje artístico)
Nikita Rakhmanin (patinaje artístico)
Australia
Matt Graham (esquí acrobático)
Jakara Anthony (esquí acrobático)
Austria
Anna Gasser (snowboard)
Benjamin Karl (snowboard)
Azerbaiyán
A.A. Papathoma Paraskevaidou (esquí alpino)
Vladimir Litvintsev (patinaje artístico)
Bélgica
Hanne Desmet (patinaje de velocidad)
Maximilien Drion (esquí de montaña)
Benin
Nathan Tchibozo (esquí alpino)
Bolivia
Timo Juhani Gronlund (esquí de fondo)
Bosnia y Herzegovina
Elvedina Muzaferija (esquí alpino)
Marko Šljivić (esquí alpino)
Brasil
Lucas Pinheiro Braathen (esquí alpino)
Nicole Rocha Silveira (skeleton)
Bulgaria
Alexandra Feigin (patinaje artístico)
Vladimir Iliev (biatlón)
Canadá
Marielle Thompson (esquí acrobático)
Mikaël Kingsbury (esquí acrobático)
República Checa
Lucie Charvatova (biatlón)
David Pastrnak (hockey sobre hielo)
Chile
Matilde Schwencke (esquí alpino)
Sebastian Endrestad (esquí de fondo)
Chipre
Andrea Loizidou (esquí alpino)
Yianno Kouyoumdjian (esquí alpino)
Colombia
Fredrik Fodstad (esquí de fondo)
Croacia
Valentina Ascic (patinaje de velocidad)
Matija Legovic (biatlón)
Dinamarca
Denise Dupont (curling)
Jesper Jensen Aabo (hockey sobre hielo)
Ecuador
Klaus Jungbluth Rodríguez (esquí de fondo)
Emiratos Árabes Unidos
Alex Astridge (esquí alpino)
Piera Hudson (esquí alpino)
Eritrea
Shannon Abeda (esquí alpino)
Eslovaquia
Viktória Čerňanská (bobsleigh)
Tomáš Tatar (hockey sobre hielo)
Eslovenia
Domen Prevc (salto de esquí)
Nika Prevc (salto de esquí)
España
Olivia Smart (patinaje artístico)
Quim Salarich (esquí alpino)
Estados Unidos
Frank Del Duca (bobsleigh)
Erin Jackson (patinaje de velocidad)
Estonia
Johanna Talihärm (biatlón)
Marten Liiv (patinaje de velocidad)
Filipinas
Tallulah Proulx (esquí alpino)
Francis Ceccarelli (esquí alpino)
Finlandia
Krista Pärmäkoski (esquí de fondo)
Mikko Lehtonen (hockey sobre hielo)
Francia
Clément Noël (esquí alpino)
Chloe Trespeuch (snowboard)
Georgia
Diana Davis (patinaje artístico)
Luka Berulava (patinaje artístico)
Gran Bretaña
Brad Hall (bobsleigh)
Lilah Fear (patinaje artístico)
Grecia
AJ Ginnis (esquí alpino)
Guinea-Bissau
Winston Tang (esquí alpino)
Haití
Stevenson Savart (esquí de fondo)
Hong Kong
Eloise Yung Shih King (esquí alpino)
Tsz Fung Kwok (patinaje de velocidad en pista corta)
Hungría
Maja Somodi (patinaje de velocidad en pista corta)
Bence Nogradi (patinaje de velocidad en pista corta)
India
Arif Mohd Khan (esquí alpino)
Italia
Arianna Fontana (patinaje de velocidad en pista corta)
Federico Pellegrino (esquí de fondo)
Federica Brignone (esquí alpino)
Amos Mosaner (curling)
Irlanda
Anabelle Zurbay (esquí alpino)
Thomas Maloney Westgaard (esquí de fondo)
Islandia
Elin van Pelt (esquí alpino)
Jon Erik Sigurdsson (esquí alpino)
Israel
Mariia Seniuk (patinaje artístico)
Jared Firestone (skeleton)
Jamaica
Mica Moore (bobsleigh)
Henri Rivers IV (esquí alpino)
Japón
Morishige Wataru (patinaje de velocidad)
Tomita Sena (Snowboard)
Kazajistán
