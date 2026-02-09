Lindsey Vonn está en condición estable tras dos operaciones por fractura en la pierna izquierda en la final olímpica

Por Dana O’Neil y Ben Church, CNN

Lindsey Vonn se encuentra en “condición estable” tras someterse a dos operaciones para tratar una grave fractura en su pierna izquierda luego de su caída en la final de descenso del domingo, que puso fin a su sueño olímpico.

Según una fuente que habló con Reuters, las cirugías se realizaron en el hospital Ca’ Foncello, en Treviso, por un equipo local de cirujanos ortopédicos y plásticos, en la misma pierna en la que Vonn sufrió una “ruptura completa” del ligamento cruzado anterior (LCA) en una caída el 30 de enero en Crans-Montana, Suiza.

La estadounidense salió con fuerza desde la largada en la final del domingo, pero golpeó una puerta con el brazo derecho apenas 13 segundos después, lo que la hizo caer y rodar por la pendiente hasta detenerse.

Un silencio total se apoderó entonces del centro de esquí alpino Tofane, en Cortina d’Ampezzo, mientras los médicos atendían a la tres veces medallista olímpica.

La atleta de 41 años fue luego evacuada en helicóptero desde la pista Olimpia delle Tofane, mientras el público se ponía de pie para aplaudirla.

Tras una larga pausa en la prueba de descenso femenino, la competencia finalmente se reanudó y la compañera de equipo de Vonn, Breezy Johnson, ganó el primer oro para el equipo de Estados Unidos en los Juegos.

El hospital Ca’ Foncello fue finalmente elegido por el equipo de Vonn por encima de otras opciones debido a que cuenta con un departamento de neurocirugía y parecía ser el más adecuado para su lesión, según la fuente de Reuters.

“Lindsey Vonn sufrió una lesión, pero se encuentra en condición estable y en buenas manos con un equipo de médicos estadounidenses e italianos”, dijo más temprano el equipo de esquí y snowboard de Estados Unidos en un breve comunicado en redes sociales.

“Va a estar bien, pero será un proceso”, dijo Anouk Patty, directora deportiva de US Ski and Snowboard, a The Associated Press.

CNN contactó a US Ski and Snowboard para solicitar comentarios.

“Este deporte es brutal y la gente debe recordar, cuando lo ve, que estos atletas se lanzan montaña abajo a gran, gran velocidad”.

El lunes, el entrenador de Vonn, Aksel Lund Svindal, escribió en Instagram: “Lindsey. Eres increíblemente valiente. Inspiras a quienes siguen tu camino y a quienes trabajamos contigo de cerca cada día. Ayer fue un día duro en la montaña. Para todos, pero sobre todo para ti.

“Aun así, ocurrió algo que creo que lo dice todo. ‘Díganle a Breezy felicitaciones y buen trabajo’. Tu compañera estaba en primer lugar, y ese fue el mensaje que quisiste que los entrenadores del equipo de esquí de Estados Unidos recordaran antes de que te trasladaran en helicóptero al hospital. El verdadero carácter se muestra en los momentos difíciles”.

Siempre iba a ser un riesgo que Vonn compitiera en los Juegos de este año después de haber sufrido una lesión tan grave en una caída en Crans-Montana, en el circuito de la Copa del Mundo, el 30 de enero.

Sin embargo, había completado dos entrenamientos antes de la final y parecía creer que aún podía competir al más alto nivel.

“Correré mañana en mi última prueba olímpica de descenso y, aunque no puedo garantizar un buen resultado, sí puedo garantizar que lo daré todo”, escribió el sábado en Instagram.

“Pero pase lo que pase, ya he ganado”.

Algunos de sus compañeros atletas se mostraron emocionados tras ver la caída del domingo, preocupados por el daño que Vonn pudiera haber sufrido.

“Todos conocemos las dificultades por las que Lindsey estaba pasando en los últimos días y, al llegar a la carrera, creo que se exigió demasiado y asumió demasiado riesgo, y por eso este tipo de caída puede ocurrir”, dijo a Eurosport la esquiadora eslovena retirada y doble medallista de oro olímpica Tina Maze.

“Es muy duro para todos aquí ver esto, y especialmente para su familia, sus compañeros de equipo y todos los que trabajan con ella. Es terrible para todos”.

La hermana de Vonn, Karin Kildow, dijo a NBC que la caída fue impactante de ver. También afirmó que Vonn no tendría arrepentimientos por su decisión de competir.

“Ella siempre da el 110 %, nunca menos, así que sé que puso todo su corazón en esto y, a veces, simplemente pasan cosas”, dijo Kildow.

“Es un deporte muy peligroso y hay muchas variables en juego, así que no sé exactamente qué pasó, pero sí pareció una caída bastante fuerte, así que solo esperamos lo mejor”.

