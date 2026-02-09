Air Canada suspende sus vuelos a Cuba en medio de la escasez de combustible

Por Michael Rios, CNN

Air Canada, la aerolínea más grande de Canadá, anunció la suspensión de sus vuelos a Cuba debido a la falta de combustible de aviación en la isla, en un contexto marcado por los esfuerzos de Estados Unidos para cortar los suministros de petróleo al país.

La compañía informó que interrumpió el servicio este lunes, aunque continuará operando vuelos especiales, conocidos como “vuelos ferry”, para recoger a unos 3.000 pasajeros que se encuentran actualmente en Cuba y trasladarlos de regreso a Canadá.

“Para los vuelos restantes, Air Canada cargará combustible adicional y hará escalas técnicas, de ser necesario, para reabastecerse en el trayecto de regreso”, dijo la aerolínea, que opera un promedio de 16 vuelos semanales a Cuba.

Según datos de la Oficina Nacional de Estadística e Información de Cuba, en 2025 el país recibió a más de 754.000 visitantes canadienses, una cifra superior a la de cualquier otra nación.

La decisión de Air Canada se produce después de que las autoridades cubanas emitieran el domingo un Aviso a las Misiones Aéreas (NOTAM), en el que advirtieron a las aerolíneas que no habría combustible para aviones disponible entre el 10 de febrero y el 11 de marzo.

American Airlines, una de las varias aerolíneas estadounidenses que mantienen vuelos a Cuba, señaló a CNN que sigue de cerca la situación y que, por el momento, mantendrá su programación habitual de hasta 11 vuelos diarios hacia la isla.

“Nuestros aviones que operan vuelos a Cuba pueden transportar suficiente combustible para cubrir el viaje de regreso”, afirmó la portavoz Laura Masvidal.

La escasez de combustible en Cuba se intensificó después de que Estados Unidos interrumpiera los envíos de petróleo procedentes de Venezuela tras la salida del poder del presidente de ese país. Además, el Gobierno de Donald Trump ha amenazado con imponer aranceles a los países que exporten petróleo a Cuba.

El viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Carlos Fernández de Cossío, dijo la semana pasada a CNN que la presión ejercida por Estados Unidos ya ha tenido efectos negativos en la economía del país.

En la isla, la población enfrenta apagones frecuentes y largas filas en las estaciones de servicio debido a la reducción del suministro de combustible. Las autoridades cubanas sostienen que las sanciones económicas estadounidenses son en gran medida responsables del deterioro del sector energético, aunque los críticos también atribuyen la crisis a la falta de inversión estatal en infraestructura.

Con información de Avery Schmitz, de CNN