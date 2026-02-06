Explosión causa varias muertes en una mezquita de Pakistán, según la policía

Por Sofía Saifi, CNN

Al menos 31 personas murieron y 169 resultaron heridas después de una explosión en una mezquita musulmana chiita en la capital de Pakistán, Islamabad, el viernes, dijeron las autoridades.

El saldo convierte a este en el ataque más mortífero en el país desde la explosión de la mezquita de Peshawar en enero de 2023.

Las investigaciones internas sugieren que el Talibán pakistaní, o Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP, por sus siglas), estuvo detrás del ataque, según informaron fuentes policiales a CNN. Hasta el momento, nadie se ha atribuido la responsabilidad.

La explosión, que azotó la mezquita durante las oraciones del viernes, fue causada por un atacante suicida, dijo la policía a CNN.

