China se declara dispuesta a ayudar a Cuba ante sus problemas de escasez de combustibles

El Ministerio de Relaciones Exteriores de China dijo este martes que el país está dispuesto a apoyar “firmemente” a Cuba frente a los problemas que padece por escasez de combustibles.

El Ministerio hizo esta declaración —recogida por la agencia Reuters— tras darse a conocer esta semana la suspensión de vuelos a Cuba por parte de algunas aerolíneas, ante la poca disponibilidad de combustible para aviones en la isla tras el bloqueo de Estados Unidos a los envíos de petróleo desde Venezuela.

“China apoya firmemente a Cuba en la defensa de su soberanía y seguridad nacionales, y se opone a la injerencia extranjera”, dijo Lin Jian, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, en una rueda de prensa habitual.

“Siempre proporcionaremos apoyo y ayuda a la parte cubana en la medida de nuestras posibilidades”, señaló el portavoz. Agregó que el Ministerio hasta ahora no ha recibido reportes de ciudadanos chinos varados en Cuba.

El lunes, la aerolínea Air Canada anunció la suspensión de sus vuelos hacia Cuba debido a la escasez de combustible para aviones en la isla, mientras que algunas aerolíneas españolas dijeron que harán ajustes en sus rutas.

Cuba enfrenta presiones de Estados Unidos y problemas de acceso a energéticos para mantener en marcha sus servicios públicos y sectores como el turismo, una de las principales fuentes de ingreso del país.

El lunes, algunos gobiernos expresaron respaldo a Cuba por esta situación. Rusia dijo que la isla atraviesa por un momento crítico ante lo que llamó un “estrangulamiento” por parte de Estados Unidos. Por su parte, México criticó la intención de EE.UU. de imponer aranceles adicionales a los países que suministren petróleo a Cuba y le pidió detener esta medida, con el argumento de que afecta al pueblo cubano.

