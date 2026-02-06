En fotos: la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

CNN

Los Juegos Olímpicos de Invierno están de vuelta, y la fiesta ya comenzó en Italia con una ceremonia de apertura repleta de estrellas que incluye a Andrea Bocelli y Mariah Carey.

La ceremonia principal se lleva a cabo en el famoso estadio San Siro en Milán, pero también hay eventos satélite en otras ciudades porque estos son los Juegos Olímpicos más dispersos de la historia.

La ceremonia de apertura siempre sirve como una gran muestra del patrimonio cultural del país anfitrión y un momento simbólico para los atletas de todo el mundo que participan en el Desfile de las Naciones.

Termina con el traspaso final de la antorcha olímpica y el encendido del pebetero —o, en el caso de este año, pebeteros.

Por primera vez en la historia, habrá dos pebeteros que serán encendidos para representar a las dos ciudades anfitrionas: uno en Milán y otro en Cortina d’Ampezzo.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.