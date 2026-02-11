El jefe de Instagram niega que los usuarios puedan ser “clínicamente adictos” a las redes sociales en un juicio histórico

Por Samantha Delouya y Clare Duffy, CNN

Adam Mosseri, el jefe de Instagram, testificó este miércoles y dijo que no cree que los usuarios puedan ser “clínicamente adictos” a la aplicación de redes sociales.

Mosseri es el primer ejecutivo en testificar en el histórico juicio sobre adicción a las redes sociales contra YouTube y la empresa matriz de Instagram, Meta, en el que una mujer que ahora tiene 20 años alega que las empresas desarrollaron intencionalmente funciones adictivas para enganchar a usuarios jóvenes, lo que, según afirma, dañó su salud mental.

La demanda es la primera de más de 1.500 casos similares en llegar a juicio y podría servir como prueba de si los gigantes de las redes sociales pueden ser considerados responsables por las reclamaciones de que han dañado la salud mental de los usuarios jóvenes.

Mark Lanier, abogado de la demandante, interrogó a Mosseri este miércoles sobre si Instagram elige las ganancias por encima de la salud y seguridad de los menores y si Mosseri supervisa una aplicación que engancha a los usuarios más jóvenes.

Fue una oportunidad poco común para conocer la visión de Mosseri sobre el negocio de Instagram. Él afirmó que no había declarado antes en un juicio de este tipo.

Mosseri sostuvo que no cree que sea posible volverse adicto a Instagram, pero sí reconoció que puede haber un “uso problemático”, aunque esto varía de persona a persona. Comparó la situación con ver televisión durante más tiempo del que resulta satisfactorio. (Mosseri admitió que no es médico).

“Es relativo”, dijo. “Sí, para un individuo, existe tal cosa como usar Instagram más de lo que te sientes bien”.

Mosseri asumió la dirección de Instagram en 2018, tras unirse a la empresa entonces llamada Facebook en 2008.

En 2021, la denunciante de Facebook Frances Haugen filtró una gran cantidad de documentos internos que indicaban que la compañía sabía que Instagram podía tener un efecto “tóxico” en las adolescentes. El mismo año, CNN informó que Instagram promovía cuentas que alentaban dietas extremas y trastornos alimenticios para los usuarios adolescentes. La compañía reconoció en ese momento que esas cuentas violaban sus normas.

Mosseri dijo a una comisión del Senado en diciembre de 2021 que estaba a favor de una mayor regulación de la seguridad en línea, pero que también estaba “comprometido” a hacer que la plataforma fuera segura, incluso si los padres no usaban las herramientas de control parental.

Este miércoles, Mosseri afirmó que cualquier insinuación de que Instagram se dirige específicamente a los usuarios adolescentes para maximizar sus beneficios era falsa.

“Hacemos menos dinero con los adolescentes que con cualquier otro grupo demográfico en la plataforma”, dijo, mientras era interrogado por una de las abogadas de Meta, Phyllis Jones. “Los adolescentes no hacen clic en los anuncios y no tienen mucho ingreso disponible”.

Desde entonces, Instagram ha implementado funciones adicionales de seguridad y bienestar, sobre todo las “cuentas para adolescentes”, que aplican restricciones de contenido y protecciones de privacidad por defecto para los usuarios adolescentes. Meta ha dicho previamente que “discrepamos firmemente” de las acusaciones en la demanda de Kaley.

La demandante, a quien se conoce como Kaley, comenzó a usar Instagram a los nueve años, según Lanier, aunque la edad mínima de la aplicación es 13 años. (Instagram ha comenzado más recientemente a implementar tecnología de verificación de edad por IA para identificar a usuarios más jóvenes que se registran con una fecha de nacimiento inexacta, aunque no está clara la precisión de esta tecnología).

Lanier, en su declaración de apertura el lunes, señaló funciones como el “desplazamiento infinito y la reproducción automática” y el botón de “me gusta”, que Lanier equiparó a un “golpe químico” que los adolescentes que buscan validación de sus pares llegan a ansiar. La demanda de Kaley también alega que los “filtros de belleza” que pueden alterar el rostro de un usuario contribuyeron a la dismorfia corporal y que ella sufrió acoso y sextorsión en Instagram.

