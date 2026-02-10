Canadá construyó un puente. Ahora Trump quiere la mitad

Análisis de Zachary Wolf, CNN

El presidente Donald Trump pasó años prometiendo que México pagaría por un muro en la frontera sur de Estados Unidos. México no lo hizo.

En un giro inesperado, Trump ahora amenaza con bloquear la apertura de un puente en la frontera norte que Canadá ya financió.

Esto puede ser una táctica de negociación avanzada, un malentendido de los hechos, o ambos. El ultimátum de Trump en redes sociales es el más reciente de una serie de movimientos erráticos que han desconcertado a otros líderes mundiales.

Trump debería saber que el nuevo puente internacional Gordie Howe, que conecta Detroit, Michigan, con Windsor, Ontario, abrirá este año, ya que su primer Gobierno intentó acelerar la construcción en 2017.

El puente fue financiado completamente por Canadá, que decidió asumir el costo tras años de esperar la participación de Estados Unidos. Grupos conservadores estadounidenses se opusieron a usar fondos públicos para el puente.

Canadá busca una mejor conexión con su red de autopistas y mayor capacidad para el comercio, en comparación con el puente Ambassador, que tiene casi 100 años. Sin embargo, la familia Moroun, propietaria del puente Ambassador, se opone a la competencia que representará el puente público para los peajes que han cobrado durante décadas. La empresa de los Moroun también opera concesionarios libres de impuestos y ventas de combustible en el puerto de entrada. En 2018, presionaron sin éxito para que el Gobierno de Trump detuviera la construcción, según reportes de la época.

Trump pareció no entender la situación en su declaración en Truth Social. Esto publicó Trump:

“Ellos [Canadá] son dueños de ambos lados, el canadiense y el estadounidense, y, por supuesto, lo construyeron prácticamente sin contenido de Estados Unidos. El presidente Barack Obama les dio una exención para eludir la Ley Buy American y no usar productos estadounidenses, incluido nuestro acero”.

Esto es incorrecto, al menos según el acuerdo de 2012 por el cual Canadá se comprometió a pagar el puente, compartiendo la supervisión y propiedad con Michigan. Los peajes están destinados a cubrir los costos de operación y recuperar los US$ 4.000 millones a US$ 6.000 millones invertidos en la construcción antes de dividirse finalmente.

Trump debería saberlo, ya que en 2017 emitió una declaración conjunta con el entonces primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Ambos líderes pidieron la “rápida finalización” del puente.

El actual primer ministro de Canadá, Mark Carney, dijo este martes que ya habló con Trump sobre la publicación en redes sociales e intentó aclarar cualquier malentendido.

“Le expliqué que Canadá, por supuesto, pagó la construcción del puente, más de US$ 4.000 millones; que la propiedad es compartida entre el estado de Michigan y el Gobierno de Canadá; y que en la construcción participaron tanto acero y trabajadores canadienses como estadounidenses. Este es un gran ejemplo de cooperación entre nuestros países”, dijo Carney a la prensa.

Sin embargo, Trump podría no confiar en Carney en este momento, ya que Carney dijo en una reunión internacional en Suiza el mes pasado que países pequeños como Canadá ya no pueden contar con la protección de países grandes como Estados Unidos.

Reflejando ese cambio, Carney y Canadá, que han sido amenazados repetidamente por Trump, buscan un nuevo acuerdo comercial con China.

Trump mencionó ese acuerdo comercial en su publicación sobre el puente, cuando hizo la afirmación aún más increíble de que China prohibiría el hockey sobre hielo en Canadá.

“Lo primero que hará China será poner fin a TODO el hockey sobre hielo en Canadá y eliminar permanentemente la Copa Stanley”, dijo Trump. Parece poco probable.

El representante comercial de Trump, Jamieson Greer, dijo este martes en Fox Business que no conocía los detalles del acuerdo sobre el puente. Pero prometió que habría una nueva negociación simplemente porque Estados Unidos es una economía más grande y tiene más poder.

“Tenemos una economía de US$ 29 billones. La economía canadiense está entre US$ 1 y US$ 2 billones”, dijo Greer. “Estados Unidos debe asegurarse de recibir su parte justa de los ingresos y la actividad económica que genere ese puente”.

Leyendo entre líneas, Trump podría estar buscando concesiones de Canadá. Mencionó en su publicación que Ontario mantiene un boicot a los licores estadounidenses debido a la política arancelaria de Trump. También mencionó el trato de Canadá a los productos lácteos estadounidenses.

Todos estos temas estarán sobre la mesa cuando Estados Unidos y Canadá negocien un nuevo acuerdo comercial, que reemplazará al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), firmado por Trump en su primer mandato y que ahora quiere renegociar.

Greer sugirió que las negociaciones comerciales podrían ser independientes de las negociaciones sobre el puente.

“No permitiré que este puente se abra hasta que Estados Unidos sea totalmente compensado por todo lo que hemos dado y también, lo más importante, que Canadá trate a Estados Unidos con la equidad y el respeto que merecemos. Iniciaremos negociaciones de inmediato. Con todo lo que hemos dado, deberíamos poseer, quizás, al menos la mitad de este activo”.

Es posible que Trump no considere la participación del 50 % de Michigan como propiedad estadounidense.

El alcalde de Windsor, Ontario, Drew Dilkens, dijo que confía en que el puente abrirá, ya que está completamente construido.

“Está completamente construido y conectado a las autopistas interestatales en ambos lados de la frontera”, dijo Dilkens a CNN.

El saturado puente Ambassador ya maneja cientos de millones de dólares en comercio cada día. Para entender la importancia del comercio entre Windsor y Detroit, basta recordar los problemas en la cadena de suministro de Estados Unidos durante la pandemia de covid-19, cuando camioneros canadienses, molestos por las restricciones, bloquearon el Puente Ambassador en protesta.

Dilkens dijo que la construcción del puente Gordie Howe es la culminación de un proceso de 25 años que involucró a presidentes, primeros ministros y gobernadores.

Reconoció que Canadá tardará muchos años en recuperar los miles de millones invertidos en el puente, pero después de eso, los ingresos de los peajes se repartirán con Michigan. Mientras tanto, explicó el argumento económico que llevó a la construcción del puente: conectar la industria automotriz estadounidense con los fabricantes de autopartes canadienses.

Dilkens dijo que espera que Estados Unidos y Canadá logren un acuerdo más amplio para mejorar el T-MEC en beneficio mutuo este año, y también espera que los estadounidenses vean el caos en el comercio mundial causado por la actual política arancelaria de Estados Unidos.

Los acuerdos comerciales, dijo, “han servido para poner pan en la mesa de las familias estadounidenses y canadienses”.

