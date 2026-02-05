Todas las referencias del álbum “Debí tirar más fotos” de Bad Bunny

Por Gonzalo Jiménez, CNN en Español

De los seis álbumes que Bad Bunny ha lanzado hasta la fecha, “Debí tirar más fotos” es el más influyente y el que ha tenido mayor impacto cultural, y fue el primer disco en español en obtener el premio Grammy a álbum del año. Su éxito impulsó a la NFL a seleccionar al artista puertorriqueño para el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX este domingo.

Lo que diferencia a “Debí tirar más fotos” de los álbumes previos de Bad Bunny es la meticulosa lista de referencias a la cultura puertorriqueña, así como en los materiales promocionales.

“Debí tirar más fotos” fue lanzado el 5 de enero de 2025. Sin ser abiertamente un álbum conceptual, las letras aluden al estatus político de Puerto Rico y a los problemas que se derivan de ser un estado libre asociado, como la gentrificación y la pérdida de identidad cultural.

Aquí hemos reunido una guía de las referencias culturales más destacadas de “Debí tirar más fotos”.

La canción 13 del álbum toma su título de una bebida alcohólica que es un referente cultural de la isla. El pitorro de coco es un ron artesanal que se elabora infusionando pitorro (un aguardiente de caña) con coco fresco y otros ingredientes como leche de coco, crema, azúcar y especias como la canela.

Si bien “Debí tirar más fotos” es un álbum regido por el reggaetón y el house, los géneros musicales sobre los que Bad Bunny ha construido su carrera musical, el disco emplea distintos elementos de la música tradicional puertorriqueña como la plena, el jíbaro, la salsa y la bomba.

Son géneros que Bad Bunny —cuyo nombre real es Benito Antonio Martínez Ocasio— escuchaba de pequeño en casa y que, al incluirlos en el álbum, calzan perfectamente con la idea del cantante de reivindicar la cultura de Puerto Rico.

El álbum también emplea “samples” de otras canciones en algunos de los temas del disco, como es común en el hip hop. Un “sample” es una porción de una grabación de sonido —como una melodía, ritmo, voz u otro segmento de audio— tomada de una canción y reutilizada en otra.

Estos son los “samples” y referencias más importantes usados por Bad Bunny en “Debí tirar más fotos”.

“Nuevayol”: Se inicia con un “sample” del clásico de la salsa “Un verano en Nueva York” de la agrupación El Gran Combo de Puerto Rico. El sitio web remezcla.com cita que hay una mención a Toñita’s, un club social caribeño en Nueva York, que es una referencia especial para los puertorriqueños en la ciudad.

Se inicia con un “sample” del clásico de la salsa “Un verano en Nueva York” de la agrupación El Gran Combo de Puerto Rico. El sitio web remezcla.com cita que hay una mención a Toñita’s, un club social caribeño en Nueva York, que es una referencia especial para los puertorriqueños en la ciudad. “Weltita”: Es un saludo a la canción “La flaca” del grupo español Jarabe de Palo e incluye una alusión a la canción de salsa “Periquito pin pin”.

Es un saludo a la canción “La flaca” del grupo español Jarabe de Palo e incluye una alusión a la canción de salsa “Periquito pin pin”. “Veldá”: Incluye un “sample” de “No voy a esperar por ti” de la agrupación Plan B.

Incluye un “sample” de “No voy a esperar por ti” de la agrupación Plan B. “Voy a llevarte pa PR”: Usa líneas de las canciones “Me quiere besar”, de Alexis y Fido; y “Cazando voy”, de Khris & Angel con Héctor El Father en sus versos.

Usa líneas de las canciones “Me quiere besar”, de Alexis y Fido; y “Cazando voy”, de Khris & Angel con Héctor El Father en sus versos. “Eoo”: Emplea música de la canción “Tra-Tra” de Héctor y Tito.

Emplea música de la canción “Tra-Tra” de Héctor y Tito. “Pitorro de coco”: Hace referencia al álbum “Musica jíbara para las Navidades” (1978), de Chuíto El De Bayamón y Johnny “El Bravo”.

Al promocionar “Debí tirar más fotos”, en conciertos y en eventos notorios como la Met Gala de 2025, Bad Bunny usó una pava, que es un sombrero de elaborado con las hojas de la palma. Es un sombrero usado por los campesinos en Puerto Rico y se asocia con la figura del jíbaro.

El actor y director puertorriqueño Jacobo Morales, de 91 años, es el protagonista del cortometraje “Debí tirar más fotos”, que sirvió de promoción original del álbum y una declaración de intenciones de la propuesta del cantante. Morales es el director de “What Happened to Santiago”, la única cinta de Puerto Rico nominada al premio Oscar a mejor película de habla no inglesa, en 1990.

En el cortometraje “Debí tirar más fotos” también figura un personaje animado llamado Concho, que es una referencia al coquí, una pequeña rana endémica de Puerto Rico, símbolo nacional no oficial de la isla, famosa por su canto nocturno “ko-kee”, que emiten los machos para marcar territorio y atraer pareja.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.