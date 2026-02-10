Los estadounidenses mantuvieron sus compras estables en diciembre debido a la desaceleración salarial

Por Bryan Mena y Alicia Wallace, CNN

El motor de la economía estadounidense podría estar empezando a fallar, a medida que los salarios de los estadounidenses pierden fuerza y ​​su deuda se vuelve aún más difícil de manejar, según mostraron nuevos datos este martes.

Las ventas minoristas se mantuvieron inesperadamente estancadas en el crucial mes festivo de diciembre, según el Departamento de Comercio, tras aumentar un sólido 0,6 % en noviembre, muy por debajo del aumento del 0,4 % pronosticado por los economistas en una encuesta de FactSet.

Al mismo tiempo, en el cuarto trimestre, los salarios estadounidenses crecieron al ritmo más lento en más de cuatro años, según un informe independiente publicado el martes.

En conjunto, los datos sugieren que la mayor economía del mundo podría haber terminado el año pasado con dificultades debido a la continua crisis de asequibilidad. Aun así, los economistas esperan que una mayor declaración de impuestos y la serie de recortes de tipos de interés que la Reserva Federal implementó el año pasado impulsen el crecimiento este año.

Las cifras de ventas minoristas de diciembre, retrasadas debido al cierre gubernamental del año pasado, se publicaron cuando el aumento salarial de los estadounidenses se desaceleró a su ritmo más bajo en más de cuatro años, según un informe independiente publicado el martes por la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS). El Índice de Costo del Empleo, que mide los cambios en salarios y beneficios, aumentó un 0,7 % durante los últimos tres meses de 2025, lo que marca el aumento más lento desde el segundo trimestre de 2021, según datos de la BLS.

Durante el último año, la contratación en Estados Unidos se ha desacelerado casi por completo, la percepción de la gente sobre la economía se ha desmoronado y la inflación se ha mantenido persistentemente alta.

Los datos más recientes subrayan la presión que han experimentado los consumidores estadounidenses en los últimos meses, especialmente aquellos en el extremo inferior del espectro de ingresos.

Los hogares adinerados están viendo aumentar su riqueza e impulsando el gasto, mientras que los hogares de ingresos bajos y medios experimentan una mayor presión. Los economistas han denominado a esta dinámica la economía en forma de K, de dos carriles o de enfriamiento.

Las ventas minoristas, ajustadas a las fluctuaciones estacionales, pero no a la inflación, disminuyeron en la mayoría de las categorías que monitorea el Departamento de Comercio, con las mayores caídas en las mueblerías y en tiendas especializadas de nicho, como las floristerías, ambas con una disminución del 0,9 %. Mientras tanto, el gasto minorista aumentó ligeramente en algunas categorías, con el mayor aumento en las tiendas de artículos para el hogar (1,2 %).

Una medida que excluye las ventas volátiles, como las de materiales de construcción y gasolina, y que ofrece una mejor indicación de la demanda subyacente, cayó un 0,1 % en diciembre, según FactSet, muy por debajo del avance del 0,4 % previsto por los economistas.

La publicación del informe de ventas minoristas de enero está “por determinar”, según el Departamento de Comercio, después de que el cierre gubernamental del año pasado, y el breve cierre de la semana pasada, afectaran las operaciones del departamento. El informe de ventas minoristas de enero suele publicarse a mediados de febrero.

