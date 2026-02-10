La cuenta en X de J. D. Vance elimina publicación que reconocía el genocidio armenio

Por Kit Maher, CNN

La cuenta en X del vicepresidente de EE.UU. J. D. Vance publicó y luego eliminó un reconocimiento del genocidio armenio después de que rindiera homenaje en un memorial en el país este martes.

La publicación original —que señalaba que Vance y su esposa, Usha Vance, asistieron a una ceremonia de colocación de ofrenda floral “para honrar a las víctimas del genocidio armenio de 1915”— se apartaba de la política del Gobierno de Trump, que no utiliza la palabra “genocidio” para referirse a las matanzas sistemáticas y deportaciones de armenios en lo que hoy es Turquía.

Con excepción del expresidente Joe Biden, los presidentes de EE.UU. han evitado ese término por temor a afectar los vínculos con Turquía, un aliado regional clave que actualmente desempeña un papel de mediación entre el Gobierno de Trump e Irán.

Un funcionario de la vicepresidencia atribuyó la publicación a personal que no forma parte de la delegación que viaja con Vance.

El Comité Nacional Armenio de Estados Unidos calificó la eliminación como “una acción negacionista coherente con el vergonzoso retroceso del presidente Trump frente al recuerdo honesto estadounidense de un crimen reconocido por los 50 estados, el Congreso de EE.UU., la Casa Blanca y más de una docena de nuestros aliados de la OTAN”.

Vance —el primer vicepresidente o presidente en funciones de EE.UU. en visitar el país— dijo a periodistas que los armenios le pidieron visitar el sitio, y calificó la masacre como “algo muy terrible que ocurrió hace poco más de 100 años”.

Un portavoz de Vance dijo a CNN: “Esta es una cuenta gestionada por personal que existe principalmente para compartir fotos y videos de las actividades del vicepresidente. Para conocer la postura del vicepresidente sobre el fondo del asunto, remito a sus comentarios previos en la pista del aeropuerto en respuesta a la pregunta del pool”.

Vance dijo que visitó el sitio “como una señal de respeto, tanto por las víctimas como por el Gobierno de Armenia”.

“Obviamente, soy el primer vicepresidente que visita Armenia. Nos pidieron que visitáramos el sitio. Obviamente, es algo muy terrible que ocurrió hace poco más de 100 años, y algo que era muy, muy importante para ellos culturalmente”, dijo Vance, quien añadió que también planea visitar sitios relevantes en Azerbaiyán.

La cuenta de respuesta rápida de la Casa Blanca en X publicó —pero luego eliminó— los comentarios de Vance sobre la visita al memorial.

Consultada sobre la publicación eliminada, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo a periodistas que no ha habido cambios en la política del Gobierno.

“En cuanto al tuit armenio al que usted se refiere, remito al mensaje emitido por la Casa Blanca en el Día de la Recordación Armenia, y no ha habido cambios en la política en este momento”, dijo en la conferencia de prensa del martes.

La cuenta oficial de la vicepresidencia volvió a publicar posteriormente un mensaje de la secretaria de prensa de Vance, Taylor Van Kirk, que mostraba a la pareja vicepresidencial en la ceremonia e incluía una foto de la nota manuscrita de Vance en el libro de visitas.

“En solemne recuerdo de las vidas perdidas, honramos la resiliencia y el espíritu perdurable del pueblo armenio”, escribió el vicepresidente.

El número de armenios asesinados ha sido un punto central de disputa. Las estimaciones oscilan entre 300.000 y 2 millones de muertes entre 1914 y 1923, y no todas las víctimas estaban en el Imperio Otomano. Sin embargo, la mayoría de los cálculos —incluido uno de 800.000 entre 1915 y 1918 elaborado por las propias autoridades otomanas— sitúan la cifra entre 600.000 y 1,5 millones.

Ya sea por asesinatos o deportaciones forzadas, la población armenia en Turquía pasó de 2 millones en 1914 a menos de 400.000 en 1922.

En 2021, Biden se convirtió en el primer presidente de EE.UU. en reconocer oficialmente la masacre como genocidio, con una declaración por su aniversario que señalaba: “Cada año en este día recordamos las vidas de todos los que murieron en el genocidio armenio de la era otomana y renovamos nuestro compromiso de evitar que una atrocidad así vuelva a ocurrir”.

La declaración fue bien recibida por Armenia, pero condenada por Turquía, que sostiene que las muertes ocurrieron en el contexto de la guerra y que hubo pérdidas en ambos bandos.

El año pasado, el Gobierno de Trump emitió una declaración el 24 de abril que conmemoraba el “Meds Yeghern”, un término armenio, sin traducirlo al inglés como genocidio.

“A partir de 1915, un millón y medio de armenios fueron exiliados y marcharon hacia la muerte en los últimos años del Imperio Otomano. En este Día de Recordación, nos unimos nuevamente a la gran comunidad armenia en Estados Unidos y en el mundo para lamentar las muchas vidas que se perdieron”, decía el comunicado.

Durante el primer Gobierno de Trump, la Casa Blanca pidió a senadores republicanos bloquear el consentimiento unánime sobre una resolución que reconocía las matanzas de armenios entre 1915 y 1923 como genocidio, al considerar que podía afectar negociaciones con Turquía. La resolución fue aprobada por la Cámara de Representantes y el Senado en 2019.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.