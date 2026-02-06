Florida cambia las reglas para obtener la licencia de conducir: ahora las pruebas serán en inglés

Por Uriel Blanco, CNN en Español

Florida tiene una nueva política para aprobar una licencia de conducir: todas las pruebas durante el trámite de este documento serán en inglés a partir de hoy.

“Todos los exámenes de conocimientos y habilidades para obtener la licencia de conducir se realizarán exclusivamente en inglés” desde el viernes 6 de febrero, informó el Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida (FLHSMV, por sus siglas en inglés) en un comunicado.

El cambio, añadió el FLHSMV, aplica a todas las clasificaciones de licencias de conducir —desde particulares hasta comerciales— y abarcará a todos los exámenes, incluidos aquellos que se aplican de forma oral.

“Anteriormente, los exámenes de conocimientos para la mayoría de las clasificaciones de permisos de conducir no comerciales se ofrecían en varios idiomas, mientras que los exámenes de conocimientos para el permiso de aprendizaje comercial (CLP) y el permiso de conducir comercial (CDL) solo estaban disponibles en inglés y español. Según la política actualizada, todas las pruebas de conocimientos y habilidades para obtener la licencia de conducir se realizarán en inglés”, detalló la agencia estatal.

Asimismo, tampoco se permitirán los servicios de traducción para los exámenes de conducir “y se eliminará cualquier prueba impresa en idiomas distintos del inglés”, agregó el FLHSMV.

En Florida, donde una parte significativa de su población habla español y tiene problemas con el inglés, el cambio para tramitar la licencia podría convertirse en un problema.

En Florida hay más de 22 millones de habitantes de cinco años o más. De ese total, el 28 % (6.300.351) representa a personas de origen latino o hispano viviendo en el estado, según datos del Censo de EE.UU. actualizados a 2024 (los más recientes).

Esto quiere decir que prácticamente tres de cada 10 habitantes en Florida son de origen latino o hispano.

Ahora bien, esas 6.300.351 personas de origen latino o hispano en Florida hablan, en su mayoría, español en casa y tienen algún conocimiento de inglés. Pero no es el caso de todos. Este es el desglose:

Del total de personas de origen latino o hispano en Florida, unas 4.949.141 personas (el 78,55 %) hablan en español y tienen algún conocimiento o ninguno del inglés, mientras que 1.312.821 (el 20,83 %) hablan solamente inglés y 38.389 (el 0,62 % restante) hablan otros idiomas.

De las 4.949.141 personas de origen latino o hispano en Florida que hablan español, el conocimiento del inglés varía: 2.662.349 personas hablan inglés “muy bien”; 880.334 lo hablan “bien”; 821.679 no lo hablan bien; y 584.780 no hablan “para nada” el inglés.

Si sumamos las cifras de los que no hablan bien inglés y de los que no lo hablan para nada, podemos decir que 3 de cada 10 personas de origen latino o hispano en Florida que hablan español tienen poco o nulo conocimiento del inglés.

De la población total de 5 años o más en Florida (que rebasa las 22 millones de personas), 3.010.529 habitantes (es decir, el 13,5 %) son personas que hablan español en casa u otros idiomas diferentes al inglés y que reconocieron hablar menos que “muy bien” el inglés, de acuerdo con el Censo de EE.UU.

Esto quiere decir que más de 3 millones de personas en Florida (o una de cada 10 en el estado) tienen alguna dificultad con el inglés al tiempo que sí hablan otros idiomas en casa, como el español.

De esas 3 millones de personas en Florida que tienen problemas con el inglés, la gran mayoría (2.332.104 personas, o el 77 % del total) habla en español en casa.

Y de las 2.332.104 personas en Florida que tienen problemas con el inglés y hablan español, un alto porcentaje nació en un país diferente a Estados Unidos. Aquí un desglose:

1.936.589 personas de este grupo (el 83 %) nacieron en el extranjero

208.904 nacieron fuera de Estados Unidos, pero son originarios de este país

115.184 nacieron en Florida

71.427 nacieron en otro estado de EE.UU.

Los trabajadores de origen latino han sido uno de los sectores atacados durante la ofensiva migratoria del Gobierno de Estados Unidos. Las acciones federales de inmigración han alcanzado tanto a trabajadores inmigrantes legales e indocumentados que buscaban con miedo el ingreso diario, como a ciudadanos estadounidenses cuya única “falta” fue hablar inglés en un acento diferente.

Es por ello que trasladarse al trabajo se ha convertido en una actividad de riesgo para los inmigrantes, ya que podría resultar en una detención.

Según el Censo de EE.UU., en 2024 se estimaba que habían poco más de 11 millones de trabajadores de 16 años o más en Florida.

De este total de trabajadores, 1.339.340 personas hablan español y su nivel de inglés no es alto (reconocieron hablarlo menos que “muy bien”). En otras palabras, 1 de cada 10 trabajadores que habla español en Florida tiene algún tipo de problema con el inglés.

De estos 1.339.340 trabajadores en Florida que hablan español y no tienen un nivel alto de inglés, el 66 % conduce solo para dirigirse al trabajo, mientras que el 18 % se dirige a su empleo compartiendo auto con otras personas.

Si bien la renovación de la licencia en Florida (que suele tener una duración de 8 años) no requiere de exámenes de conocimiento o habilidades, los inmigrantes que cumplan con los requisitos y quieran sacar su permiso de conducir por primera vez tendrán que hacer las pruebas en inglés, sin importar la clasificación de su licencia.

