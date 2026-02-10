Mueren al menos nueve personas tras tiroteo masivo en una escuela y una vivienda de Canadá, dice la Policía

Por Lex Harvey, CNN

Al menos nueve personas murieron en un tiroteo masivo en una escuela secundaria y una propiedad residencial en la parte noreste de la provincia de Columbia Británica, informó la Policía canadiense el martes.

La Policía respondió a informes de un atacante activo en la Escuela Secundaria Tumbler Ridge alrededor de la 1:20 p.m. hora local del martes, donde encontraron a seis personas muertas y decenas de heridos. Otra persona murió mientras era trasladada al hospital.

El presunto tirador también fue encontrado muerto con “lo que parece ser una herida autoinfligida”, dijo la policía.

Dos víctimas han sido trasladadas en avión al hospital con heridas graves o mortales. Otras 25 personas con heridas que no ponen en peligro la vida están siendo atendidas en un centro médico local, informó la policía.

Otras dos personas fueron encontradas muertas en una residencia que se cree está relacionada con el incidente, dijo la policía en un comunicado.

“Los agentes están realizando búsquedas adicionales en otras casas y propiedades para determinar si hay alguien más herido o de alguna manera vinculado a los hechos de hoy”, dice el comunicado.

Tumbler Ridge es una ciudad rural de aproximadamente 2.400 personas situada al pie de las Montañas Rocosas en el oeste de Canadá, a unos 680 kilómetros (422 millas) de la frontera con Estados Unidos.

Los tiroteos masivos son extraordinariamente raros en Canadá, que tiene leyes de armas mucho más estrictas que Estados Unidos.

Según el proyecto Small Arms Research, hay 121 armas de fuego por cada 100 residentes en Estados Unidos, en comparación con un estimado de 35 armas por cada 100 residentes en Canadá.

La Policía no cree que exista una amenaza continua para el público. Una alerta de emergencia anterior que pedía al público refugiarse en el lugar fue levantada a las 5:45 p.m. hora local.

La Escuela Secundaria Tumbler Ridge tiene 175 estudiantes de los grados 7 al 12, según el sitio web de la provincia.

“Debido a los trágicos acontecimientos que ocurrieron hoy en la comunidad de Tumbler Ridge, la Escuela Secundaria Tumbler Ridge y la Escuela Primaria Tumbler Ridge estarán cerradas por el resto de la semana”, dice un aviso en el sitio web.

La Policía está investigando ahora qué llevó al tiroteo.

“La rápida cooperación de la escuela, los primeros respondedores y la comunidad desempeñó un papel fundamental en nuestra respuesta”, dijo el superintendente Ken Floyd, comandante del Distrito Norte, en un comunicado en el que expresó sus condolencias a los afectados.

Larry Neufeld, el miembro provincial del parlamento por Peace River South, que abarca Tumbler Ridge, calificó el tiroteo de “trágico y profundamente perturbador” en una declaración publicada en redes sociales.

“Esta es una ciudad pequeña y unida, y el impacto de un evento como este lo siente toda la comunidad”, dijo Neufeld.

