El Gobierno de Trump planea reclasificar a 50.000 trabajadores federales, lo que facilitaría su despido

En su más reciente intento por debilitar la fuerza laboral federal, el Gobierno de Trump emitió el jueves una norma que trasladaría a unos 50.000 empleados de carrera de alto nivel a una nueva categoría que facilitaría su despido.

La controvertida norma permite a las agencias reclasificar a los empleados federales involucrados en políticas en puestos de libre remoción que no ofrecen las mismas protecciones laborales que tienen otros trabajadores de carrera.

Se estima que afectará al 2 % de la fuerza laboral federal.

El Gobierno de Trump dejó claro en la norma la razón por la que creó la nueva categoría, llamada “Schedule Policy/Career”.

“Los supervisores de las agencias reportan gran dificultad para destituir empleados por bajo desempeño o mala conducta”, señala. La nueva categoría “permitirá a las agencias despedir rápidamente a empleados de posiciones clave que incurran en mala conducta, tengan bajo desempeño o que obstruyan el proceso democrático al subvertir intencionalmente órdenes presidenciales”.

La norma surge de un decreto que el presidente Donald Trump firmó su primer día en el cargo el año pasado.

Revive un decreto similar que Trump firmó poco antes de las elecciones de 2020 y que creó una categoría para empleados federales involucrados en políticas, conocida como “Schedule F”. El expresidente Joe Biden revocó rápidamente esa orden anterior y en 2024 finalizó una nueva norma que reforzó aún más las protecciones para los trabajadores federales de carrera.

La nueva directriz, que anula la de 2024, causó rápidamente promesas de demanda por parte de una coalición de más de 30 sindicatos, grupos de defensa y otros, que ya habían demandado por el decreto de 2025.

La medida “permite al Gobierno eludir las leyes existentes del servicio civil, despoja a los empleados de protecciones adquiridas y abre la puerta a despidos y contrataciones motivadas políticamente, que ya han ocurrido desde que el presidente Trump asumió el cargo”, dijo Democracy Forward, que representa a las organizaciones, en un comunicado.

The Wall Street Journal fue el primero en informar sobre la emisión de esta norma.

