Trump comparte un video racista que muestra a los Obama como simios y genera indignación

El jueves por la noche, el presidente Donald Trump compartió en sus redes sociales un video racista que mostraba al expresidente Barack Obama y a la ex primera dama Michelle Obama como simios en una selva y se desencadenó una fuerte condena.

Los Obama aparecen brevemente y de repente casi al final del video corto, que promueve afirmaciones falsas sobre un supuesto fraude electoral en las elecciones de 2020, con sus rostros superpuestos a los cuerpos de simios. Mientras aparecen las imágenes, durante aproximadamente un segundo, suena de fondo el comienzo de la canción “The Lion Sleeps Tonight”.

La publicación, que recuerda el estereotipo racista de comparar a las personas negras con monos, provocó una rápida reacción negativa. Pero en un comunicado a CNN este viernes, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, calificó la reacción al video como “indignación fingida”.

“Este es un video meme de internet que representa al presidente Trump como el Rey de la Selva y a los demócratas como personajes de ‘El rey león’”, dijo Leavitt. “Por favor, dejen de lado la indignación fingida e informen sobre algo que realmente le importe al público estadounidense”.

CNN se ha puesto en contacto con los Obama para obtener comentarios, pero hasta ahora no ha obtenido respuesta.

La oficina del gobernador de California, Gavin Newsom, condenó el video en una publicación en X: “Comportamiento repugnante del presidente. Todos los republicanos deben denunciarlo. Ahora”.

Este incidente es el ejemplo más reciente de las críticas que ha recibido Trump por compartir contenido racista en sus redes sociales.

El año pasado, el presidente publicó un video aparentemente generado por inteligencia artificial que mostraba a Barack Obama siendo arrestado en la Oficina Oval. Más tarde ese mismo año, Trump y miembros de su administración también compartieron imágenes y videos manipulados digitalmente del líder de la minoría en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, con un bigote falso y un sombrero, imágenes que Jeffries describió públicamente como racistas.

Fadel Allassan de CNN contribuyó a este informe.

