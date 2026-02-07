Cómo esta generación de mujeres olímpicas borró la idea de que la maternidad es el final del sueño de una medalla de oro

Por Dana O’Neil, CNN

El mensaje que Kendall Coyne Schofield publicó en sus redes sociales no fue difícil de descifrar.

Una pizarra enmarcada, colocada frente a los dos perros de Schofield, Penny y Blue, mostraba el mensaje: “Bebé Schofield llega en verano de 2023”. Los perros llevaban pañuelos iguales que decían “hermana mayor”, por si algo no quedaba claro.

Sin embargo, junto con las felicitaciones para Schofield y su esposo, Michael, llegó una respuesta un tanto desconcertante.

“Mucha gente dijo: ‘Oye, felicidades por una gran carrera’”, contó Coyne Schofield en la cumbre de medios de los Juegos Olímpicos en octubre. “Y yo estaba como: ‘Espera. No anuncié mi retiro’”.

Es un dilema único de las atletas femeninas: la suposición de que la maternidad significa el final de la competencia. Los atletas que se convierten en padres regresan a su deporte con indiferencia, sin que nadie cuestione cómo lograrán equilibrarlo todo. Sin embargo, de alguna manera —desde el movimiento feminista hasta la campaña “Has recorrido un largo camino, nena” y el nacimiento y eventual crecimiento exponencial del deporte profesional femenino— las madres deportistas estrella, al igual que las del mundo laboral, siguen enfrentando las mismas preguntas de siempre.

Este mes, seis mujeres estadounidenses llevarán sus artículos de bebé junto con sus uniformes de equipo estadounidense a Milán-Cortina, para cumplir con su doble rol: ser madres y atletas olímpicas.

Coyne Schofield —medallista de oro, tres veces olímpica y madre de Drew— será la capitana del equipo femenino de hockey. Kelly Curtis, madre de la pequeña Maeve de dos años, la primera atleta negra en representar a EE.UU. en skeleton, regresa para sus segundos Juegos Olímpicos. Elana Meyers Taylor, madre de Nico y Noah, es la atleta negra más condecorada en la historia de los Juegos Olímpicos de Invierno y buscará su sexta medalla olímpica en Cortina. Su compañera, Kaillie Humphries —mamá de Aulden, de 15 meses— es la primera en bobsleigh en defender su título olímpico y luchará por su cuarto oro. Tabitha Peterson Lovick participa en sus terceros Juegos Olímpicos en curling y su hermana y compañera de equipo, Tara Peterson, hará su segunda participación olímpica, con su hijo Eddie, nacido en septiembre de 2024.

Ninguna dirá que es fácil —para sus cuerpos, su entrenamiento y, en ocasiones, su tranquilidad mental—, pero, ¿imposible?

“Sabía que podía regresar no solo a donde estaba, sino a ser mejor”, dijo Coyne Schofield.

“Quería que mi hijo supiera que él no era la razón por la que dejé de jugar hockey, sino la razón por la que seguí jugando. Y cualquier día difícil que tenga, o si necesito inspiración, solo tengo que mirarlo y lo tengo justo delante de mí”.

En 2019, Nike lanzó una campaña publicitaria, “Dream Crazier”, que mostraba a atletas mujeres y sus logros, animando a otras mujeres a demostrar “lo que la locura puede lograr”.

En respuesta, la atleta de atletismo Alysia Montaño creó un video con el New York Times, que parodiaba el anuncio de Nike. Entonces, bajo contrato con la compañía de calzado, la madre de dos dijo en una voz en off: “Si quieres ser atleta y madre, bueno, eso sí que es una locura”.

Explicó que la empresa de calzado suspendió su patrocinio después de que ella le dijera a su representante que estaba embarazada.

La franqueza de Montaño —y su ruptura con Nike— creó el movimiento #DreamMaternity. A medida que las mujeres salieron a la luz para compartir sus historias y su frustración porque, de alguna manera, la maternidad y el éxito deportivo de alto nivel eran incompatibles, se tomaron medidas. El Comité Olímpico y Paralímpico de EE.UU., con presión externa de varios senadores, creó reformas para asegurar que las mujeres mantuvieran su seguro médico después de quedar embarazadas.

Y luego llegaron las madres que demostraron cuán anticuada era esa forma de pensar.

Allyson Felix —quien ganó oro en el Campeonato Mundial tras dar a luz a su hija Camryn— rompió con Nike, citando la baja por maternidad. Serena Williams ganó un partido después de dar a luz a su hija Olympia, y Alex Morgan anotó un gol para la selección nacional estadounidense de fútbol femenil después de tener a su hija Charlie.

Lo que había sido absurdamente catalogado como imposible, de repente se demostró que era totalmente factible. Para 2022, la Comisión de Planificación Olímpica de EE.UU.

lanzó la Iniciativa de Salud Femenina, que reunió a un grupo de atletas y cuidadores para crear planes de acción de apoyo a madres y futuras madres. En los Juegos Olímpicos de París en 2024, la Villa Olímpica incluyó por primera vez una guardería, con pañales y toallitas gratis.

Actualmente, los centros de entrenamiento ofrecen salas de lactancia y alimentación, y el Comité Olímpico de EE.UU. brinda desde apoyo físico y mental hasta planificación nutricional y estrategias de recuperación posparto.

Los equipos nacionales, que antes no estaban preparados para manejar licencias de maternidad, ahora deben avisar con anticipación sobre las reuniones del equipo para que las atletas puedan encontrar cuidado infantil adecuado, y la política de protección de clasificación y cuotas de la Federación Estadounidense de Bobsleigh y Skeleton permite que las mujeres que regresan después del parto no tengan que repetir el proceso de clasificación para recuperar sus puestos.

