Nuevos obstáculos ralentizan en EE.UU. la rendición de cuentas en el caso Epstein mientras Europa avanza a la cabeza

Análisis por Stephen Collinson, CNN

El vicesecretario de Justicia adjunto de EE.UU., Todd Blanche, prometió el mes pasado que el Departamento de Justicia no estaba protegiendo a nadie, y menos aún a Donald Trump.

Esas garantías del exabogado personal del presidente enfrentan un nuevo escrutinio luego de los notables acontecimientos en el escándalo de Jeffrey Epstein.

La intriga se profundizó después de que los legisladores quedaron perplejos tras recibir la oportunidad de leer versiones sin redactar de archivos de investigación censurados previamente publicados al público en volcados masivos de documentos requeridos por el Congreso.

“No queríamos que hubiera un encubrimiento, y sin embargo lo que vi hoy fue que hubo muchos ejemplos de nombres de personas que fueron tachados cuando no eran víctimas”, declaró el representante demócrata de Maryland, Jamie Raskin.

Los legisladores comenzaron a inspeccionar los documentos en el Departamento de Justicia en un día en que se extendían las consecuencias de un escándalo que ha revelado la sorprendente red global de multimillonarios y personas poderosas con la que contaba el fallecido delincuente sexual.

Mientras surgen nuevas preocupaciones sobre el manejo de los archivos y del caso en general por parte del Departamento de Justicia, la presión para que exista rendición de cuentas avanza rápidamente en Europa, donde carreras políticas y reputaciones de personas poderosas han quedado hechas pedazos.

Y las sospechas entre los sobrevivientes de que su larga búsqueda de justicia se ve obstaculizada una vez más se vieron reforzadas por una oferta extraordinaria que le hizo a Trump el abogado de Ghislaine Maxwell, cómplice de Epstein encarcelada.

La idea principal era esta: Conceda el indulto a Maxwell, una traficante sexual condenada, y ella dejará al presidente libre de culpa.

Los legisladores que pudieron acceder a algunas copias sin censura de los archivos de Epstein no acusaron directamente al Departamento de Justicia de encubrimiento. Sin embargo, sus hallazgos solo alimentarán la desconfianza entre muchos de sus colegas y el público sobre su gestión del caso.

Esto es especialmente cierto porque los nombres de muchas personas vinculadas a Epstein fueron censurados en las divulgaciones públicas, mientras que los de algunas víctimas sí fueron visibles.

El representante demócrata James Walkinshaw exigió respuestas. “Puedo decir que vi muchos nombres, incluyendo nombres en correos electrónicos enviados y recibidos por Jeffrey Epstein, que sugieren que estas personas estuvieron involucradas en delitos o al menos sabían de ellos”, declaró a Erin Burnett de CNN el legislador de Virginia. “Y, repito, no puedo explicar por qué fueron censurados de forma legal”.

Raskin indicó que el departamento no había explicado por qué se hicieron ciertas redacciones, pero que vio “un montón de ellas que me parecieron muy sospechosas y desconcertantes”.

El representante demócrata Jared Moskowitz declaró a los periodistas que había visto “muchos nombres, muchos cómplices y están traficando niñas por todo el mundo”.

Se suponía que el Departamento de Justicia limitaría las redacciones a la información personal de las víctimas y a los materiales que pudieran poner en peligro una investigación criminal activa.

Además, el Congreso aún no ha recibido un registro confidencial del Departamento de Justicia que explique el motivo de ciertas redacciones, el cual está obligado a proporcionar 15 días después de la publicación de los documentos el 30 de enero.

La experiencia de los legisladores significa una recepción aún más dura para la secretaria de Justicia Pam Bondi cuando testifique ante la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes este miércoles.

Muchos demócratas ya creen que su departamento, ya sea intencionalmente o por omisión, está incumpliendo la Ley de Transparencia de los Archivos Epstein, aprobada tras la revuelta republicana contra Trump el año pasado.

Los autores de la ley, el representante demócrata de California Ro Khanna y el republicano Thomas Massie de Kentucky, expresaron su decepción con el Departamento de Justicia.

El lunes fue otro día sorprendente en lo que respecta a las consecuencias del caso Epstein.

Maxwell fue trasladada desde su centro de detención en Texas para brindar testimonio ante una comisión de la Cámara de Representantes que investiga el escándalo, pero invocó la Quinta Enmienda para evitar la autoincriminación, como es su derecho constitucional.

Pero su abogado hizo una propuesta sorprendente. “La Sra. Maxwell está dispuesta a hablar con total sinceridad si el presidente Trump le concede el indulto”, declaró David Oscar Markus durante la declaración, que posteriormente publicó en X.

“Solo ella puede ofrecer la versión completa”, continuó Markus. “Puede que a algunos no les guste lo que oigan, pero la verdad importa. Por ejemplo, tanto el presidente Trump como el presidente Clinton son inocentes de cualquier delito”.

Ni el actual presidente ni el expresidente han sido acusados ​​con relación a Epstein. Ambos niegan haber tenido conocimiento de sus delitos.

Trump ha tenido dificultades para explicar su amistad con el financiero caído en desgracia y dijo que echó a Epstein de su club de Mar-a-Lago después de que se distanciaron.

Pero la estrategia de clemencia es el epítome de una época en la que los intentos de quid pro quo se desarrollan públicamente con la esperanza de influir en un presidente que se burla de la ética y se aprovecha del poder otorgado por los votantes para sus propios fines.

