El Gobierno del Reino Unido se tambalea por las consecuencias del caso Epstein mientras Starmer lucha por mantener su cargo

Por Christian Edwards, CNN

El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, está luchando por salvar su cargo tras las renuncias de asesores clave y los crecientes pedidos de altas figuras del Partido Laborista para que el mandatario dimita, debido a las consecuencias de la publicación de los archivos de Jeffrey Epstein.

Tim Allan, director de comunicaciones de Starmer, anunció el lunes su renuncia al Gobierno. Esto ocurrió menos de un día después de que Morgan McSweeney, jefe de gabinete de Starmer y su asesor más cercano, renunciara por su papel en el nombramiento de Peter Mandelson, amigo de Jeffrey Epstein, como embajador británico en Estados Unidos el año pasado.

La dimisión de Allan aumenta la percepción de que el escándalo que rodea el nombramiento de Mandelson no se puede contener y podría significar el fin del mandato de Starmer, apenas 19 meses después de que el Partido Laborista arrasara en la llegada al poder en una elección aplastante que le dio la mayoría más grande en el Parlamento en este siglo.

Esa sensación se hizo más fuerte después de que Anas Sarwar, el líder del Partido Laborista Escocés, pidiera la renuncia de Starmer, convirtiéndose en la primera figura importante del Partido Laborista en hacerlo en público.

“Hay que acabar con la distracción y el liderazgo en Downing Street tiene que cambiar”, afirmó Sarwar. Añadió que la decisión de pedir la dimisión de Starmer le había causado “dolor y sufrimiento personal”, pero que sentía que era necesario un cambio de rumbo antes de las elecciones locales de mayo, que desde hace tiempo se espera que sirvan como referéndum sobre el liderazgo de Starmer.

El público británico despreció a Starmer casi inmediatamente después de elegirlo en 2024. Aunque el Partido Laborista prometió una “década de renovación nacional”, que requeriría ganar dos elecciones, una serie de errores políticos y cambios en la cúpula del Gobierno han llevado los índices de aprobación de Starmer a mínimos históricos. Los problemas del Partido Laborista han beneficiado al partido populista Reform UK, que ha liderado las encuestas durante más de un año.

Starmer se enfrenta a su mayor crisis hasta la fecha por su decisión de nombrar a Mandelson, un veterano político laborista, embajador en Estados Unidos, a pesar de su conocida amistad con Epstein, que continuó tras la condena en 2008 del financiero caído en desgracia por solicitar servicios de prostitución a una menor de edad. Las revelaciones sobre Mandelson han dominado los medios británicos durante días, convirtiéndose en uno de los mayores escándalos políticos del país en este siglo.

Starmer despidió a Mandelson en septiembre después de que una serie de correos electrónicos revelara detalles incómodos sobre sus vínculos con Epstein. Luego, surgieron más detalles sobre la conexión de Mandelson con Epstein cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó el mes pasado millones de documentos relacionados con el financiero. Algunos de esos documentos parecían demostrar que Mandelson, mientras se desempeñaba como secretario de negocios del Reino Unido en 2009, le pasó a Epstein información confidencial sobre el mercado.

Tras iniciar una investigación penal por mala praxis en cargos públicos, la Policía del Reino Unido registró dos propiedades vinculadas a Mandelson la semana pasada. CNN no ha podido contactar a Mandelson para obtener sus comentarios.

Mientras tanto, los partidos de oposición, e incluso figuras dentro del Partido Laborista, han pedido a Starmer que publique documentos relacionados con la decisión de su Gobierno de nombrar a Mandelson como embajador en Estados Unidos.

En una declaración del domingo, McSweeney, un protegido de Mandelson, dijo que asumía “toda la responsabilidad” por aconsejar a Starmer que hiciera el nombramiento.

“La decisión de nombrar a Peter Mandelson fue errónea. Ha perjudicado a nuestro partido, a nuestro país y la confianza en la política misma”, declaró McSweeney, quien añadió que seguía apoyando plenamente al primer ministro.

Starmer dijo la semana pasada que Mandelson había mentido sobre el alcance de su amistad con Epstein y que las revelaciones de la última publicación de documentos del Departamento de Justicia eran “más que exasperantes”.

En un discurso ante su personal este lunes por la mañana, Starmer volvió a criticar a Mandelson, diciendo que su “comportamiento vergonzoso” es “totalmente incompatible con el servicio público”, según un comunicado de Downing Street.

Pero si Starmer esperaba reafirmar su control del poder al comienzo de una nueva semana, ese control se vio nuevamente sacudido por la renuncia de Allan, otro aliado cercano, que se unió como director de comunicaciones hace unos cinco meses.

“He decidido retirarme para permitir la formación de un nuevo equipo número 10. Le deseo mucho éxito al primer ministro y a su equipo”, declaró Allan en un breve comunicado.

Starmer ahora enfrenta una ardua batalla para convencer a su partido de que sigue siendo la persona idónea para dirigir el país. En una muestra coordinada de apoyo el lunes por la tarde, miembros del gabinete de Starmer acudieron a X para defender la postura del primer ministro.

David Lammy, vice primer ministro, afirmó que “Starmer había obtenido un mandato de cinco años para cumplir el programa laborista […] No debemos permitir que nada nos distraiga de nuestra misión de transformar el Reino Unido y apoyamos al primer ministro en ese empeño”. Yvette Cooper, secretaria de Asuntos Exteriores, afirmó que el liderazgo de Starmer era necesario “no solo a nivel nacional, sino también a nivel mundial”.

Se espera que el primer ministro hable el lunes con los diputados laboristas de base (de los cuales hay casi 400) en un intento de apuntalar su menguante apoyo.

La decisión de Sarwar de pedir la dimisión de Starmer podría animar a los inquietos legisladores laboristas a hacer lo mismo. El líder laborista escocés afirmó haber hablado con Starmer antes de pedirle su dimisión, “y creo que es seguro decir que él y yo discrepamos”.

“Ha habido demasiados errores”, dijo Sarwar. “Prometieron que serían diferentes, pero han sucedido demasiadas cosas. ¿Ha habido cosas buenas? Claro que ha habido muchas, pero nadie las conoce ni puede oírlas porque se están ahogando. Por eso no puede continuar”.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

Con información de James Frater de CNN.