Finalmente, For All Mothers, una organización que surgió a partir de la petición original de Montaño, otorgó este año becas de US$ 5.000 a cada una de las madres que van a los Juegos Olímpicos.

Sin embargo, el verdadero poder proviene de las personas, no de las organizaciones: la hermandad dentro de la maternidad.

“Tenemos una gran red en la que apoyarnos”, dijo Curtis.

Meyers Taylor, la atleta de invierno negra más condecorada de la historia, es, por decirlo así, la “mamá del grupo”.

La mayor de las madres también tiene los hijos más grandes, y tiene muchos consejos para compartir. Su camino no ha sido fácil. Su hijo mayor, Nico, tiene síndrome de Down y tanto él como su hermano menor, Noah, son sordos. Nico nació en el punto álgido de la pandemia de covid-19, y el plan bien organizado que ella y su esposo, Nic, elaboraron para que ella volviera a competir —psicólogos deportivos, niñeras y entrenadores listos— desapareció cuando el mundo se detuvo.

En cambio, Meyers Taylor, recuperándose de una cesárea, se las arregló sola mientras, al mismo tiempo, aprendía lengua de señas estadounidense.

Regresó para clasificar a los Juegos en Beijing. Allí, con 37 años y con Nico de dos años, ganó una plata en monobob y un bronce en bobsleigh de dos personas. En noviembre de 2022, dio la bienvenida a Noah. Ese embarazo le pasó factura: no pudo acostarse completamente durante seis semanas, y dejó a Meyers Taylor preguntándose si el final de su carrera estaba cerca.

Se saltó toda la temporada 2022-2023. Un año después, ganó una plata en el Campeonato Mundial de Monobob, y este año logró un bronce, lo que la preparaba para estos: sus quintos Juegos Olímpicos.

“No siempre es perfecto, y no siempre estoy al 100 %”, dijo. “Pero haré lo que pueda para subirme al podio”.

Como cualquiera que haya ido al supermercado con un niño pequeño puede entender, lidiar con el entrenamiento y la competencia olímpica mientras se cría a un hijo pequeño podría ser un deporte olímpico en sí mismo.

Se necesita, a partes iguales, una planificación precisa y disposición a aceptar el caos total.

Un ejemplo: Curtis, que ha estado viviendo en Cortina d’Ampezzo, tuvo que volar de regreso a EE.UU. para una competencia de skeleton en Lake Placid, Nueva York.

Ella y su esposo, Jeff Milliron, empacaron su equipo de patinaje, las cosas de Maeve y sus dos gatos —“Parecíamos un circo ambulante”, se ríe— solo para llegar al aeropuerto de Venecia y descubrir que, de alguna manera, el pago del boleto de Maeve no se había procesado.

“Yo pensé: ‘OK, aquí está mi tarjeta de crédito’”, dijo. “Pero no es así como lo hacen.

Tuvimos que volver a casa, volver a reservar y regresar al día siguiente con todas nuestras cosas. No dejaba de pensar: ‘Esto no es una buena señal’”.

Humphries, cuyo hijo ha sellado 10 países diferentes en su pasaporte en sus 15 meses de vida, ha buscado remedios para la dermatitis del pañal por todo el mundo y Meyers Taylor una vez se encontró revisando un baño en St. Moritz, preocupada de que uno de los implantes cocleares de los niños hubiera terminado allí (no fue así).

Pero mientras otros se cuestionan “¿Por qué hacerlo?”, ellas responden con el mismo estribillo: ¿cómo no hacerlo?

Humphries, quien creció en Canadá, soñaba con ganar una medalla de oro olímpica a los siete años. Ha cumplido ese sueño tres veces, aunque lejos de la visión infantil que incluía a Humphries triunfar en la piscina.

Su camino hacia el éxito en el bobsleigh ha sido arduo y sinuoso, con momentos de primeros logros para una mujer: una de las primeras en pilotar un equipo mixto en la modalidad de cuatro personas, y la primera en conducir un equipo completamente femenino contra hombres en una Copa del Mundo, además de luchar por los derechos de la mujer. Presentó denuncias por acoso contra directivos canadienses de bobsleigh y solicitó, y le fue concedido, ser liberada del equipo de Canadá para unirse al equipo de Estados Unidos.

Su búsqueda decidida de la excelencia olímpica fue solo eso: su búsqueda, pero también significó posponer el resto de sus deseos de vida.

“Durante muchos años prioricé el deporte sobre la familia”, admitió.

Casada en 2019 con el bobsledder estadounidense Travis Armbruster, intentaron durante años formar una familia, solo para descubrir que Humphries tenía endometriosis en etapa cuatro. Hace dos años y medio, comenzaron un tratamiento de fertilización in vitro.

“Fue un proceso de dos años y medio, con múltiples fracasos en el camino”, dijo Humphries. “Inyecciones, hormonas, todo eso mientras intentaba ser la mejor versión de mí misma no fue fácil”.

Aulden llegó en junio de 2024. Ha pasado meses en Europa mientras su madre buscaba la clasificación olímpica.

“Él no va a recordar esto, pero tendremos las fotos y los recuerdos”, dijo ella. “Para mí, aferrarme a esto, perseguir mi sueño y llevarlo conmigo… Estoy muy agradecida por esta experiencia. Puedo tener todo lo que quiero”.

