EE.UU., dividido por el tiempo: frío extremo alcanza a Florida mientras el oeste bate récords de calor

Por Andrew Freedman, CNN

Estados Unidos es una nación dividida en cuanto al estado del tiempo: hay condiciones gélidas, nieve y hielo atrincherados al este de las Montañas Rocosas hasta Florida, y hay temperaturas récord y escasas nevadas en el oeste.

Esta dicotomía ha durado semanas y finalmente está a punto de cambiar, pero solo después de otra gran ráfaga de aire ártico este fin de semana en el este.

Esta división se agudizó en los últimos días; algunas partes del oeste experimentan un calor típico de finales de primavera, con temperaturas de entre 20 y 30 grados Fahrenheit (-6 a -1 Celsius) por encima del promedio, mientras que algunas partes del este se preparan para experimentar sus temperaturas más frías en lo que va de temporada este fin de semana.

En la categoría de clima cálido se encuentra Great Falls, Montana, por ejemplo. Sus residentes han experimentado cinco días consecutivos con temperaturas máximas superiores a los 60 grados Fahrenheit (15 Celsius) esta semana, lo que sería el período de cinco días más cálido registrado para el mes de febrero.

Y en Los Ángeles, la temperatura el miércoles alcanzó una máxima récord de 88 grados Farenheit (31 Celsius), superando las máximas típicas de julio y agosto.

El patrón de este frío y oeste cálido se debe a las contorsiones de la corriente en chorro, y es notable por su pronunciada y duradera duración. La ciudad de Washington, por ejemplo, registró su sexto período más largo de horas consecutivas bajo cero entre el 24 de enero y el 2 de febrero. Muchas otras ciudades también experimentaron períodos similares, que se ubicaron entre los 20 más largos registrados.

El calor y la falta de nieve en el oeste han sido características de este invierno hasta la fecha, precediendo al frío en el este. Pero es el contraste entre las temperaturas que dividen a este país lo que resulta tan llamativo en los mapas meteorológicos.

En un momento dado del fin de semana pasado, Juneau, Alaska, registró temperaturas más cálidas que el centro de Florida.

Las condiciones cálidas y secas en el oeste se deben a una persistente protuberancia o cresta en la corriente en chorro que ha desviado las tormentas y el aire más frío hacia el norte. Río abajo, sin embargo, una gran depresión en la corriente en chorro, o vaguada, ha empezado a afianzarse, trayendo oleadas de aire ártico hacia el sur, junto con condiciones ideales para la formación de potentes tormentas invernales.

Muchos puntos de las Carolinas e incluso Atlanta acumularon más nieve durante enero que Salt Lake City. Solo cayó una décima de pulgada durante el mes, muy por debajo del promedio de 12,7 pulgadas (32 centímetros).

Para quienes aún tiemblan en el este y quienes están cansados ​​de las condiciones cálidas y secas del oeste, finalmente se vislumbra un cambio de patrón.

Se prevé que la dorsal occidental se derrumbe, lo que permitirá que el patrón se ponga en movimiento, permitiendo que el aire más templado se desplace hacia el este y finalmente despeje el camino para que algunos sistemas de tormentas del Pacífico se desplacen hacia el oeste.

Pero antes de que eso suceda, el aire más frío del invierno hasta la fecha invadirá los estados del noreste y del Atlántico medio este fin de semana y principios de la semana siguiente. Este fin de semana podrían batirse unos 50 récords de frío, con temperaturas de un solo dígito, pero con sensación térmica de dos dígitos bajo cero.

Siendo el invierno la temporada de mayor calentamiento en EE. UU., los récords de frío son escasos, especialmente los récords mensuales e históricos. Esto se refleja en los datos que comparan los récords diarios de calor y frío de los últimos días con los del año en su conjunto.

Durante el pico de la ola ártica, que se extendió desde la última semana de enero hasta principios de febrero, los récords de frío superaron a los de calor en una proporción de más del doble en los 48 estados continentales. Sin embargo, este no es el caso en lo que va de 2026, donde los récords de calor han sido aproximadamente 1,5 veces más numerosos que los de frío registrados desde el 1 de enero.

En un mundo que se calienta rápidamente, los récords de temperatura cálida han superado cada vez más a los de frío.

Entonces, ¿por qué ha hecho tanto frío en el este? Los meteorólogos atribuyen parte de la culpa a la Oscilación Ártica, un patrón amplio en niveles superiores que se manifiesta en las diferencias de presión entre el Ártico y las latitudes medias.

“Un factor que probablemente ha influido es la oscilación ártica (OA), que caracteriza la ondulación de la corriente en chorro”, declaró Laura Ciasto, científica atmosférica del Centro de Predicción Climática de la NOAA. “Cuando la OA es negativa, la corriente en chorro es más ondulada, con lóbulos que descienden sobre Estados Unidos y traen consigo aire ártico más frío”, añadió.

“La OA ha sido negativa durante más de un mes, lo cual es impresionante porque no suele permanecer en una fase durante tanto tiempo. Por lo tanto, algo más podría estar influyendo para que se mantenga en la fase negativa”, añadió, señalando que eventos en otras partes, en particular en el Pacífico tropical, también influyen en los patrones meteorológicos recientes en Norteamérica.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

Con información de Brandon Miller, meteorólogo de CNN.