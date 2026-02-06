La muerte de su hijo y la detención de su esposa por ICE empujan a un hombre y a su familia a “autodeportarse”

Por Susana Erazo y Krecyte Villarreal, CNN en Español

Rigo Mendoza recuerda entre lágrimas la última conversación que tuvo con su hijo Kevin antes de su muerte a inicios de enero. “No quiero que te pase algo”, le repetía su hijo de 15 años, a quien le diagnosticaron cáncer tres meses antes.

Mendoza cuenta que uno de los médicos que trataba a su hijo le mencionó que la salud de Kevin pudo haberse visto afectada tras enterarse de la detención de su madre por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) el día anterior. “Le dije: ‘No quiero que te pongas mal, si tú estás bien, tu mami va a estar bien. Vamos a pelear para que ella regrese a casa’. Pero creo que le entró el miedo de que ella ya no iba a regresar”.

El 3 de enero, Arlith Martínez iba camino a su trabajo cuando fue arrestada por agentes del ICE y recluida en un centro temporal en Salisbury antes de ser trasladada al centro de detención Delaney Hall en Nueva Jersey, donde pudo comunicarse con su esposo horas después. “Me dijo que la habían detenido, pero que no me preocupara porque, como ella no tiene ningún delito, iba a salir”. CNN verificó que Martínez tiene una infracción de tránsito en sus antecedentes, pero no delitos graves.

Ambos inmigrantes indocumentados, originarios de México, residen en Estados Unidos desde hace más de 20 años, donde formaron una familia junto a sus cuatro hijos, quienes son ciudadanos estadounidenses. Dos días después de la detención de Martínez, su hijo Kevin Mendoza, de 15 años, falleció. Rigo Mendoza dijo en entrevista con CNN que no luchan por la salida voluntaria de su esposa para permanecer en Estados Unidos; al contrario, luchan por regresar a México junto a sus tres hijos y los restos del joven fallecido.

En noviembre de 2025, Kevin Mendoza avisó a sus padres que sentía dolor en la rodilla. “Decían que nomás le pusiéramos hielo y se le iba a quitar, pero yo no me quedé conforme”, relata su padre. Fue así como decidieron llevarlo a un hospital en Baltimore, Maryland, donde fue diagnosticado con cáncer. A partir de ese momento, su vida cambió.

Rigo y Arlith trabajaban en un restaurante de comida rápida hasta que recibieron el diagnóstico de Kevin. “Yo renuncié al trabajo al segundo día después de que me dieron la noticia de que padecía cáncer. Le dije a mi esposa: ‘Mi niño es más importante’”. Mendoza se dedicó al cuidado y tratamiento médico de su hijo, mientras su esposa aportaba económicamente al hogar.

“Cuando él recibía su tratamiento, sus doctores nos felicitaban y felicitaban a mi niño porque todo lo estábamos haciendo muy bien”. Mendoza dice que cuando recibieron el diagnóstico no quiso saber qué tipo de cáncer padecía Kevin, pero que los médicos le mencionaron que sería una “batalla que Kevin podría ganar”.

CNN se contactó con parte del equipo médico del hospital donde trataron a Kevin Mendoza para obtener comentarios sobre el caso. Respondieron que, por motivos de privacidad, no pueden compartir detalles de su diagnóstico médico.

Tras la detención de Martínez el sábado 3 de enero, Rigo Mendoza dice que no quiso contarle la situación a Kevin, pero que la noticia llegó a él a través de redes sociales y esa noche comenzó a mostrar síntomas. “Le preguntaba si se sentía bien. Él decía que sí y fue hasta como a la una de la mañana cuando me di cuenta de que estaba sudando frío”.

Mendoza llevó a su hijo a un hospital cercano. Ante los síntomas de Kevin, intentaron trasladarlo en helicóptero al hospital donde lo atendían, a dos horas de distancia en auto. Sin embargo, debido a la situación médica del muchacho, no pudieron despegar y regresaron al hospital local.

Minutos antes, Rigo Mendoza tuvo una última conversación con Kevin, en la que su hijo le preguntó si se iría con él en helicóptero o manejando, porque le preocupaba la seguridad de su padre. Tras varias horas internado, el lunes 5 de enero Kevin falleció.

Mendoza afirma que la muerte de su hijo fue notificada a los abogados el mismo día de su fallecimiento y que pidieron a las autoridades federales que le otorgaran un permiso a Martínez para asistir al funeral del menor.

“Lo único que nos ofrecían era salir dos horas en el funeral y volvérsela a llevar presa, y no es justo ni para ella ni para mis niñas que la vean así”, dice Mendoza, quien agrega que pospondrán el funeral hasta finales de enero.

CNN solicitó comentarios de ICE sobre la petición de la familia. El organismo respondió que Martínez ya había sido expulsada de Estados Unidos en tres ocasiones y que está a la espera de que se tramite su deportación.

Martínez fue liberada por las autoridades el 29 de enero y se le colocó un grillete electrónico. Carolina Curbelo y Takyi-Micah, abogadas de Martínez, dijeron a CNN que impugnaron su detención mediante una petición de habeas corpus y que obtuvo su libertad tras pagar una fianza de US$ 12.000.

Las abogadas señalaron que el siguiente paso es una audiencia de deportación, a la que Martínez deberá presentarse en las próximas semanas. “Es para que ella demuestre que no ha huido de la jurisdicción”, explicaron. Agregaron que siguen esperando que su caso sea incluido en la lista de casos “sin detención” y que está siendo transferido de Nueva Jersey a Maryland.

Tras la muerte de su hijo y haber atravesado la detención de su esposa por parte de ICE, Rigo Mendoza contó que tomaron la difícil decisión de regresar a México junto a sus tres hijos y que, tras el funeral de Kevin, su deseo es poder trasladar sus restos con ellos. “Aquí no lo dejo porque yo no soy de aquí; así, el día de mañana le puedo llevar unas flores a su tumba”.

La sección consular de la Embajada de México en Washington dijo a CNN que brinda apoyo legal a Arlith Martínez en su caso y apoyo económico a Rigo Mendoza para la repatriación voluntaria de la familia y el traslado de los restos del joven fallecido a México. Mendoza también agrega que ha recibido el apoyo del distrito escolar de su zona, además de amigos y familiares.

Las abogadas señalan que parte del proceso es cumplir con las órdenes de la corte. Explican que, por el momento, la opción principal para Martínez es solicitar una salida voluntaria de Estados Unidos, aunque también podría pedir previamente la cancelación de su deportación e iniciar otro proceso legal.

Mendoza dice que, por ahora, su única motivación son sus tres hijos. “Trato de ser fuerte cuando estoy con ellos para que no decaigan, porque ellos querían mucho a su hermanito”. Él asegura que, frente a los masivos controles migratorios de la administración Trump en varias ciudades de Estados Unidos, “no hay día que no sufra una familia”.

