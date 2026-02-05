Europa desconfía de EE.UU., pero depende de él. ¿Puede permitirse alejarse?

Análisis de Anna Cooban, CNN

En un discurso pronunciado el mes pasado en el Foro Económico Mundial, Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, subrayó repetidamente la necesidad de “independencia” del bloque.

Hablaba en un contexto de amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de invadir o forzar la venta de Groenlandia —un territorio soberano de Dinamarca— y de castigar con aranceles a varios países europeos que se oponían a sus planes. Fue un punto de inflexión para una región que tradicionalmente ha optado por la diplomacia cautelosa en lugar de la confrontación con la Casa Blanca.

Las amenazas de Trump pueden haberse disipado, pero la sensación en Europa de que debería depender menos de Estados Unidos para su comercio, energía y tecnología persiste. Sin embargo, debilitar esos lazos sería extremadamente difícil y costoso, según analistas consultados por CNN.

“Estarías tratando de deshacer y analizar varios siglos de lazos sociales, históricos, institucionales, económicos y financieros cada vez más profundos”, dijo Neil Shearing, economista jefe de Capital Economics.

Aun así, Europa no puede permitirse la autocomplacencia ante la perspectiva de que el volátil enfoque ganador que se lleva todo de Washington hacia sus aliados pueda sobrevivir a Trump, y que sus dependencias de Estados Unidos puedan convertirse en sus vulnerabilidades.

“Creo que ahora hay un elemento fundamental de desconfianza o preocupación por lo que podría venir (después de Trump)”, dijo Shearing.

Pero el papel desmesurado que desempeñan los Estados Unidos en la economía europea haría que una ruptura total fuera poco realista y potencialmente ruinosa para la región en su estado actual. He aquí por qué.

Profundizar los lazos comerciales con otros países es una manera importante en que Europa podría dejar de depender tanto de Estados Unidos. Este año, la Unión Europea ya ha firmado acuerdos comerciales con la India y con cuatro países sudamericanos —un bloque conocido como Mercosur— después de décadas de negociaciones.

Carsten Brzeski, jefe global de investigación macroeconómica de ING, dijo que los acuerdos parecen ser un paso hacia la desvinculación de Washington, pero que “ni Mercosur ni la India podrán, en la próxima década, asumir el papel… que Estados Unidos posee en el comercio europeo”.

De acuerdo con el Consejo de la Unión Europea, la UE y EE.UU. tienen la mayor relación bilateral de comercio e inversión del mundo. El valor de los bienes y servicios intercambiados entre ambos superó los 1,68 billones de euros (US$ 2 billones de dólares) en 2024, lo que representa casi el 30 % del total mundial.

Estados Unidos es también el mayor mercado de exportación para los productos europeos, que incluyen automóviles y productos farmacéuticos, según el Consejo. Alemania —la mayor economía del bloque y un importante exportador de automóviles— también considera a EE.UU. su principal socio comercial.

No obstante, Europa necesita mucho más a EE.UU. de lo que Washington necesita a Europa, dijo Brzeski. “Europa siempre ha sido orientada a la exportación. Europa no tiene suficientes (de sus) propios recursos”, mientras que Estados Unidos generalmente tiene una economía más “aislada, autónoma”, añadió.

Europa carece del tipo de grandes empresas tecnológicas que abundan en EE.UU., lo que la hace dependiente de empresas estadounidenses para sus servicios digitales.

“Internet en Europa es esencialmente una construcción estadounidense, un sistema estadounidense. Y Europa realmente no tiene un competidor para nada de eso”, dijo Shearing, de Capital Economics.

La empresa tecnológica más valiosa del bloque, la neerlandesa ASML, fabricante de chips, tiene una capitalización bursátil aproximadamente tres veces menor que la de Tesla, la menos valiosa de las llamadas Siete Magníficas de EE.UU., un grupo de gigantes tecnológicos cuyo desempeño ha impulsado recientemente el mercado bursátil estadounidense.

El primer ministro de Francia, Sebastien Lecornu, dijo la semana pasada que los funcionarios del Gobierno dejarán de usar Zoom y otras herramientas de videoconferencia de propiedad estadounidense y comenzarán a utilizar software de propiedad francesa. La decisión tiene como objetivo, en parte, reducir “las dependencias de actores no europeos”, escribió Lecornu en una carta a los ministros compartida por un ministro en X.

Brzeski, de ING, dijo que Europa tendría que invertir sumas enormes para alcanzar a los proveedores estadounidenses de servicios digitales, infraestructura en la nube y centros de datos. “Así que, francamente, necesita tener una especie de versión europea de las Siete Magníficas”, dijo.

Europa aún está desenredándose de su antigua dependencia del petróleo y el gas natural rusos, una dependencia que se volvió una debilidad estratégica tras el asalto a gran escala de Moscú a Ucrania en 2022.

El bloque aumentó las importaciones de gas natural licuado de Estados Unidos para tapar el hueco dejado por los suministros rusos, lo que lo hizo menos vulnerable a la utilización política de la energía por parte de Moscú. Rusia era el principal proveedor de la UE antes de la guerra, cubriendo el 40 % de la demanda de gas.

Sin embargo, el hábito de Trump de utilizar el comercio estadounidense como arma, imponiendo aranceles para extraer concesiones de los aliados, ha cambiado el cálculo de riesgos. El presidente ya ha utilizado la energía como palanca en negociaciones comerciales con la UE, logrando el compromiso de Bruselas el verano pasado de comprar productos energéticos estadounidenses por valor de US$ 750.000 millones.

Las importaciones estadounidenses de LNG representaron casi una cuarta parte de la demanda de gas de la UE el año pasado, frente al 6 % en 2021, según datos de Wood Mackenzie.

“Obviamente, no es una dependencia similar a la que Europa tenía con Rusia… pero sigue siendo una dependencia considerable”, dijo Massimo Di Odoardo, vicepresidente de investigación de gas y GNL de Wood Mackenzie, a CNN.

Aun así, se espera que la cuota del gas natural licuado estadounidense en la combinación energética europea aumente en los próximos años a medida que la producción nacional de gas en Noruega —actualmente el mayor proveedor del bloque— disminuya, según Di Odoardo.

Pero realmente usar la energía estadounidense como arma requeriría la participación de empresas privadas estadounidenses, añadió. Estas empresas están obligadas a contratos de suministro a largo plazo con compradores europeos, con intereses legales y financieros para cumplir sus términos.

Sin embargo, a diferencia del gas transportado por gasoductos, el gas natural licuado de un proveedor puede intercambiarse fácilmente con el de otro. “Es una política sensata diversificar el suministro en lugar de depender de un solo proveedor. Eso es lo que debería hacer cualquier Gobierno sensato”, dijo Di Odoardo.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.