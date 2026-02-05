Savannah Guthrie pide pruebas de que su madre está viva mientras la búsqueda entra en su quinto día

Por CNN

La búsqueda de Nancy Guthrie, la madre de 84 años de la presentadora de “Today” Savannah Guthrie, entra en el quinto día sin que los investigadores hayan podido identificar un sospechoso.

Mientras los hijos de Nancy hacen una súplica entre lágrimas para que regrese sana y salva, un pitido en mitad de la noche procedente de su marcapasos proporciona pistas sobre cuándo, exactamente, fue sacada de su aislada casa en Arizona.

En un emotivo video este miércoles, Savannah Guthrie respondió a posibles notas de rescate y suplicó a los posibles captores: “Queremos saber de ustedes y estamos listos para escuchar. Por favor, contáctennos”.

Pero, señaló, la familia necesita pruebas de que su madre está viva, porque “vivimos en un mundo donde las voces y las imágenes se manipulan fácilmente”.

Los detectives del condado de Pima dicen que están trabajando con el FBI para verificar las supuestas notas de rescate después de que tres medios de comunicación informaron haber recibido notas con notas similares.

Es posible que obtengamos más información de las autoridades a la 1:00 p.m., hora de Miami, cuando tienen previsto dirigirse públicamente a los periodistas.

Los investigadores que buscan a Nancy se han encontrado con varios desafíos clave en los días transcurridos desde que la madre de 84 años de la presentadora de “Today” desapareció y se sospecha que fue secuestrada de su casa.

Está el caso de la escena del crimen aislada. Todo ocurrió en la residencia de Guthrie, a las afueras de Tucson, que se encuentra en una zona rural sin alumbrado público y con pocos vecinos.

Muchas casas de la zona están apartadas de la carretera, por lo que, aunque se disponga de imágenes de la cámara del timbre, es posible que no capturen la actividad en la calle.

Otros casos de secuestro y fugitivos se han resuelto con la ayuda de tecnología como cámaras y lectores de matrículas, pero es probable que dicha tecnología sea escasa en el área de Tucson en comparación con las áreas metropolitanas más grandes.

Se trata de una carrera contrarreloj dado a que Nancy Guthrie fue vista por última vez el sábado alrededor de las 9:30 p.m., hora local.

Al no presentarse a la iglesia el domingo, un feligrés llamó a sus familiares, quienes acudieron a su casa alrededor de las 11 a.m., hora local, para buscarla.

Un familiar llamó al 911 alrededor del mediodía del domingo para reportar su desaparición. Ese lapso de más de 12 horas es notable, ya que cada minuto entre un secuestro y la llamada a la policía aumenta el área potencial de búsqueda.

Además, Guthrie toma medicamentos recetados esenciales, que podrían ser fatales si no se administran en 24 horas, informaron las autoridades.

También está el asunto de la atención mediática del caso, que ha sometido a los investigadores a un escrutinio inusual.

Pero la atención mediática también tiene sus ventajas. El sheriff del condado de Pima, Chris Nanos, agradeció a los medios por informar sobre el caso y afirmó que la atención había generado cientos de pistas del público.

Sin embargo, esto también significa que las autoridades deben dedicar más recursos a analizar las pistas recibidas para determinar cuáles pueden ser creíbles.

El presidente Donald Trump dijo el miércoles que está ordenando a “TODAS las fuerzas del orden federales” que ayuden a la familia Guthrie y a las fuerzas del orden locales en Arizona a encontrar a Nancy Guthrie.

“Hablé con Savannah Guthrie y le informé que estoy ordenando a TODAS las fuerzas del orden federales y locales que estén a disposición de la familia, tanto de inmediato como de forma inmediata. Estamos desplegando todos los recursos para que su madre regrese a casa sana y salva”, escribió el presidente en Truth Social.

Cientos de personas de la comunidad de Tucson, Arizona, se reunieron en una iglesia el miércoles por la noche para un servicio con velas para orar por el regreso seguro de Nancy Guthrie, informó KOLD, afiliada de CNN.

“Lo que está sucediendo es desgarrador y esta comunidad necesitaba esto”, declaró a KOLD Sally Shamrell, amiga de la hija de Nancy, Savannah Guthrie, quien ayudó a organizar el servicio.

En una declaración en sus cuentas de redes sociales el martes, la presentadora de “Today”, Savannah Guthrie, habló de la fe de su madre y pidió a sus seguidores que “eleven sus oraciones con nosotros y crean con nosotros que ella será levantada por ellas en este mismo momento”.

Después del servicio en la Iglesia Episcopal de Hills, los asistentes colocaron velas en el altar como símbolo de las oraciones de la comunidad.

“Es para demostrar que todavía tenemos esperanza y creo en el poder de la oración”, comentó Cindy Klingberg, amiga de la familia Guthrie.

“No la conocemos, pero… queríamos mostrar el apoyo que Tucson tiene para ella en la comunidad”, manifestó el asistente Brian Salado.

