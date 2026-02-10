Gobierno de Trump retira la bandera del orgullo LGBTQ del Monumento Nacional Stonewall

Por Piper Hudspeth Blackburn, CNN

El Gobierno de Trump retiró una bandera del orgullo LGBTQ del Monumento Nacional Stonewall en la ciudad de Nueva York, el primer monumento nacional de Estados Unidos dedicado a los derechos LGBTQ, siguiendo una directiva que restringe qué tipos de banderas pueden izarse en los sitios del Parque Nacional.

La remoción es el último cambio al monumento, a medida que el Gobierno busca modificar lo que está expuesto en los parques nacionales de todo el país e imponer las opiniones del presidente Donald Trump a otras instituciones culturales e históricas de EE.UU.

De acuerdo con un memorando del Servicio de Parques Nacionales (NPS, por sus siglas en inglés), la agencia prohíbe “banderas y gallardetes que no sean de la agencia”, que no sean la bandera de EE.UU. o la bandera del Departamento del Interior. La directora interina del NPS, Jessica Bowron, firmó la medida en enero, y existen excepciones para banderas históricas, banderas militares o banderas de naciones tribales reconocidas federalmente dentro de los parques.

CNN se ha comunicado con el Departamento del Interior y el NPS, así como con un copropietario del Stonewall Inn, para obtener comentarios.

Gay City News fue el primero en informar sobre la remoción de la bandera del orgullo LGBTQ.

En febrero de 2025, el NPS eliminó referencias a personas transgénero y queer en su página web para el monumento Stonewall, que abarca el área alrededor del Stonewall Inn en Greenwich Village.

El icónico bar gay es ampliamente considerado el lugar donde nació el movimiento moderno de derechos LGBTQ en EE.UU.: fue el sitio de una redada policial en 1969 que provocó una feroz reacción de sus clientes y dio lugar a días de protestas y enfrentamientos entre manifestantes LGBTQ y la policía. El expresidente Barack Obama designó el monumento en 2016 durante su segundo mandato.

Líderes locales han criticado la medida del Gobierno, y el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, dijo que estaba “indignado” por la remoción. “Nueva York es el lugar de nacimiento del movimiento moderno de derechos LGBTQ+, y ningún acto de borrado cambiará o silenciará esa historia”, dijo en una publicación en X el martes.

El presidente del municipio de Manhattan, Brad Hoylman-Sigal, dijo a CNN: “Es parte del intento del Gobierno de Trump de remodelar el Servicio de Parques de una manera que se conforme con su base de apoyo de derecha, excluyendo a los grupos minoritarios y las personas LGBTQ”.

Hoylman-Sigal dijo que estaba trabajando para izar la bandera nuevamente en el sitio del monumento federal el jueves, a pesar de la nueva directriz federal.

“Vamos a tratar simplemente de izarla de nuevo. Puede que la retiren. Puede que nos impidan hacerlo, puede que agentes federales nos lo impidan, pero sin duda lo intentaremos en el espíritu de Stonewall”, agregó.

El líder de la minoría en el Senado, Chuck Schumer, de Nueva York, calificó la remoción de la bandera como “profundamente indignante” y agregó en una publicación en X: “Si hay algo que sé sobre este último intento de reescribir la historia, avivar la división y la discriminación, y borrar el orgullo de nuestra comunidad, es esto: esa bandera volverá. Los neoyorquinos se encargarán de ello”.

El memorando del NPS es la última acción en los extensos esfuerzos del Gobierno de Trump para purgar las instituciones culturales de materiales que entren en conflicto con las directivas políticas del presidente, y eliminar referencias a personas transgénero y no binarias en todas las agencias federales.

Trump emitió una directiva al inicio de su segundo mandato para que el Gobierno federal solo reconociera dos géneros: masculino y femenino. Desde entonces, agencias como el Departamento de Estado y los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) han truncado el acrónimo “LGBTQ+” a simplemente “LGB”; han eliminado referencias a personas trans, queer e intersex; también eliminaron páginas web y conjuntos de datos relacionados con esos grupos.

En octubre pasado, el director del FBI, Kash Patel, despidió a un empleado de larga data de la agencia que exhibía una bandera del orgullo LGBTQ en su espacio de trabajo durante una asignación anterior, informó CNN previamente.

Al notificar al individuo sobre su despido, Patel no mencionó específicamente la bandera del orgullo LGBTQ por su nombre, pero dijo que el agente en formación estaba siendo despedido sumariamente por “mal juicio” en el pasado y “una exhibición inapropiada de carteles políticos”, dijeron anteriormente fuentes a CNN.

El cambio también se produce mientras el Gobierno de Trump ha eliminado de manera más amplia materiales del NPS centrados en la diversidad.

En enero, el NPS eliminó una exposición de larga data sobre la esclavitud en el Parque Histórico Nacional de la Independencia de Filadelfia, lo que llevó a la ciudad a demandar al Gobierno.

La exposición, ubicada en el Sitio de la Casa del Presidente donde vivieron los presidentes George Washington y John Adams, incluye exhibiciones que honran a las personas esclavizadas por Washington y una línea de tiempo histórica de la esclavitud estadounidense.

Y el año pasado, la Comisión Estadounidense de Monumentos de Batalla, una pequeña agencia federal poco conocida, desmontó una exhibición en un cementerio en los Países Bajos que conmemoraba las contribuciones de soldados afroamericanos en la Segunda Guerra Mundial y destacaba la discriminación que enfrentaron.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

Gloria Pazmino y Elizabeth Wolfe, de CNN, contribuyeron a este informe.