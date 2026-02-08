Líderes republicanos se preocupan mientras Trump se mantiene al margen de las primarias, con el control del Senado en juego

Por Manu Raju y Sarah Ferris, CNN

Altos republicanos del Senado están aumentando la presión sobre el presidente Donald Trump para que tome partido en las primarias más disputadas del partido antes de que sea demasiado tarde, en medio de una creciente ansiedad ante la posibilidad de que el ciclo de elecciones intermedias se complique para el Partido Republicano.

Líderes republicanos están haciendo un último esfuerzo para que Trump —quien ha disfrutado durante casi una década de su papel como gran elector— abandone la barrera y ayude a evitar que se gasten potencialmente cientos de millones de dólares en una misión para salvar al senador John Cornyn en Texas y despejar el terreno en Georgia, según media docena de legisladores republicanos y operadores de campaña. El temor es que ese dinero drene recursos críticos que podrían gastarse en otros lugares, mientras los demócratas ven ahora un camino estrecho pero claro para ganar los cuatro escaños que necesitan para obtener la mayoría.

La creciente preocupación surge mientras los republicanos enfrentan problemas en aumento de cara a las elecciones intermedias en el mapa del Senado, con el partido ahora obligado a defender territorios tradicionalmente rojos en estados como Alaska e incluso Iowa. Al mismo tiempo, el partido ha visto a Trump tomar partido en otras primarias disputadas que han generado tensiones internas, como en Louisiana, donde respaldó a un candidato en contra del senador republicano en funciones por una disputa personal.

El problema de primarias del Partido Republicano se siente con mayor intensidad en Texas, donde Cornyn está a poco más de un mes de una primaria a tres bandas que parece destinada a desembocar en una costosa segunda vuelta de dos meses. Y si pierde, altos republicanos temen que costaría al menos US$ 200 millones defender ese escaño en Texas si el fiscal general estatal Ken Paxton resulta nominado, según múltiples fuentes republicanas.

“Es una carrera muy difícil y que será mucho más costosa para mantener el escaño”, dijo a CNN el líder de la mayoría del Senado, John Thune, sobre el impacto de que Trump permanezca neutral. Consultado sobre por qué Trump ignora los llamados, Thune respondió: “Probablemente no soy la persona indicada para responder a esa pregunta”.

Pero también crece la preocupación en Georgia, donde republicanos de distintos niveles han instado en privado a Trump a desactivar una contienda a tres bandas para enfrentar a Jon Ossoff, el único senador demócrata que compite en un estado que Trump ganó en 2024. Incluso en Kentucky, varios candidatos republicanos están pidiendo al presidente que intervenga en una carrera que temen podría, con el candidato equivocado, elegir a un segundo demócrata estatal.

La disputa por un respaldo de Trump en contiendas clave se ha vuelto tan intensa que un republicano de la Cámara que compite por convertirse en el próximo gobernador de Tennessee amenazó con prolongar el cierre del Gobierno de la semana pasada para obtener una garantía personal de que el presidente no respaldaría públicamente a su rival republicano.

El impulso coordinado para destrabar las primarias más difíciles del partido se ha intensificado desde el susto electoral de la elección especial de este mes en Texas, y mientras el tercer contendiente en la carrera republicana al Senado, el representante Wesley Hunt, ha intentado escalar hasta la segunda vuelta de dos candidatos.

Las advertencias han sido tema en múltiples reuniones con los principales republicanos en Washington desde entonces, incluida una en la que el jefe de campaña del Senado republicano, el senador Tim Scott, expuso los vientos en contra a nivel nacional, según un asistente. También presentó sondeos internos para subrayar que Cornyn necesitaba ganar la primaria en Texas o arriesgarse a costarle al partido enormes sumas de dinero.

Scott, Thune y otros senadores de alto rango han advertido repetidamente al presidente, tanto en público como en privado, sobre lo que podría ocurrir si se mantiene al margen, dijeron múltiples fuentes a CNN.

El senador John Barrasso, número dos republicano del Senado, añadió que Trump está “considerando tomar una decisión” tras el intenso cabildeo de la cúpula republicana del Senado.

“El tema de una segunda vuelta significa que el dinero que se gasta allí es dinero que no se gasta en otros lugares, por lo que apoyo al senador Cornyn y planeo verlo ganar en la primera votación”, dijo Barrasso a CNN.

El propio Cornyn dijo que volvió a acercarse a Trump la semana pasada para solicitar su respaldo, después de la sorpresa demócrata en una zona profundamente republicana de Texas que sacudió a Washington.

En entrevista con CNN, Cornyn advirtió que los demócratas podrían ganar el escaño si el republicano equivocado —en concreto su principal rival, Paxton— llega a la elección general.

“Creo que si los republicanos nominan al fiscal general, absolutamente lo harán”, dijo Cornyn al ser consultado sobre si los demócratas tenían opciones de voltear el escaño. “Como mínimo… tendríamos que gastar cientos de millones de dólares para salvar ese escaño que podrían usarse en lugares como Georgia, Michigan, Nueva Hampshire y otros”.

