El principal abogado de ICE en Minnesota se jubila en medio de un creciente número de casos de inmigración

El principal abogado del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Minnesota dejó la agencia, la misma semana en que una abogada de ICE fue destituida tras decirle a un juez de distrito que “este trabajo apesta” y que el Gobierno de Trump está “abrumado” con casos de inmigración.

El abogado jefe Jim Stolley se jubiló tras 31 años de servicio, según declaró a CNN la portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, quien indicó que la jubilación de Stolley estaba programada, pero no proporcionó más detalles.

Stolley dijo en una respuesta automática por correo electrónico: “Me he retirado del servicio público”, y remitió las consultas al abogado de guardia. CNN también intentó comunicarse con Stolley por teléfono, pero no obtuvo respuesta.

El New York Times fue el primero en informar sobre la salida de Stolley de su cargo.

Los tribunales de Minnesota se vieron saturados de casos de inmigración desde que el Gobierno de Trump intensificó la aplicación de la ley migratoria en el estado en diciembre.

A principios de esta semana, la abogada de ICE Julie Le, quien fue enviada a Minnesota para ayudar con la operación migratoria, fue apartada de su cargo después de decirle a un juez que el trabajo “apesta” debido a la abrumadora carga laboral y la aparente incapacidad del Gobierno para cumplir con las órdenes judiciales.

En un intercambio extraordinariamente sincero con un juez federal el martes, Le, a quien se le pidió explicar por qué el Gobierno no cumplía rápidamente con una serie de órdenes judiciales derivadas de los casos de inmigración que maneja, admitió que el Gobierno no tenía suficientes abogados en el terreno para mantenerse al día y que intentar corregir errores es como “sacar muelas”.

Los comentarios de Le —antes de la renuncia de Stolley— ofrecieron una visión franca de la operación migratoria en Minnesota, que el Gobierno de Trump anunció el miércoles que sería reducida, incluido el retiro de 700 funcionarios federales de la ley del estado “con efecto inmediato”.

El presidente Donald Trump señaló de manera similar tácticas menos agresivas en la ofensiva de aplicación de la ley migratoria y dijo a NBC News el mismo día que se anunció la reducción: “Tal vez podamos usar un enfoque un poco más suave, pero aun así hay que ser firmes”.

El mes pasado, dos ciudadanos estadounidenses murieron baleados por agentes federales en Minnesota, lo que provocó extensas protestas. La ofensiva del Gobierno de Trump en Minnesota también ha enfrentado resistencia de funcionarios estatales y locales, quienes no lograron convencer a un juez federal en Minneapolis de bloquear temporalmente la operación.

