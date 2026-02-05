Juegos Olímpicos de Invierno 2026: ¿por qué las medallas de este año valen más que nunca?

Por Hanna Zlady, CNN

Los atletas que suban al podio en los Juegos Olímpicos de Invierno en Italia este mes recibirán las medallas más caras en la historia de los Juegos, gracias al vertiginoso aumento de los precios de los metales preciosos.

Se entregarán más de 700 medallas de oro, plata y bronce a los mejores atletas de deportes de invierno del mundo que participarán en disciplinas como esquí, hockey sobre hielo, patinaje artístico y curling.

Si bien su valor sentimental es incalculable, en términos puramente monetarios, estas medallas valdrán más que nunca. Desde los Juegos Olímpicos de París en julio de 2024 los precios al contado del oro y la plata se han disparado un 107% y un 200%, respectivamente, según datos de FactSet.

Estas impresionantes subidas significan que, basándose únicamente en el precio de los metales, las medallas de oro valen ahora alrededor de 2.300 dólares, más del doble de su valor en los Juegos Olímpicos de París. Las medallas de plata, para el segundo puesto, valen casi 1.400 dólares, tres veces más que hace dos años.

La demanda de los inversores minoristas ha impulsado en parte el aumento del precio de la plata. Los precios del oro subieron después de que los principales bancos centrales aumentaran sus reservas y los inversores se apresuraran a comprar este activo tradicional de refugio seguro en medio de la inestabilidad política mundial.

Los ganadores recibirán medallas fabricadas con metal reciclado por la Casa de la Moneda y el Instituto Poligráfico del Estado italiano. Pero no todo lo que brilla es oro.

En una medalla de oro, solo seis gramos de un total de 506 gramos (16 onzas troy) son de oro puro. El resto es de plata. Las medallas de bronce están hechas de cobre y, con un peso de 420 gramos (15 onzas), tienen un valor de solo unos 5,60 dólares cada una, según datos publicados por los organizadores del evento (Una onza troy pesa aproximadamente un 10% más que una onza normal).

Las medallas de oro olímpicas no se fabrican con oro puro desde los Juegos Olímpicos de 1912 en Estocolmo, Suecia, según la casa de subastas Baldwin’s, con sede en Londres. El valor de aquellas medallas, que pesaban solo 26 gramos (0,8 onzas troy), habría sido inferior a 20 dólares según el precio del oro en aquel entonces. Ajustado a la inflación del Índice de Precios al Consumidor de Estados Unidos, la cifra se acerca a los 530 dólares en la actualidad.

Sin embargo, como objetos de colección, las medallas olímpicas pueden venderse por mucho más de su valor monetario, afirmó Dominic Chorney, jefe de monedas antiguas de Baldwin’s.

En 2015, Baldwin’s vendió una medalla de oro de los Juegos Olímpicos de Estocolmo de 1912 por 19.000 libras esterlinas (26.000 dólares), declaró a CNN.

Al año siguiente, la casa de subastas vendió una medalla de bronce para participantes de los Juegos Olímpicos de Amberes de 1920 por 640 libras esterlinas (875 dólares).

Esa medalla no tenía “ningún valor intrínseco”, pero era codiciada simplemente por estar asociada al evento deportivo más famoso del mundo, añadió Chorney.

Sin embargo, la mayoría de las medallas olímpicas nunca salen a la venta. “Relativamente pocos atletas olímpicos venden sus medallas, porque las aprecian mucho”, comentó.

A pesar de las fuertes fluctuaciones de los últimos días, los precios del oro y la plata podrían elevar aún más el valor financiero de las medallas olímpicas. Es probable que la demanda de estos metales preciosos se mantenga fuerte dada la continua incertidumbre geopolítica y el creciente nivel de deuda pública, afirmó Ole Hansen, jefe de estrategia de materias primas de Saxo Bank.

“Imagino que las medallas de oro y plata de los próximos Juegos Olímpicos de Verano (en 2028) serán incluso más caras que las de los Juegos Olímpicos de Invierno actuales”, concluyó.