Antes del testimonio de Mosseri, un grupo de padres y familiares que dicen haber perdido a seres queridos debido a los daños de las redes sociales se reunieron afuera de la sala del tribunal alrededor de la 1 a.m., hora local, con impermeables azules con la esperanza de conseguir uno de los pocos asientos para observadores públicos en la sala, según muestra un video de uno de los padres. “Nunca dejaremos de luchar, por eso estamos aquí”, dijo Julianna Arnold, cuya hija Coco, de 17 años, murió después de recibir una pastilla mezclada con fentanilo por un hombre mayor con quien Instagram la puso en contacto.

Lanier interrogó a Mosseri en detalle sobre los filtros de belleza de Instagram, especialmente aquellos que alteran los rostros de los usuarios de maneras que algunos consideran que promueven la cirugía estética.

Lanier señaló documentos internos de 2019 en los que ejecutivos de Meta debatieron si prohibir tales filtros. Un correo electrónico decía que los expertos opinaban “unánimes sobre el daño que causan”.

“Estamos hablando de incentivar la dismorfia corporal en niñas jóvenes”, decía otro correo electrónico de un ejecutivo de Meta.

Al principio, Instagram decidió prohibir todos los filtros que distorsionan las caras, dijo Mosseri. Pero luego cambió la decisión, permitiendo ciertos filtros que distorsionan rostros, pero prohibiendo los filtros que promueven la cirugía para enfocarse en prevenir “los efectos que son más problemáticos”, dijo Mosseri.

En el momento del cambio de política, Kaley tenía 14 años, dijo Lanier.

Lanier también interrogó a Mosseri sobre su salario. Mosseri dijo que su salario base es “de aproximadamente US$ 900.000 por año”, pero que su compensación puede superar los US$ 10 millones o, en algunos años, más de US$ 20 millones, incluyendo bonificaciones y opciones sobre acciones.

Lanier cuestionó si las decisiones de Mosseri sobre funciones de la plataforma, como los “filtros de belleza”, estaban motivadas por asegurar el crecimiento de la empresa, beneficiando así su compensación. Mostró otro correo electrónico interno que sugería que eliminar dichos filtros “limitaría nuestra capacidad de ser competitivos en los mercados asiáticos (incluida India)”.

“Nunca me preocupé de que alguna de estas cosas afectara el precio de nuestras acciones”, respondió Mosseri.

Lanier también hizo referencia a un estudio interno no publicado de Meta llamado “Proyecto Myst”. Durante su declaración inicial, Lanier dijo que el estudio encontró evidencia de que los niños que habían experimentado “efectos adversos” tenían más probabilidades de volverse adictos a Instagram. El estudio también encontró que los padres eran incapaces de detener la adicción, dijo.

Mosseri aseguró que reconocía el estudio, pero que no recordaba nada específico sobre él. “Fui un defensor, en general soy un defensor de la investigación”, dijo.

El abogado de Meta, Paul Schmidt, argumentó durante su declaración inicial que la difícil vida familiar de Kaley durante su infancia era la responsable de sus desafíos de salud mental, y no Instagram. Mostró partes de testimonios previos al juicio de dos terapeutas que, según dijo, trabajaron con Kaley y sugerían que no creían que Instagram fuera central en sus dificultades.

Un portavoz de Meta reiteró el argumento de la compañía en una nueva declaración este miércoles.

“La pregunta para el jurado en Los Ángeles es si Instagram fue un factor sustancial en las luchas de salud mental de la demandante. La evidencia mostrará que enfrentó muchos desafíos significativos y difíciles mucho antes de usar las redes sociales”, decía la declaración.

Matthew Bergman, abogado de Kaley, dijo que el testimonio de Mosseri indicaba que los ejecutivos de Instagram “tomaron la decisión consciente de anteponer el crecimiento a la seguridad de los menores” en una declaración este miércoles por la tarde.

“La evidencia muestra que Instagram conocía los riesgos que su producto representaba para los usuarios jóvenes, pero continuó implementando funciones diseñadas para mantener a los niños conectados por más tiempo, incluso cuando esas funciones los exponían a un peligro significativo”, dijo.

Es probable que el jurado no escuche muchos argumentos relacionados con el contenido de Instagram o YouTube debido a la Sección 230, una ley federal que protege a las empresas tecnológicas de la responsabilidad sobre el contenido que publican sus usuarios. Antes del testimonio de Mosseri, la jueza del Tribunal Superior Carolyn Kuhl indicó a las partes que no le preguntaran sobre las funciones de seguridad del contenido de Instagram ni sobre el contenido al que Kaley estuvo expuesta mientras lo usaba, citando dicha ley.

