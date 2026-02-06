Los mejores momentos de los Halftime Show del Super Bowl en la historia

Por Gonzalo Jiménez, CNN en Español

Televisado desde el primer Super Bowl del 15 de enero de 1967, el espectáculo de medio tiempo consistió durante décadas en una ceremonia sencilla, amenizada por bandas marciales y, en ocasiones, por la agrupación Up with People (Viva la gente).

Pero en 1993 hubo un punto de inflexión con el show de Michael Jackson, pues demostró que una gran estrella de la música podía ofrecer un espectáculo similar a un concierto en pocos minutos y con una producción sofisticada para un show emitido en directo. Los números de audiencia se incrementaron y la NFL decidió repetir esta fórmula en las ediciones posteriores.

Por supuesto, ha sido un camino no exento de controversias. La más notoria ocurrió en 2004 cuando Janet Jackson bailaba en el escenario junto con Justin Timberlake y, de acuerdo con la versión oficial, un desperfecto en su vestuario ocasionó que un pecho de la cantante quedara al descubierto durante la transmisión en vivo. El incidente generó una multa y miles de cartas de televidentes molestos por lo ocurrido.

La actuación de la cantante M.I.A. en 2012, en la que hizo un gesto obsceno al público, y la de Jennifer Lopez en 2020, en la que hizo una rutina de baile en una barra, generaron también quejas de la audiencia ante las autoridades.

Aquí hemos reunido aquellos Halftime Shows más famosos y virales en la historia del Super Bowl.

Al inicio de su presentación en el medio tiempo del Super Bowl el 31 de enero de 1993, Michael Jackson permaneció durante más de un minuto sin moverse, como una estatua, lo que incrementó la euforia del público por verlo cantar y bailar. Su presencia, la primera de una megaestrella de la música en el halftime show del Super Bowl, impulsó la audiencia, que alcanzó los 133,4 millones de espectadores. Jackson concluyó su set de cinco canciones con “Heal the World”, para lo que se erigió en el escenario un gran globo terráqueo, que fue rodeado por niños de distintas nacionalidades.

A la banda irlandesa U2 le correspondió amenizar el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl el 3 de febrero de 2002, el primero tras el ataque a las Torres Gemelas del 11 de septiembre. La agrupación tocó tres canciones sobre un escenario con forma de corazón y rindió tributo a las víctimas del 11-9 desplegando una gran valla con los nombres de todos los fallecidos. El cantante de U2, Bono, lució un abrigo cuyo interior mostraba la bandera de Estados Unidos.

En un escándalo que pasó a la historia como “Nipplegate”, uno de los pechos de la cantante Janet Jackson quedó al descubierto durante la transmisión en vivo de su presentación en el medio tiempo del Super Bowl de 2004. Quien le quitó el sostén fue Justin TImberlake, quien más tarde se disculpó por lo ocurrido y afirmó que no estaba previsto que Jackson quedara al descubierto.

El incidente generó una gran controversia. La NFL rompió relaciones con MTV, la productora del espectáculo de medio tiempo, excluyéndola de futuras participaciones en el Super Bowl. Además, la empresa matriz de CBS, Viacom, y sus subsidiarias MTV e Infinity Broadcasting, impusieron un veto a los sencillos y videos musicales de Jackson en muchos formatos de radio y canales de música en todo el mundo.

La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) multó a CBS por una infracción de indecencia con US$ 27.500 y luego aumentó la multa a US$ 325.000. Finalmente, la FCC impuso a CBS una multa récord de US$ 550.000 por el incidente, pero esa sanción fue anulada por el Tribunal de Apelaciones del Tercer Circuito en 2011, y en 2012 se rechazó un caso para restablecer la multa.

Muchos consideran la presentación de Prince (1958-2016) en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl del 4 de febrero de 2007 como la más épica y conmovedora de la historia del evento deportivo. La estrella de “Purple Rain” se presentó… bajo la lluvia, lo que añadió un toque dramático a su show. Fue la primera vez en la historia del Super Bowl en la que llovió en un espectáculo de medio tiempo. Prince interpretó siete canciones; además de sus éxitos “Purple Rain”, “Let’s Go Crazy” y “1999”, el músico interpretó versiones de clásicos como “All Along the Watchtower” de Bob Dylan y “Best of You” de Foo Fighters, que dejaron al público sin palabras.

El espectáculo de medio tiempo del Super Bowl de 2013 será recordado por la reunión de la agrupación Destiny’s Child. Kelly Rowland y Michelle Williams se subieron al escenario para acompañar a Beyoncé en la interpretación de varios éxitos de la agrupación, como “Bootylicious” y “Single Ladies (Put a Ring on it)”.

La presentación de Katy Perry en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl de 2015 se convirtió, sin quererlo la cantante, en un fenómeno viral y un meme en redes sociales. La causa: el llamado “tiburón de la izquierda”, un bailarín disfrazado de tiburón que nunca respetó la coreografía de Perry y bailó a sus anchas. Perry tuvo como invitados en su show a Lenny Kravitz y Missy Elliott.

El espectáculo obtuvo dos premios Emmy técnicos por diseño de iluminación y dirección de iluminación en un programa de variedades. La entrada de Perry al escenario, montada en un descomunal león mecánico, también se erigió en un momento memorable en la historia de estos shows.

Lady Gaga, en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl de 2017, protagonizó una de las entradas más espectaculares en la historia del evento, al descender desde el techo del NRG Stadium en unos cables metálicos que la sostenían. La firma Versace diseñó el vestuario de Lady Gaga. Fue, además, el primer halftime show que empleó drones: se usaron 300 de estos dispositivos para crear en el aire una réplica de la bandera de Estados Unidos.

Miami, con su gran población de origen latino, fue el escenario perfecto para recibir a la colombiana Shakira y a la estadounidense de origen puertorriqueño Jennifer Lopez como estrellas del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl del 2 de febrero de 2020.

Esta fue la tercera vez que artistas de música latina encabezaron el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl; Gloria Estefan fue la artista principal tanto en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl en 1992 como en el de 1999.

Las cantantes fueron acompañadas por dos estrellas de reggaetón: el puertorriqueño Bad Bunny y el colombiano J Balvin. Shakira interpretó con Bad Bunny las canciones “I Like It”, “Chantaje” y “Callaíta”.

El show de medio tiempo del cantante conocido como The Weeknd, en el Super Bowl del 4 de febrero de 2021, fue un espectáculo conceptual, algo poco común en un evento tan masivo de ese tipo. El músico inició su presentación en un escenario que recreaba una ciudad iluminada con luces de neón y luego, al cantar “Can’t Feel My Face”, recorrió un laberinto de espejos. El artista canadiense (el primer de su país que anima el Halftime Show del Super Bowl) dijo en su momento que aportó US$ 7 millones de su bolsillo para producir el espectáculo. Los bailarines vestían con un traje similar al de The Weeknd, pero con los rostros ocultos con vendajes, igual que en la portada del álbum del artista, “After Hours”, de 2020.

La gran sorpesa del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl de 2023 fue que su estrella, la cantante Rihanna, realizó su show embarazada. En los días previos al show, Rihanna insinuó en una entrevista con Nate Burleson que podría invitar a un “invitado sorpresa”. Tras el espectáculo, se confirmó que estaba embarazada de su segundo hijo.

Resta saber si el espectáculo de medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl entrará en los anales de los Halftime Shows como uno de los grandes. El debate público en Estados Unidos y el interés global del público ya han hecho de su presentación un acontecimiento de relevancia cultura.