Denis Nikisha (patinaje de velocidad en pista corta)
Ayaulym Amrenova (patinaje de velocidad en pista corta)
Kenya
Sabrina Simader (esquí alpino)
Issa Gachingiri Laborde Dit Pere (esquí alpino)
Kirguistán
Artur Saparbekov (esquí de fondo)
Kosovo
Kiana Kryeziu (esquí alpino)
Drin Kokaj (esquí alpino)
Letonia
Dzenifera Germane (esquí alpino)
Kaspars Daugavins (hockey sobre hielo)
Líbano
Andrea Elie Antoine El Hayek (esquí alpino)
Liechtenstein
Martin Kranz (bobsleigh)
Lituania
Allison Reed (patinaje artístico)
Saulius Ambrulevičius (patinaje artístico)
Luxemburgo
Matthieu Osch (esquí alpino)
Macedonia del Norte
Jana Atanasovska (esquí alpino)
Stavre Jada (esquí de fondo)
Madagascar
Mialitiana Clerc (esquí alpino)
Mathieu Gravier (esquí alpino)
Malasia
Aruwin Salehhuddin (esquí alpino)
Malta
Jenny Axisa Eriksen (esquí de fondo)
Marruecos
Pietro Tranchina (esquí alpino)
México
Donovan Carrillo (patinaje artístico)
Sarah Schleper (esquí alpino)
Mongolia
Ariuntungalag Enkhbayar (esquí de fondo)
Ariunbat Altanzul (esquí alpino)
Montenegro
Branislav Pekovic (esquí alpino)
Nigeria
Samuel Uduigowme Ikpefan (esquí de fondo)
Noruega
Kajsa Vickhoff Lie (esquí alpino)
Peder Kongshaug (patinaje de velocidad)
Países Bajos
Jens van’t Wout (pista corta)
Kimberley Bos (skeleton)
Pakistán
Muhammad Karim (esquí alpino)
Polonia
Kamil Stoch (salto de esquí)
Natalia Czerwonka (patinaje de velocidad)
Portugal
Vanina Guerillot (esquí alpino)
Jose Cabeca (esquí de fondo)
Puerto Rico
Kellie Delka (skeleton)
República de Corea
Cha Junhwan (patinaje artístico)
Ji woo Park (patinaje de velocidad)
República de Moldova
Elizaveta Hlusovici (esquí de fondo)
Iulian Luchin (esquí de fondo)
Irán
Samaneh Beyrami Baher (esquí de fondo)
Danyal Saveh Shemshaki (esquí de fondo)
China
Ning Zhongyan (patinaje de velocidad)
Zhang Chutong (patinaje de velocidad en pista corta)
Rumania
Alexandru Ștefănescu (esquí alpino)
Daniela Toth (salto de esquí)
Julia Sauter (patinaje artístico)
Kata Mandel (snowboard)
Mihai Tentea (bobsleigh)
Paul Pepene (esquí de fondo)
Raluca Strămăturraru (luge)
San Marino
Rafael Mini (esquí alpino)
Serbia
Anja Ilic (esquí de fondo)
Miloš Milosavljević (esquí de fondo)
Singapur
Faiz Basha Munwar Basha (esquí alpino)
Sudáfrica
Matthew Smith (esquí de fondo)
Nicole Burger (skeleton)
Suecia
Sara Hector (esquí alpino)
Walter Wallberg (esquí acrobático)
Suiza
Nino Niederreiter (hockey sobre hielo)
Fanny Smith (esquí acrobático)
Tailandia
Karen Chanloung (esquí de fondo)
Mark Chanloung (esquí de fondo)
Taiwán
Lin Sin-Rong (bobsleigh)
Li Yu-Hsiang (patinaje artístico)
Trinidad y Tobago
Emma Gatcliffe (esquí alpino)
Nikhil Alleyne (esquí alpino)
Turquía
Irem Dursun (esquí de fondo)
Furkan Akar (patinaje de velocidad en pista corta)
Ucrania
Yelyzaveta Sydorko (patinaje de velocidad en pista corta)
Vladyslav Heraskevych (skeleton)
Uruguay
Nicolás Pirozzi (esquí alpino)
Uzbekistán
Daniil Eybog (patinaje de velocidad en pista corta)
Venezuela
Nicolas Claveau-Laviolette (esquí de fondo)
