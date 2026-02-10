Los Halftime Show más vistos del Super Bowl. ¿Impondrá Bad Bunny un nuevo récord?

Por CNN en Español

Nadie duda que el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl es de lo más visto a nivel global. La gran pregunta es si Bad Bunny, quien amenizó el domingo el Halftime Show del Super Bowl LX, impone un récord como el espectáculo con más espectadores.

Suele considerarse que el show que Michael Jackson ofreció en 1993 marcó un antes y un después en los espectáculos de medio tiempo del Super Bowl, pues fue la primera gran estrella global de la música en el evento.

Hasta la aparición de Michael Jackson en 1993, los Halftime Shows estaban mayormente a cargo de bandas marciales y la agrupación Up With People. Era un espectáculo para toda la familia y con énfasis en lo local. El éxito de la presentación del “Rey del Pop” cambió la forma en la que la NFL concebía este segmento del partido. De hecho, Jackson impuso un récord de 133,4 millones de espectadores, que se mantuvo durante tres décadas, hasta que el Halftime Show de Kendrick Lamar en 2025 alcanzó 133,5 millones de espectadores.

Estas cifras se basan en los ratings de Nielsen y en informes de la NFL. A continuación, los Halftime Shows más vistos de la historia del Super Bowl.

Kendrick Lamar (Super Bowl LIX, 2025): 133,5 millones

Michael Jackson (Super Bowl, 1993): 133,4 milones

Usher (Super Bowl LVIII, 2024): 123,4 millones

Rihanna (Super Bowl LVII, 2023): 121 millones

Katy Perry (Super Bowl XLIX, 2015): 118,5 millones

Lady Gaga (Super Bowl LI, 2017) – 117,5 millones

Coldplay, Beyoncé, Bruno Mars (Super Bowl 50, 2016): 115,5 millones

Bruno Mars, Red Hot Chili Peppers (Super Bowl XLVIII, 2014): 115,3 millones

Madonna (Super Bowl XLVI, 2012): 114 millones

Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige y Kendrick Lamar (Super Bowl LVI, 2022): 103,4 millones

Shakira y Jennifer Lopez (Super Bowl LIV, 2020): 103 millones

La gran pregunta: ¿Impondrá Bad Bunny un nuevo récord con su show de 2026?

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.