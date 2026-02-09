La creciente volatilidad de Trump tiene al mundo en vilo

Análisis por Stephen Collinson, CNN

El presidente más volátil que se recuerda cada vez está más influenciado por sus caprichos personales.

La ejecución disciplinada de los primeros meses del segundo mandato del presidente Donald Trump —cuando los decretos bien redactados redefinieron las prioridades globales de Washington y de Estados Unidos— son ahora un recuerdo.

El cierre de USAID, la desmantelación del Gobierno federal y la agresión al currículo de las universidades de la Ivy League podrían haber sido controvertidos. Pero surgieron de una estrategia racional elaborada durante los cuatro años de exilio de Trump de la Casa Blanca.

Pero últimamente Trump parece estar improvisando más de lo habitual. Y se está volviendo más extremista. Su temperamento irascible en Washington —en contraste con su humor más alegre los fines de semana en su casa de Florida— es cada vez más amenazante.

Hasta dónde llegue en su búsqueda de dominio puede depender de la tensión entre sus arrebatos de autoritarismo y las realidades políticas nacionales e internacionales que ocasionalmente lo frenan.

La semana pasada, Trump provocó indignación con el mensaje más racista que nadie pueda recordar de una Casa Blanca cuando un video de dibujos animados republicado en su cuenta Truth Social mostraba a Barack y Michelle Obama como simios.

Recientemente, Trump volvió a apuntar a las elecciones, cuando la principal funcionaria de inteligencia estadounidense, Tulsi Gabbard, viajó a Georgia para buscar pruebas que demuestren su falsa obsesión con el fraude en 2020. La semana pasada, planteó nuevas preocupaciones de que intentará arreglar las elecciones intermedias de noviembre exigiendo la nacionalización del voto.

Al mismo tiempo, aumentó la confusión sobre el estado de su ofensiva contra los migrantes, después de que dos ciudadanos estadounidenses murieran en manos de agentes federales enviados a Minnesota. Trump ahora pide “manos suaves”. Pero esto podría ser solo una estrategia de cambio de imagen para suavizar la imagen desastrosa de una purga que alienó a muchos votantes. Y los agentes federales enviados a las calles de la ciudad con uniformes caqui fueron el resultado directo de las incesantes demandas personales de Trump de militarizar las fuerzas del orden.

Mientras tanto, la fijación de Trump con su legado y sus maníacos esfuerzos por poner su nombre en todas partes dieron otro giro la semana pasada, cuando se informó que quería que el Aeropuerto Internacional de Dulles y la Estación Penn de la ciudad de Nueva York llevaran su nombre.

El domingo, se lanzó a otra diatriba en Truth Social, criticando el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl del cantante de Puerto Rico Bad Bunny como una “afrenta a la grandeza de Estados Unidos”, y dijo que “nadie entiende una palabra de lo que dice este tipo, y el baile es repugnante, especialmente para los niños pequeños”.

Anteriormente, el presidente había arremetido contra el esquiador olímpico estadounidense Hunter Hess, quien había dicho que el hecho de llevar la bandera no significa que represente todo lo que ocurre en Estados Unidos. Trump escribió: “Si ese es el caso, no debería haberse presentado a las pruebas para el equipo, y es una lástima que esté en él”.

De vez en cuando, Trump actúa de manera convencional y estratégica (por ejemplo, con la presentación la semana pasada de un sitio web TrumpRx diseñado para reducir los precios de los medicamentos), aunque el plan es mucho más restrictivo de lo que a menudo afirma.

Pero crece la impresión de un presidente concentrado en sus propios objetivos, a menudo erráticos, mientras se muestra indiferente ante la difícil situación del electorado común. Por ejemplo, en una entrevista para el Super Bowl transmitido el domingo, declaró a NBC News que estaba “muy orgulloso” de la economía, argumentando engañosamente que había bajado los precios de los comestibles de forma generalizada. Si bien el mercado bursátil ha gozado de una salud sólida —el Promedio Industrial Dow Jones cerró por encima de 50.000 la semana pasada por primera vez—, la economía de Trump aún no ha beneficiado a todos los niveles de ingresos.

El coste político de esta autoobsesión impulsiva se está haciendo evidente. En una encuesta de CNN del mes pasado, solo el 36 % de los estadounidenses afirmó que el presidente tenía las prioridades correctas, frente al 45 % al ​​comienzo de su mandato. Solo un tercio de los estadounidenses dijo creer que Trump se preocupa por personas como ellos, frente al 40 % de marzo pasado, la peor calificación de su carrera política.