Cualquier cosa que Maxwell dijera en caso de ser liberada de prisión se consideraría inmediatamente no creíble, dado su incentivo para mejorar su propia situación. Pero el uso pasado de sus poderes de indulto por parte de Trump es tan descabellado que su táctica no puede ser descartada. Incluso podría funcionar.

La atmósfera de falta de rendición de cuentas en un lado del Atlántico no hizo más que agudizar el contraste con la extraordinaria crisis política que azota al Reino Unido.

El primer ministro Keir Starmer lucha por salvar su puesto en medio de recriminaciones por su decisión de nombrar a Peter Mandelson, antiguo amigo de Epstein, como embajador en Washington.

Y en una decisión sorprendente, el rey Carlos III se ofreció a cooperar con la policía en cualquier investigación sobre su hermano, el expríncipe Andrés, a quien se le retiraron sus títulos reales tras ocultar sus vínculos con Epstein.

Subrayando el peligro que el asunto representa para la monarquía, el heredero al trono, el príncipe William, y su esposa, la princesa Catalina, ofrecieron empatía a los sobrevivientes de Epstein a través de un portavoz.

En Noruega, donde otro miembro de la realeza ha sido humillado por el asunto, las autoridades afirmaron estar investigando a un exdiplomático sospechoso de “corrupción flagrante”.

La reputación de un respetado exministro de cultura de Francia se vio empañada por su pasado contacto con Epstein. Y Polonia investiga si el delincuente sexual convicto estaba vinculado a espías rusos.

Khanna se maravilló del contraste entre el Reino Unido y Estados Unidos.

“Miren lo que está pasando en el Reino Unido. Tienen un Gobierno de izquierdas. De hecho, conozco a Keir Starmer, me emocioné cuando ganó, y aun así creo que debe rendir cuentas por lo sucedido con Mandelson. La monarquía británica tiene que responder preguntas; es decir, el rey de Inglaterra está emitiendo declaraciones. Y, sin embargo, en nuestro país no hemos tenido ese ajuste de cuentas”, cuestinó.

¿Qué explica la diferencia?

Es complejo, sobre todo porque ninguna de las personas que entraron en contacto con Epstein, aparte de Maxwell, ha sido acusada de ningún delito. Esto no necesariamente indica un encubrimiento. Es posible que las pruebas no apunten en esa dirección.

Pero la creciente presión para que se rindan cuentas está planteando la pregunta de qué sabía esta red de personas poderosas y sofisticadas (en su mayoría hombres ricos) sobre las actividades y los crímenes de Epstein, especialmente una vez que salió de prisión en 2009 después de cumplir una condena de 13 meses por delitos sexuales.

Ha habido algunas consecuencias para los estadounidenses que tuvieron vínculos con Epstein.

El exsecretario del Tesoro y expresidente de la Universidad de Harvard, Larry Summers, se retiró de la vida pública tras la publicación de vergonzosos intercambios de correos electrónicos con Epstein.

La semana pasada, Brad Karp dimitió como presidente de Paul Weiss, uno de los principales bufetes de abogados corporativos del país, por sus vínculos con Epstein.

Pero tales caídas en Estados Unidos se han precipitado por el daño a la reputación de individuos, más que por la acción del Gobierno.

En Europa, el mecanismo de investigación y rendición de cuentas sigue siendo independiente. En Estados Unidos, el Departamento de Justicia está dirigido por leales a Trump que han escuchado sus llamados para que el país se mueva en otra dirección.

Mandelson enfrenta una investigación penal por presuntamente haberle proporcionado a Epstein información gubernamental secreta que pudo haber influido en el mercado.

Es difícil imaginar que el Departamento de Justicia de Trump inicie una investigación en circunstancias similares. Mandelson se ha disculpado por sus vínculos pasados ​​con Epstein y ha renunciado al Partido Laborista y a la Cámara de los Lores.

El shock por las revelaciones sobre la conducta de Epstein y su extensa red de contactos es palpable en Europa.

Pero ¿por qué el disgusto es menos evidente en Estados Unidos?

Quizás, 10 años después del inicio de la era Trump, el país esté simplemente ahogado por el escándalo. O quizás el espectáculo del tráfico de influencias de Epstein no sea tan novedoso en una nación donde la política está saturada de dinero para las campañas.

Cada día trae nuevas revelaciones sobre la extraordinaria red global de vínculos entrelazados de Epstein entre líderes políticos bipartidistas y personas influyentes, titanes de las finanzas y los negocios, organizaciones internacionales, el mundo académico y multimillonarios.

Pero en medio de la cacofonía, la gente suele olvidar de qué se trata realmente: el grave daño infligido a las mujeres que fueron traficadas por Epstein cuando eran niñas y obligadas a realizar masajes y actos sexuales.

El trauma de ellas se ve agravado por la aparente impunidad de las personas poderosas que rodearon a su abusador.

“Creo que lo que la gente también debe recordar es que, ya saben, los sobrevivientes de este crimen saben lo que pasó”, señaló este lunes a Jake Tapper de CNN Liz Stein, víctima de Epstein, quien llevaba un suéter con la leyenda “El coraje es contagioso”. “Y cuando vemos que salen cosas que no reflejan nuestra realidad, realmente… estamos prestando atención”.

