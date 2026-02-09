¿Por qué una taza diaria de café y té con cafeína podría protegerte contra la demencia?

Por Madeline Holcombe

No tienes que dejar la dosis matutina de cafeína para proteger tu cerebro contra la demencia en el futuro. Nuevas investigaciones muestran que el consumo diario de café o té —y sí, del tipo con cafeína— está asociado con una mejor salud cognitiva a largo plazo.

Aquellos que disfrutaron de dos a tres tazas de café o una a dos tazas de té al día vieron el mayor impacto, según el estudio publicado este lunes por la Revista de la Asociación Médica Estadounidense JAMA, por sus siglas en inglés.

Los bebedores de café en la mediana edad tenían aproximadamente un 18 % menos de probabilidades de desarrollar demencia más adelante, mientras que los bebedores de té tenían un 14 % menos de riesgo, dijo el autor principal del estudio, el Dr. Daniel Wang, profesor asistente en el departamento de nutrición de la Escuela de Salud Pública Harvard T.H. Chan de la Escuela de Medicina de Boston.

Wang y su equipo no observaron el mismo beneficio en las opciones descafeinadas en los datos de más de 130.000 personas inscritas en el Nurses’ Health Study y el Health Professionals Follow-up Study.

Otras investigaciones han apoyado la idea de que el café con cafeína puede estar vinculado a un envejecimiento más saludable y que el café y el té con cafeína pueden reducir el riesgo de condiciones como enfermedades cardíacas.

Lo más importante que hay que destacar es que la evidencia no demuestra que debas abandonar tu dosis matutina para mantenerte saludable, dijo el Dr. David Kao, titular de la cátedra Jacqueline Marie Schauble Leaffer en Enfermedad Cardíaca en Mujeres y profesor asociado de medicina en la Escuela de Medicina Anschutz de la Universidad de Colorado. No participó en el último estudio.

La investigación se fortalece en parte gracias a su dependencia en el Nurses’ Health Study y el Health Professionals Follow-up Study, que son dos bases de datos a largo plazo que evaluaron repetidamente la dieta. Sin embargo, fue un estudio observacional, lo que significa que los investigadores pueden ver la asociación pero no pueden asegurar que la ingesta de cafeína haya causado el envejecimiento más saludable.

El vínculo entre ambas podría deberse a otros factores, dijeron los expertos. Por ejemplo, podría haber un elemento además de la cafeína que sea saludable, pero descafeinar el café o el té también elimina ese nutriente. O los bebedores de café podrían tener mejores dietas, mayor estatus socioeconómico o hábitos saludables comunes, como hacer un crucigrama matutino al tomar su café, dijo Kao.

Aunque pueda parecer lógico asumir que es buena idea añadir o aumentar tu consumo de cafeína según estudios recientes como este, Kao dijo que la evidencia no es lo suficientemente fuerte como para sugerir que las personas deban cambiar sus comportamientos.

“Más no es necesariamente mejor”, dijo la Dra. Sara Mahdavi, profesora adjunta en el departamento de ciencias de la nutrición de la Universidad de Toronto, en un correo electrónico. Ella no participó en la investigación. “Nadie debería empezar a beber café únicamente para proteger el cerebro”.

Las personas con ansiedad, insomnio, condiciones de ritmo cardíaco o que hayan tenido malas reacciones a la cafeína deben ser especialmente cautelosas, agregó.

La cafeína podría no ser el único beneficio al beber café y té.

El café, por ejemplo, “contiene cafeína junto con cientos de compuestos bioactivos que influyen en la inflamación, el metabolismo de la glucosa, la función vascular y el estrés oxidativo”, dijo Mahdavi.

El café puede reducir la inflamación, la presión arterial y el estrés oxidativo (lo cual puede conducir a daños celulares y en los tejidos), afectando de manera positiva muchos de los signos físicos del envejecimiento, explicó Kao.

El impulso que viene de tu primera taza de la mañana también podría ayudarte a mantener otros hábitos saludables, como una buena nutrición o el ejercicio, añadió. Es importante no solo tomar café o té y quedarse allí.

“La actividad física regular y frecuente, una buena higiene del sueño, no fumar, controlar la presión arterial y la diabetes, mantenerse socialmente activo y mantener una calidad general de la dieta que debe estar compuesta principalmente por alimentos vegetales integrales… siguen siendo mucho más influyentes que cualquier bebida individual”, dijo Mahdavi por correo electrónico.

“El café no es un sustituto de los comportamientos bien establecidos para la salud cerebral”, añadió.

