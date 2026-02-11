Drones de un cartel mexicano violaron el espacio aéreo de EE.UU., dice funcionario

Por Kit Maher y Zachary Cohen, CNN

Drones de un cartel mexicano violaron el espacio aéreo estadounidense, según declaró un funcionario del Gobierno a CNN, lo que provocó un cierre temporal del espacio aéreo sobre El Paso, Texas, que ya se ha levantado.

“El Departamento de Guerra tomó medidas para desactivar los drones”, declaró el funcionario. “La FAA y el DOW han determinado que no existe ninguna amenaza para los viajes comerciales”, añadieron, refiriéndose a la Administración Federal de Aviación (FAA).

El cierre del espacio aéreo fue provocado por una operación militar estadounidense relacionada con carteles de la droga, según dos fuentes informadas sobre el asunto.

La naturaleza de esa acción militar no quedó clara de inmediato, aunque la administración Trump lleva tiempo afirmando que tiene la intención de atacar a los carteles de la droga que operan en México y otros países.

La DEA y otras agencias de seguridad estadounidenses han utilizado las instalaciones del Aeródromo Militar Biggs durante años para monitorear las operaciones de los carteles con base en México, afirman funcionarios y exfuncionarios estadounidenses.

Si bien en los últimos años se ha sabido que los carteles operan drones, y a los funcionarios estadounidenses les preocupa que puedan ser utilizados para invadir el espacio aéreo estadounidense, la inteligencia indica que los carteles se muestran reticentes a cruzar la frontera con drones por temor a una respuesta contundente de Estados Unidos, según declaró un exfuncionario estadounidense a CNN.

El martes por la noche, la FAA había emitido una restricción temporal para detener durante 10 días todos los vuelos hacia y desde El Paso, Texas, y en una zona del sur de Nuevo México.

Según el sitio web de la FAA, la pausa sobre El Paso y Santa Teresa, Nuevo México, se debía a “razones especiales de seguridad”.

El aviso decía que los pilotos que violaran la restricción podrían ser interceptados, detenidos e interrogados por las fuerzas del orden.

También advertía que se iban a poder tomar medidas adicionales para los pilotos que no cumplieran con las restricciones, incluida la suspensión de las certificaciones de vuelo, cargos penales y que el Gobierno de Estados Unidos podía “usar fuerza letal” si una aeronave representaba una “amenaza inminente a la seguridad”.

El Aeropuerto Internacional de El Paso, que emitió el aviso el martes por la noche, había informado que todos los vuelos comerciales, de carga y de aviación general permanecerían suspendidos hasta el 20 de febrero.