Algunas políticas gubernamentales han mostrado cierto nivel de planificación y ejecución, como la operación que derrocó al presidente Nicolás Maduro en Venezuela. Pero el caos y la imprevisibilidad, que recuerdan al liderazgo de Trump durante la pandemia de covid-19 en su primer mandato, están aumentando.

Un patrón recurrente este año ha sido cuando el presidente arremete con un comentario o acusación descabellada. Los funcionarios se apresuran a justificarlo y actúan impulsivamente.

Este fue el caso cuando las exigencias de Trump a Dinamarca de ceder Groenlandia en enero casi destruyeron la OTAN. Esto también se manifiesta en la constante manipulación de los aranceles por parte de Trump.

La erupción en Groenlandia, sin embargo, también demostró que incluso Trump a veces se enfrenta a realidades internacionales o nacionales. La resistencia europea y el enojo republicano por su maniobra en Groenlandia provocaron un retroceso tras un viaje a Davos, Suiza.

En otras ocasiones, la disminución del prestigio político de su presidencia lo obliga a hacer un nuevo cálculo, como ocurrió cuando la ira republicana lo llevó a eliminar el video racista de su sitio Truth Social.

Este tira y afloja entre el deseo de Trump de ejercer un poder cada vez más irresponsable y las restricciones políticas y constitucionales que aún pesan sobre sus acciones está empezando a definir la política del año de elecciones de mitad de período.

Las elecciones mostrarán si los votantes de todo el país quieren frenar a Trump o concederle un amplio margen de maniobra. Y si aceptará el veredicto demócrata.

Nadie sabe qué hará Trump a continuación. Y quizá él tampoco. Pero un enfrentamiento con el que el país puede contar esta semana es sobre ICE.

Los demócratas esperan utilizar una disputa por la financiación del presupuesto del Departamento de Seguridad Nacional que amenaza con causar un cierre del Gobierno para el final de la semana para imponer límites a los agentes de ICE después de las muertes de Renee Good y Alex Pretti.

“Sabemos que ICE está total y completamente fuera de control”, declaró el domingo el líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, a Dana Bash de CNN en el programa “State of the Union”. “Han ido demasiado lejos, y el pueblo estadounidense quiere que se les controle, porque la aplicación de la ley migratoria debe ser justa, equitativa y humana”.

Pero los republicanos están contraatacando, a pesar del pedido de Trump de un enfoque más suave y la entrega de cámaras corporales a los oagentes de ICE en Minnesota la semana pasada.

El choque pondrá a prueba nuevamente si los demócratas pueden utilizar el creciente descontento público con Trump para imponer restricciones significativas a sus políticas a pesar de estar excluidos del poder en el Capitolio y en la Casa Blanca.

La semana pasada, la administración anunció el retiro de 700 agentes del ICE de Minneapolis. Esto, al igual que el llamado de Trump a una “mano blanda”, generó titulares positivos después de que el público se volviera en contra de sus métodos de control.

“La razón por la que nos retiramos es porque hemos hecho un gran trabajo allí”, dijo Trump a NBC News en su entrevista del Super Bowl.

La negativa de Trump a disculparse por el video racista publicado en su sitio web Truth Social pone de relieve cómo su historial de conducta escandalosa lo ha protegido de las consecuencias de sus actos. Un CEO que publicara dicho material podría esperar perder su puesto. Pero la Casa Blanca inicialmente atribuyó la reacción negativa no al contenido ofensivo, sino a quienes se sintieron ofendidos.

Pero la indignación republicana por la publicación, incluida la condena del único senador republicano negro, Tim Scott, erosionó rápidamente la base política de esa postura. El contenido fue eliminado y se culpó a un miembro del personal por publicarlo. Trump insistió en que no había visto la parte ofensiva. Pero se negó a disculparse, afirmando que no había hecho nada malo.

Su obstinación desató una nueva ola de críticas el domingo.

“Definitivamente necesita disculparse. Fue un video repugnante”, dijo Jeffries en “State of the Union”. “El presidente fue denunciado con razón, de forma apropiada y enérgica por personas de todo el país, demócratas e incluso algunos republicanos, quienes finalmente demostraron firmeza al oponerse a su comportamiento maligno y oportunista”.

El representante republicano por Nueva York, Mike Lawler, quien se postula a la reelección en uno de los distritos más competitivos en las elecciones intermedias, también condenó la publicación. “Creo que a veces es mejor simplemente decir ‘lo siento’ y hacerlo mejor”, declaró Lawler a ABC, añadiendo que ese tipo de contenido no debería existir en Estados Unidos.

Si la publicación fuera un caso atípico, sería una cosa.

Pero hay cada vez más evidencia de que ese extremismo es una característica dominante del segundo mandato de Trump.