En respuesta a los comentarios de Cornyn, el asesor de Paxton Nick Maddux dijo a CNN que el fiscal general de Texas ganó a nivel estatal por 10 puntos en 2022 pese al fuerte gasto en su contra “y lo mismo va a pasar en 2026 porque los votantes republicanos están motivados para acudir a las urnas y apoyarlo”.

“Debemos estar completamente enfocados en movilizar a votantes de baja participación que apoyan a Trump y su agenda de ‘Estados Unidos primero’. John Cornyn es la peor opción posible en ese frente”, dijo Maddux, argumentando que “más de US$ 50 millones se han tirado a la basura” para ayudar a Cornyn en lugar de destinarse a contiendas competitivas.

Trump ha ayudado a evitar enfrentamientos internos republicanos en otras contiendas clave de este ciclo. Eso incluye su decisión en días recientes de respaldar formalmente al exsenador John E. Sununu en su intento de regreso en Nueva Hampshire por encima de su propio exembajador en Nueva Zelandia, Scott Brown.

También ayudó a los republicanos de la Cámara al intervenir a favor de un candidato avalado por el establishment en una elección especial concurrida en Georgia el próximo mes, donde muchos temían que un aspirante de línea dura llamado Colton Moore pudiera ganar el escaño y generar grandes problemas al liderazgo.

Pero Trump ha sugerido en privado que no respaldará a nadie en la carrera al Senado en Georgia, una de las mayores oportunidades republicanas de arrebatar un escaño en un estado que ganó en 2024.

El representante de Georgia Buddy Carter, uno de los tres candidatos republicanos, apartó al presidente la semana pasada tras la firma de un proyecto de ley en la Casa Blanca para hablar sobre su carrera, y dijo a CNN que expuso su caso ante Trump.

Consultado por CNN sobre si buscó el respaldo del presidente, Carter respondió: “Claro que sí”. Pero en esa conversación de 20 minutos, dijo que Trump sugirió que no quería elegir entre él y su colega republicano Mike Collins, cuyos votos necesita para impulsar su agenda en una Cámara estrechamente dividida.

“Le gustamos los dos”, dijo Carter. “Creo que se va a mantener al margen”.

Carter sugirió que Trump no puede arriesgarse a alienar a ningún miembro de la Cámara cuando cada voto es necesario para aprobar legislación.

Consultado sobre si una primaria disputada —y posiblemente una segunda vuelta— dificultaría que los republicanos derrotaran a Ossoff, Carter dijo: “Se puede hacer ese argumento, pero no cuando se tiene una mayoría de uno”.

Collins, al ser consultado sobre la gestión personal de Carter ante Trump, dijo que no culpa a su rival por intentarlo.

“Es republicano, ¿no? Cualquiera que sea inteligente va a querer el respaldo del presidente”, bromeó Collins.

Consultado sobre si cree que Trump respaldará a alguien en la contienda, añadió: “El presidente Trump siempre tiene olfato para respaldar a las personas en el momento adecuado”. (El exentrenador de fútbol americano de la Universidad de Tennessee Derek Dooley también compite en la primaria republicana y cuenta con el apoyo del gobernador de Georgia, Brian Kemp).

Pero Trump también ha contribuido a otros dolores de cabeza para el Partido Republicano.

El mes pasado, Trump fue en contra de los deseos de Thune y ayudó a impulsar la entrada de un rival republicano en la contienda contra el senador Bill Cassidy en Louisiana. El presidente respaldó a la representante Julia Letlow frente a Cassidy, quien votó en su momento para condenar a Trump en su juicio político tras el asalto del 6 de enero de 2021 al Capitolio de EE.UU. (Aliados de Cassidy insisten en que la contienda no está decidida. El senador en funciones tiene una amplia ventaja financiera, con más de US$ 10 millones hasta finales del año pasado).

Cassidy está haciendo campaña de forma agresiva sobre su historial legislativo, incluida la obtención de fondos para su estado al respaldar una ley de infraestructura de la era Biden —que Trump buscó sabotear y contra la cual votó Letlow.

“Conseguí más de US$ 13.000 millones en infraestructura, gran parte de los cuales mis oponentes se opusieron o votaron en contra”, dijo Cassidy. “Gran parte de esos US$ 13.000 millones, mis oponentes los criticaron o me criticaron por ello. Ahora les gusta atribuirse el mérito”.

Pero Letlow, en una declaración a CNN, respondió destacando otra votación de Cassidy: su decisión de condenar a Trump en su juicio político de 2021.

“El presidente Trump me respaldó porque he trabajado con él para avanzar una agenda de ‘Estados Unidos primero’, incluida la entrega de fondos reales de infraestructura para mi distrito. Mientras tanto, Bill Cassidy trabajó con el presidente Biden para aprobar una ley de infraestructura llena de mandatos del Green New Deal —el mismo año en que votó para destituir al presidente Trump”.

Consultado por CNN sobre si se arrepentía de ese voto, Cassidy dijo: “Los periodistas me preguntan con frecuencia cómo me siento y si me arrepiento. Y todo lo que puedo decir, hermano, es que uno vive la vida hacia adelante”.

Ted Barrett, Alison Main, Ellis Kim, Dalia Abdelwahab y Rebecca Legato, de CNN, contribuyeron a este informe.

