Ucrania y Rusia intercambian 314 prisioneros de guerra tras una nueva ronda de negociaciones “constructivas”

Ucrania y Rusia se devolvieron 157 prisioneros de guerra cada uno este jueves, según la agencia estatal de noticias rusa TASS y el negociador estadounidense Steve Witkoff.

Este es el primer intercambio de este tipo en cuatro meses. La última vez que Rusia y Ucrania intercambiaron prisioneros fue en octubre de 2025.

El canal de televisión militar estatal ruso Zvezda informó que, además de los combatientes liberados, tres ciudadanos rusos residentes de la región de Kursk también fueron devueltos a sus hogares. Añadió que Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos mediaron el intercambio, y que el personal militar ruso devuelto se encuentra actualmente en Belarús.

El intercambio se produjo una vez que concluyó el segundo día de conversaciones trilaterales entre Ucrania, Rusia y Estados Unidos en Abu Dhabi.

Los negociadores acordaron que la próxima reunión trilateral se celebrará pronto, declaró el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, tras la conclusión de la segunda ronda de conversaciones.

“Se celebrará; acordamos que la próxima reunión se celebrará próximamente”, declaró Zelensky en una conferencia de prensa en Kyiv. “Es importante que el proceso continúe. Queremos resultados más rápidos. Si se planifica la próxima reunión, existe la posibilidad de que el diálogo continúe, lo cual definitivamente deseamos, para que conduzca al fin de la guerra”.

“En cuanto a la naturaleza de la conversación y lo que se discutió, hablamos de todo”, declaró Zelensky, añadiendo que esperará a que los negociadores ucranianos le informen por completo antes de dar más detalles. “Creen que la información es muy sensible”.

El jefe de gabinete presidencial ucraniano, Kyrylo Budanov, le dijo este jueves a una agencia de noticias ucraniana que las conversaciones trilaterales fueron “realmente constructivas”.

“Las negociaciones fueron verdaderamente constructivas. Agradezco a Estados Unidos y a los Emiratos Árabes Unidos su excelente organización y mediación”, declaró Budanov a RBC-Ucrania, quien formó parte del equipo negociador ucraniano en las conversaciones en Abu Dabi.

Por su parte, el enviado especial estadounidense Witkoff dijo en una publicación en X que “este resultado (el intercambio de prisioneros) se logró a partir de conversaciones de paz que han sido detalladas y productivas. Si bien aún queda mucho trabajo por hacer, pasos como este demuestran que el compromiso diplomático sostenido está dando resultados tangibles y avanzando en los esfuerzos para poner fin a la guerra en Ucrania”.

