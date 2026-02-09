Tras 492 días, este aficionado del Manchester United está a un paso de completar un reto viral

Por Federico Leiva, CNN en Español

Desafíos virales hemos visto muchos, y de todo tipo. Pero uno que ya lleva más de 490 días está fuera de lo común. Incluso podría extenderse por mucho más, pero en eso no está pensando Frank Ilett, el seguidor del Manchester United que este martes podría volver a cortarse el cabello después de casi 500 días de no poder tocarse ni un pelo.

Y seguro que habrá querido arrancarse más de uno, especialmente viendo cómo los Diablos Rojos, alguna vez sinónimo de excelencia deportiva bajó la batuta de sir Alex Ferguson, comenzaron una de las debacles deportivas más recordadas del último tiempo.

La premisa de Ilett era simple: nada de cortarse el cabello hasta que el United logre ganar cinco partidos seguidos. “Solo quería hacer reír a los aficionados del Manchester United en un momento difícil”, dijo Ilett en una conversación en noviembre de 2025 con CNN Sports. Pero lo que en otra época hubiese sido pan comido se transformó en un suplicio para este aficionado.

Cuando lanzó el reto en octubre de 2024, aún estaba el neerlandés Erik Ten Hag a cargo del equipo, aunque rápidamente se dio la llegada del portugués Rúben Amorim, quien tenía el objetivo de encauzar un barco que se hundía en la mediocridad. Pero, a pesar de algunos triunfos esporádicos, la racha de cinco partidos sumando de a tres puntos nunca apareció.

La salida de Amorim pareció ser otro golpe al desafío viral, pero la llegada al banquillo del histórico exjugador Michael Carrick como interino le dio un rotundo vuelco al asunto. El panorama no era el mejor: el clásico contra el Manchester City estaba a la vuelta de la esquina y luego tocaba visitar al líder indiscutido de la Premier League, el Arsenal, en el Emirates.

Pero, contra todo pronóstico, el United solo conoce la victoria desde entonces. Primero llegó un aliviador triunfo en el clásico de la ciudad por 2 a 0 en el Teatro de los Sueños, y una semana más tarde una resonante victoria por 3 a 2 contra el Arsenal, con un gol agónico a pocos minutos del final.

El reto viral parecía que se le tornaba imposible otra vez ante el Fulham, que le remontó un 2-0 a poco del final. Pero, quizás obra del destino, llegó otro tanto agónico en el tiempo agregado para tranquilizar a un Ilett que ahora, tras el cómodo 2-0 frente al Tottenham, está a solo 90 minutos de poder agarrar las tijeras por primera vez en un año y medio.

La ansiedad se siente en el ambiente, y el caso de Ilett llegó incluso a la conferencia de prensa prepartido. “Mis hijos me lo han hecho saber, pero ciertamente no se incluirá en la conversación en equipo a nivel profesional”, dijo Carrick. “Puedo entender lo que está pasando y me hace sonreír, pero al final no tendrá ningún impacto”.

Su transformación también se ha hecho viral. Ilett ha compartido durante estos más de 16 meses de desafío la evolución de su cabello. Su último posteo en Instagram, este mismo lunes, lo muestra con la frente y las orejas completamente ocultas por el pelo, que ahora parece de un etilo afro con el que lo divisarías a un par de calles de distancia.

En la conversación con CNN Sports en septiembre del año pasado, el joven reconoció que “no esperaba que fuera tan difícil”. Incluso aseguró que la primera apuesta que se le vino a la cabeza era por tres partidos con triunfos al hilo, pero que lo desechó porque “pensé que tres era demasiado fácil”. “Quizá fui demasiado optimista”, afirmó en aquella entrevista.

Hoy, por el contrario, Ilett desborda optimismo. Incluso subió este lunes a su cuenta en Instagram una simulación de cómo quedaría su cabeza con cuatro diferentes tipos de corte, algunos más o menos al ras que otros.

Sin embargo, y no es para generarle mal augurio ni nada por el estilo, el quinto triunfo al hilo en la Premier League (el Manchester United no juega competiciones europeas esta temporada) puede ser más difícil de lo que espera Ilett y cualquier otro entusiasta de los Diablos Rojos.

El rival será el West Ham United, que está en puestos de descenso. Pero no se engañen. Desde la llegada de Nuno Espirito Santo a la dirección técnica, el equipo ha revivido como el ave fénix, y suma ya cuatro triunfos en sus últimas cinco presentaciones. El otro duelo fue derrota ante Chelsea, en un juego que tenía dominado 2-0 pero que acabó dilapidando. Por eso, el duelo en Londres no pinta para ser un cuento de hadas, aunque quizás baste y sobre para que un aficionado pueda cortarse el cabello.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.