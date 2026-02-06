Piden la renuncia del jefe de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles tras revelarse correos sugestivos con Ghislaine Maxwell

Por Michael Williams, CNN

El presidente del comité coordinador de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 se enfrenta a peticiones para que dimita después de que los correos electrónicos publicados por el Departamento de Justicia la semana pasada revelaran que intercambió mensajes subidos de tono con Ghislaine Maxwell hace más de 20 años.

Los mensajes entre Casey Wasserman, quien además de presidir LA28 es un reconocido agente en los ámbitos del entretenimiento y los deportes, y Maxwell fueron incluidos en los millones de documentos publicados por el Departamento de Justicia relacionados con su investigación sobre Jeffrey Epstein.

Los correos muestran que ambos intercambió varios mensajes íntimos en 2003, lo que provocó que funcionarios de la ciudad pidieran la dimisión de Wasserman.

En un intercambio de marzo de ese año, Wasserman le pregunta a Maxwell: “¿Qué tengo que hacer para verte con un ajustado traje de cuero?”

En otro correo, fechado el 1 de abril de 2003, Wasserman que estaba casado en ese momento le escribe a Maxwell: “¿Dónde estás? Te extraño”, antes de pedir reservar un masaje.

Wasserman no ha sido acusado de ningún delito relacionado con Epstein. Los mensajes enviados a través de su agencia de talentos y de una firma de relaciones públicas de crisis que lo representa no recibieron respuesta inmediata el jueves.

En un comunicado a otros medios, Wasserman pidió disculpas por sus comunicaciones con Maxwell, aunque aseguró que “nunca tuvo” una relación personal o de negocios con Epstein.

Maxwell, exnovia de Epstein, fue condenada por tráfico sexual y otros delitos en 2021 y cumple una sentencia de 20 años. Epstein murió por suicidio en 2019 mientras esperaba juicio por cargos federales de tráfico sexual.

Aunque algunos aspectos de la relación de Wasserman con Epstein ya eran conocidos, los correos muestran un vínculo mucho más cercano e íntimo con Maxwell de lo que se había revelado previamente.

Las comunicaciones de Wasserman con Maxwell tuvieron lugar años antes de que ella fuera condenada por un delito.

Los mensajes entre ambos amenazan con crear una gran distracción en un momento en que Los Ángeles se prepara para albergar los Juegos Olímpicos de 2028, que se prevé generen entre $US 13.600 y 17.600 millones adicionales al producto interno bruto de la región y creen decenas de miles de nuevos puestos de trabajo.

Varios funcionarios locales de Los Ángeles han pedido la dimisión de Wasserman, argumentando que los Juegos Olímpicos son demasiado importantes para ponerlos en riesgo.

“Los Ángeles no puede confiar nuestro futuro financiero a alguien vinculado con Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell”, escribió el contralor de la ciudad, Kenneth Mejia, en X, pidiendo a Wasserman que “asuma responsabilidad y renuncie”.

La concejala de Los Ángeles, Mónica Rodríguez, también a favor de que Wasserman deje su cargo, declaró a Spectrum News que estaba “increíblemente decepcionada” al conocer la relación cercana entre Wasserman y Maxwell, y agregó que “realmente socava el legado de lo que estos Juegos deberían representar”.

La supervisora del condado, Janice Hahn, quien también pidió la renuncia de Wasserman, dijo que su oposición a su liderazgo en LA28 “no se trata de avergonzarlo por sus indiscreciones pasadas”.

“Se trata del mensaje que enviamos a los sobrevivientes de Epstein y al mundo sobre nuestros valores, especialmente mientras trabajamos para combatir cualquier tráfico sexual vinculado a los Juegos”, declaró Hahn a CNN. “Me preocupa que el liderazgo continuo de Casey Wasserman casi garantice que la cobertura mediática de nuestros Juegos Olímpicos en Los Ángeles se asocie con su relación con un notorio traficante sexual”.

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, señaló en un comunicado que es “crucial estar 100 % enfocados en hacer que nuestra ciudad brille y asegurar que los Juegos de 2028 sean los mejores en la historia de Los Ángeles”, pero no pidió la renuncia de Wasserman. En cambio, la alcaldesa agregó que cualquier decisión sobre la dirección de LA28 debe ser tomada por su junta directiva.

Varios miembros de la junta de LA28, que incluye a casi tres docenas de nombres destacados en el mundo de los negocios, entretenimiento, deportes y política, tampoco respondieron a solicitudes de CNN sobre si mantienen confianza en la capacidad de Wasserman para liderar.

Los comités Olímpicos Internacional y de Estados Unidos tampoco respondieron a solicitudes de comentarios, pero cuando se les preguntó recientemente sobre Wasserman en conferencias de prensa, los líderes de ambos comités se remitieron a su declaración anterior y dijeron no tener nada que agregar.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.