EE.UU. ataca otro barco en el Pacífico oriental y mata a dos personas

Por Aleena Fayaz, CNN

Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos realizaron un ataque contra otra presunta embarcación de narcotráfico en el océano Pacífico oriental este jueves, en el que murieron dos personas, según el Comando Sur de EE.UU.

“El 5 de febrero, por orden del comandante del Comando Sur, general Francis L. Donovan, la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear llevó a cabo un ataque letal contra una embarcación operada por organizaciones designadas como terroristas”, informó el Comando Sur en X, y agregó que ningún militar estadounidense resultó herido en la operación.

Donovan asumió el mando del Comando Sur este jueves.

Al menos 119 personas han muerto en ataques a embarcaciones sospechosas de narcotráfico como parte de la campaña denominada Operación Southern Spear, que el Gobierno de Trump afirma busca frenar el tráfico de narcóticos.

Este ataque es el segundo conocido del año. El otro, en enero, dejó dos muertos y un sobreviviente.

El Gobierno ha presentado poca evidencia pública de que las personas muertas en la campaña estén vinculadas a carteles de la droga o que todas las embarcaciones transportaran drogas. En comparecencias ante el Congreso, funcionarios militares han reconocido que no conocen la identidad de todas las personas a bordo de las embarcaciones destruidas.

La legalidad de estos ataques ha sido objeto de intenso escrutinio en el Congreso desde que comenzaron las operaciones en septiembre, especialmente por el primer ataque, cuando las Fuerzas Armadas realizaron un segundo ataque que mató a dos sobrevivientes del ataque inicial. Varios abogados militares, tanto en activo como retirados, dijeron a CNN que los ataques no parecen ajustarse a la legalidad.

El Gobierno de Trump ha comunicado al Congreso que Estados Unidos está en un “conflicto armado” contra los carteles de la droga.

Funcionarios estadounidenses han presentado los ataques a embarcaciones y el aumento de la presencia militar en el Caribe como una forma de frenar el flujo de drogas hacia Estados Unidos, aunque en privado reconocieron que la campaña de presión también buscaba la salida del líder venezolano Nicolás Maduro.

A principios de enero, las Fuerzas Armadas estadounidenses capturaron a Maduro en Caracas y lo trasladaron a Nueva York para enfrentar cargos penales, a los que se declaró inocente el mes pasado.

Algunos miembros del Congreso y organizaciones de derechos humanos han cuestionado la base de los ataques y argumentan que los presuntos narcotraficantes deberían ser procesados judicialmente, como era la política de interdicción de Estados Unidos antes del Gobierno de Donald Trump.

Las familias de dos hombres que presuntamente murieron en un ataque militar en octubre contra una embarcación en la región presentaron la semana pasada una demanda contra el Gobierno de Estados Unidos por muerte injusta y ejecución extrajudicial.

Esta historia fue actualizada con información adicional.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

Con información de Haley Britzky y Zachary Cohen, CNN.