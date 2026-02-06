Sheinbaum dice que “México no se doblega, no se arrodilla, no se rinde y no se vende”, en medio de presiones de EE.UU.

Por Mauricio Torres, CNN en Español

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo el jueves que su país “no se doblega, no se arrodilla, no se rinde y no se vende”, en medio de las presiones que Estados Unidos ejerce sobre América Latina.

Sheinbaum hizo estas declaraciones hacia el final de su discurso por el aniversario de la Constitución de 1917, vigente desde entonces.

En un acto público en el estado de Querétaro, en la zona central del país, Sheinbaum aseguró que México “no regresará a ser colonia ni protectorado de nadie” y que el desarrollo histórico de México “tampoco se explica sin su lucha constante por soberanía e independencia, ni sin su solidaridad hacia otros pueblos”.

“Por ello, con entereza y fiel a nuestra historia decimos con fuerza: México no se doblega, no se arrodilla, no se rinde y no se vende”, concluyó.

El mensaje, en el que no mencionó a Estados Unidos, se produce en medio de las presiones que el Gobierno de Donald Trump está ejerciendo en América Latina, una región en la que busca tener cada vez más influencia, según la estrategia de seguridad nacional que dio a conocer a finales de 2025.

Con respecto a México, con el que comparte una frontera de más de 3.100 kilómetros, Estados Unidos ha insistido durante el último año en la posibilidad de realizar operaciones en territorio mexicano para combatir a los carteles del narcotráfico.

Sheinbaum ha rechazado en reiteradas ocasiones que su país vaya a aceptar este tipo de ayuda de Estados Unidos, con el argumento de que representaría una violación de la soberanía nacional.

Estados Unidos también ha presionado a México por su relación con Cuba, al que entrega petróleo a través de dos esquemas: por venta y por ayuda humanitaria.

La semana pasada, Trump emitió un decreto con el que amenaza con imponer aranceles adicionales a los países que den petróleo a Cuba directa o indirectamente.

Frente a esto, Sheinbaum ha defendido la decisión de México de dar petróleo a Cuba y ha dicho que su país busca la forma de seguir apoyando a la isla y, al mismo tiempo, evitar posibles aranceles de Estados Unidos.

El director de la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex), Víctor Rodríguez Padilla, dijo esta semana que el actual contrato de venta de petróleo entre México y Cuba se mantiene vigente y es abierto, lo cual, de acuerdo con el funcionario, implica que Cuba solicita combustible y México lo envía según su disponibilidad.

