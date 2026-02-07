Halftime Show del Super Bowl 2026: qué artistas participan, cuánto dura, a qué hora comienza y cómo verlo

Por Gonzalo Jiménez, CNN en Español

Este domingo 8 de febrero Bad Bunny participará en la que seguramente será una de las presentaciones musicales más importantes de su carrera, al ser el artista principal que amenizará el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX, entre los New England Patriots y los Seattle Seahawks, en el Levi’s Stadium en Santa Clara, California.

El músico puertorriqueño llega a este evento tras haber ganado el domingo pasado tres premios Grammy, entre ellos el más importante de la gala, mejor álbum del año, por “Debí tirar más fotos”.

Algunos sectores conservadores en Estados Unidos objetaron que Bad Bunny anime este gran evento deportivo, pues el músico puertorriqueño excluyó a Estados Unidos de su gira mundial por temor a las redadas de ICE entre el público asistente.

Estas son las claves de cómo ver el Halftime Show del Super Bowl LX.

El espectáculo de medio tiempo, junto con el resto de la transmisión del Super Bowl LX, se emitirá en vivo en Estados Unidos por las cadenas NBC y Telemundo, y se transmitirá en vivo en streaming por Peacock y por NFL+ (en este caso, solo disponible en dispositivos móviles).

En Latinoamérica, el partido y el espectáculo de medio tiempo podrán verse en vivo en los canales de cable ESPN 2 y Fox Sports, mientras que en streaming podrá verse en Disney+ (en la sección que incluye contenidos de ESPN). En España, el Super Bowl LX podrá verse en la plataforma de streaming Movistar+ a través del canal DAZN 1.

El inicio del Super Bowl LX está pautado para las 6:00 p.m., hora de Miami, del domingo (12:00 a.m. del lunes en España). A esa hora está previsto que la banda Green Day amenice la ceremonia de apertura. Tras este segmento inicial, el cantante Charlie Puth entonará el himno nacional de Estados Unidos.

El partido entre los New England Patriots y los Seattle Seahawks debe iniciarse a las 6:30 p.m., hora de Miami.

Según la cadena televisiva NBC, que emitirá el Halftime Show en Estados Unidos, el espectáculo de medio tiempo comenzará tras el segundo cuarto del partido, aproximadamente entre las 8:00 p.m. y 8:30 p.m., hora de Miami, del domingo (2:00 a.m. hora de España del lunes).

El Halftime Show de Bad Bunny tendrá una duración de entre 12 y 14 minutos. Solo tres espectáculos de medio tiempo han excedido los 15 minutos:

Super Bowl 2023: Shania Twain, No Doubt y Sting, 18 minutos

Shania Twain, No Doubt y Sting, 18 minutos Super Bowl 2004: Janet Jackson, Justin Timberlake, P. Diddy, Nelly y Kid Rock, entre 15 y 16 minutos

Janet Jackson, Justin Timberlake, P. Diddy, Nelly y Kid Rock, entre 15 y 16 minutos Super Bowl 2002: U2, entre 15 y 16 minutos

Bad Bunny

Green Day

Charlie Puth

Coco Jones

Brandi Carlile

La banda Green Day amenizará la ceremonia de apertura del Super Bowl LX. La presentación de Green Day “celebrará seis décadas de la historia del campeonato, con la banda ayudando a dar la bienvenida al campo a generaciones de jugadores elegidos como los más valiosos del Super Bowl”, según la NFL.

La ceremonia de apertura se efectúa antes del entretenimiento previo al partido, en el que el cantante Charlie Puth interpretará el himno nacional de Estados Unidos, Brandi Carlile cantará “America the Beautiful” y Coco Jones presentará “Lift Every Voice and Sing”.

Finalmente, al alcanzarse el medio tiempo del encuentro, Bad Bunny amenizará musicalmente este intermedio para, tras concluir, dar paso al resto del partido.