Aquí están las últimas novedades de la investigación:

Sin sospechoso: Las autoridades locales desmintieron las afirmaciones de que los detectives habían identificado a un sospechoso en el caso. El departamento del sheriff pidió al público que no difundiera rumores sobre la posible responsabilidad de la desaparición. “Difundir acusaciones sin verificar o información falsa es irresponsable y no contribuye a la investigación”, declaró el departamento.

Las autoridades locales desmintieron las afirmaciones de que los detectives habían identificado a un sospechoso en el caso. El departamento del sheriff pidió al público que no difundiera rumores sobre la posible responsabilidad de la desaparición. “Difundir acusaciones sin verificar o información falsa es irresponsable y no contribuye a la investigación”, declaró el departamento. La señal del marcapasos reduce la cronología: Aunque Guthrie fue vista por última vez el sábado por la noche, sus familiares no fueron alertados de su desaparición hasta unas 12 horas después, lo que supone un periodo de 13 horas con poca información. Su marcapasos envió la última señal a su iPhone alrededor de las 2:00 a.m. del domingo, según una fuente informada sobre la investigación, lo que proporcionó una pista sobre cuándo fue secuestrada. Su iPhone fue uno de los objetos que quedaron en la casa.

Aunque Guthrie fue vista por última vez el sábado por la noche, sus familiares no fueron alertados de su desaparición hasta unas 12 horas después, lo que supone un periodo de 13 horas con poca información. Su marcapasos envió la última señal a su iPhone alrededor de las 2:00 a.m. del domingo, según una fuente informada sobre la investigación, lo que proporcionó una pista sobre cuándo fue secuestrada. Su iPhone fue uno de los objetos que quedaron en la casa. La salud de Guthrie es preocupante: Las complicaciones de salud de la madre podrían empeorar cada día que pasa. Los medicamentos que toma, que también quedaron en su casa, son cruciales para su salud, y estar sin ellos “podría ser fatal”, dijo el sheriff Chris Nanos. Savannah Guthrie manifestó que su madre “vive con un dolor constante. No tiene medicamentos. Los necesita para sobrevivir. Los necesita para no sufrir”.

Las complicaciones de salud de la madre podrían empeorar cada día que pasa. Los medicamentos que toma, que también quedaron en su casa, son cruciales para su salud, y estar sin ellos “podría ser fatal”, dijo el sheriff Chris Nanos. Savannah Guthrie manifestó que su madre “vive con un dolor constante. No tiene medicamentos. Los necesita para sobrevivir. Los necesita para no sufrir”. Detectives investigan posibles notas de rescate: Al menos tres medios de comunicación —TMZ y KOLD y KGUN, afiliadas de CNN Tucson— informan que recibieron notas de rescate a principios de esta semana exigiendo millones de dólares en bitcoins a cambio del regreso sano y salvo de Guthrie. Los investigadores deben determinar ahora si son auténticas o falsas. Nanos declaró a CBS News que no descarta en absoluto las notas como posibles pistas.

Al menos tres medios de comunicación —TMZ y KOLD y KGUN, afiliadas de CNN Tucson— informan que recibieron notas de rescate a principios de esta semana exigiendo millones de dólares en bitcoins a cambio del regreso sano y salvo de Guthrie. Los investigadores deben determinar ahora si son auténticas o falsas. Nanos declaró a CBS News que no descarta en absoluto las notas como posibles pistas. Señales de una salida involuntaria: El sheriff ha declarado que Guthrie, quien tiene movilidad reducida, “no se fue sola”. Se encontró sangre dentro de la vivienda, según informó Los Angeles Times el martes, citando a fuentes policiales. También había indicios de entrada forzada en la casa, según una persona familiarizada con la investigación que habló con The Associated Press.

El sheriff ha declarado que Guthrie, quien tiene movilidad reducida, “no se fue sola”. Se encontró sangre dentro de la vivienda, según informó Los Angeles Times el martes, citando a fuentes policiales. También había indicios de entrada forzada en la casa, según una persona familiarizada con la investigación que habló con The Associated Press. Posible intruso: Las autoridades están revisando un informe de una posible intrusión que ocurrió cerca de la casa de Guthrie el 4 de enero, así como “todos los demás casos dentro de un radio cercano” a la residencia, informaron los funcionarios del sheriff en una actualización el miércoles.

Las autoridades están revisando un informe de una posible intrusión que ocurrió cerca de la casa de Guthrie el 4 de enero, así como “todos los demás casos dentro de un radio cercano” a la residencia, informaron los funcionarios del sheriff en una actualización el miércoles. El entorno aislado presenta desafíos: La ubicación privada y aislada de la casa de Guthrie en el desierto podría dificultar que los investigadores encuentren videos claros o testimonios de testigos. Muchas casas de la zona se encuentran lejos de las carreteras, por lo que, incluso si tuvieran cámaras, es posible que no hayan captado la actividad en la carretera. Las autoridades locales y federales están buscando cualquier grabación de cámaras de seguridad que pueda ayudar a identificar a un posible sospechoso, según declaró a CNN una fuente policial familiarizada con la investigación.

