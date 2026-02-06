Jueza ordena al Gobierno de Trump descongelar más de US$ 16.000 millones para proyecto de túnel en Nueva York

Por Aleena Fayaz, CNN

Una jueza federal en Nueva York dictaminó el viernes que el Gobierno de Trump debe descongelar más de US$ 16.000 millones destinados a un importante proyecto de infraestructura en Nueva York y permitir que la construcción continúe, bajo el argumento de que el interés público se vería “perjudicado por un retraso”.

La orden de restricción temporal concedida por la jueza de distrito Jeanette Vargas en el Distrito Sur de Nueva York se produce luego de que el presidente Donald Trump retuviera los fondos destinados al proyecto, planificado desde hace tiempo, que conecta Nueva York y Nueva Jersey a través de un nuevo túnel ferroviario bajo el río Hudson.

Vargas señaló en un escrito judicial que los estados de Nueva York y Nueva Jersey “sufrirían un daño irreparable” si el Gobierno de Trump continuaba reteniendo los fondos para el proyecto.

“Los demandantes han demostrado adecuadamente que el interés público se vería perjudicado por una demora en un proyecto de infraestructura crítico”, escribió.

CNN contactó a la Casa Blanca para obtener comentarios.

CNN informó previamente que Trump le dijo al líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, el mes pasado que estaba dispuesto a levantar el congelamiento de los fondos bajo la condición de que Schumer aceptara renombrar la estación Penn de Nueva York y el Aeropuerto Internacional Dulles de Washington en honor a Trump.

El presidente dijo a los periodistas a bordo del Air Force One este viernes por la noche que fue idea de Schumer renombrar la estación Penn como “estación Trump”.

Schumer desestimó de inmediato la afirmación de Trump y lo acusó de mentir sobre los detalles de su conversación.

“Mentira absoluta. Él lo sabe. Todos lo saben. Solo un hombre puede reiniciar el proyecto y puede hacerlo en un abrir y cerrar de ojos”, escribió Schumer en X.

La comisión a cargo del proyecto del túnel advirtió previamente que pronto tendría que detener los trabajos del proyecto y despedir a aproximadamente 1.000 trabajadores si el Gobierno de Trump no libera los fondos necesarios.

La fiscal general de Nueva York, Letitia James, quien demandó al Gobierno de Trump a principios de este mes, celebró el fallo como una “victoria crucial para los trabajadores y viajeros de Nueva York y Nueva Jersey”.

“Agradezco que el tribunal haya actuado con rapidez para bloquear esta insensata congelación de fondos, que amenazaba con descarrilar un proyecto del que depende toda nuestra región. El Proyecto del Túnel del Hudson es uno de los proyectos de infraestructura más importantes del país, y seguiremos luchando para garantizar que la construcción pueda continuar sin interferencias federales innecesarias”, dijo James en un comunicado.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.