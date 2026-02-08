Nancy Pelosi respaldará a nieto de John F. Kennedy para un escaño en la Cámara de Representantes de EE.UU.

Por Camila DeChalus y Aleena Fayaz, CNN

Según una fuente familiarizada con el tema, la expresidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, planea respaldar a Jack Schlossberg en su candidatura para un disputado escaño en la Cámara de Representantes de EE.UU.

Schlossberg, nieto de John F. Kennedy y primo del secretario de Salud y Servicios Humanos Robert F. Kennedy Jr., anunció su candidatura en las primarias demócratas para representar el 12º distrito congresional de Nueva York el pasado noviembre. Es el primer descendiente directo de JFK y el miembro más reciente de su familia en postularse para un cargo electo.

El escaño está ocupado por el representante demócrata Jerry Nadler, quien se retira tras haber representado el distrito de la ciudad de Nueva York desde 1992.

Pelosi, una de las figuras más poderosas de la política demócrata durante décadas, no respondió a la solicitud de comentarios de CNN. Aunque se retirará al final de su mandato, la legisladora de California no ha dudado en expresar opiniones sobre su partido.

En una reunión privada el mes pasado, Pelosi criticó a miembros de su partido después de que casi la mitad de los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara votaran para declarar en desacato al Congreso a Bill y Hillary Clinton por no cumplir con citaciones en la investigación sobre Jeffrey Epstein.

The New York Times fue el primer medio en informar sobre los planes de respaldo de Pelosi.

Schlossberg, de 33 años, es el hijo menor de Caroline Kennedy y Edwin Schlossberg.

En un video anunciando su campaña, Schlossberg criticó al presidente Donald Trump y centró su mensaje en la asequibilidad, diciendo: “Merecemos algo mejor, y podemos hacerlo mejor, y todo comienza con que el Partido Demócrata recupere el control de la Cámara de Representantes”.

El nieto de Kennedy se ha destacado como una voz crítica que pide reformas en el Partido Demócrata tras sus derrotas en 2024.

Schlossberg se ha hecho conocido por sus videos virales y espontáneos en redes sociales. Anteriormente dijo a CNN que cree que su comprensión de cómo comunicarse en la era del video vertical le ayudará a conectar con los jóvenes.

Schlossberg se ha alineado con el ala joven y progresista del Partido Demócrata que impulsa un cambio generacional. Apoyó a Zohran Mamdani en la carrera por la alcaldía de Nueva York, comentando: “Me importa un ca**jo” oponerse al exgobernador Andrew Cuomo, quien estuvo casado con Kerry Kennedy, sobrina de John F. Kennedy.

Tres generaciones de los Kennedy han ocupado cargos electos, incluidos los hermanos de John F. Kennedy: Robert, exsecretario de Justicia y senador por Nueva York, y Ted, senador de Massachusetts durante muchos años.

Gran parte de la familia demócrata ha rechazado a Robert F. Kennedy Jr., quien forma parte del gabinete de Trump. En septiembre, Schlossberg llamó a su primo “un perdedor” y “una amenaza para la salud pública y el liderazgo científico estadounidense”.

Entre los candidatos que compiten por la nominación demócrata en el 12º distrito de Nueva York están los asambleístas estatales Micah Lasher y Alex Bores, así como el destacado abogado y crítico de Trump, George Conway.

