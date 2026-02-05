Los jugos congelados de Minute Maid serán descontinuados tras 80 años en los estantes

Por Jordan Valinsky, CNN

Brinda (o mejor dicho, exprime uno) por un clásico de la infancia: los jugos congelados de Minute Maid pronto desaparecerán de las estanterías después de una trayectoria de 80 años.

Coca-Cola, propietaria de Minute Maid, informó este jueves en un comunicado que dejará de participar en la categoría de jugos congelados en lata. Esto provocará que su línea de concentrados de jugo sea descontinuada en los próximos meses.

Esta medida es “en respuesta a las preferencias cambiantes de los consumidores”, dijo a CNN un portavoz de la compañía, señalando que se están “enfocando en productos que se adapten mejor a lo que quieren nuestros consumidores”.

Minute Maid vende jugos congelados en una variedad de sabores, incluyendo naranja, limonada, limonada rosa, limonada de frambuesa y limonada de lima. Los productos permanecerán en los estantes hasta agotar existencias.

El concepto, introducido por Vacuum Foods Corporation en 1946, era permitir que los clientes disfrutaran jugo fresco de granja en cualquier época del año, según el sitio web de Coca-Cola. El nombre Minute Maid, creado tres años después, implicaba la “conveniencia y facilidad de preparación” de la bebida. Coca-Cola compró la empresa en 1960.

Sin embargo, a medida que la tecnología de refrigeración y pasteurización avanzó en las décadas siguientes, la necesidad de jugos congelados perdió popularidad, siendo reemplazada por alternativas frescas.

Minute Maid aún vende jugos frescos e incluso versiones alcohólicas. A pesar de los problemas de la industria, la categoría de jugos de Coca-Cola ganó cuota de mercado el último trimestre, impulsada por los sabores sin azúcar, de acuerdo con su último informe de ganancias.

Pero los jugos congelados siguen teniendo dificultades: las ventas de la categoría cayeron casi un 8 % en las 52 semanas que terminaron el 24 de enero, según la firma de investigación de mercado NIQ.

