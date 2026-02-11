Funcionario de la Patrulla Fronteriza elogió el “excelente servicio” de un agente tras disparar a una mujer, según evidencia

Por Andy Rose, Bill Kirkos, Alaa Elassar y Danya Gainor, CNN

Nuevas pruebas gubernamentales divulgadas sobre el tiroteo del año pasado por parte de la Patrulla Fronteriza contra una mujer en Chicago revelaron imágenes de la cámara corporal del incidente, mensajes de texto del agente que le disparó —que no se habían visto previamente— y elogios del entonces principal funcionario de la Patrulla Fronteriza apenas horas después de lo ocurrido. Los documentos, publicados por fiscales federales, fueron obtenidos por WLS, afiliada de CNN.

Un juez ordenó la publicación la semana pasada, lo que permitió que se hicieran públicas algunas pruebas clave del caso, como grabaciones de cámaras corporales, mensajes de texto y correos electrónicos. Aunque se retiraron los cargos presentados contra la mujer, ella y su abogado argumentan que las grabaciones tendrían valor público tras dos tiroteos mortales en los que estuvieron involucrados agentes federales en Minneapolis a principios de este año.

Marimar Martínez, una ciudadana estadounidense de 30 años, recibió varios disparos de un agente de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) después de que su auto y un vehículo de CBP chocaran en medio de la ofensiva migratoria en Chicago, llamada Operación Midway Blitz, el 4 de octubre.

Los fiscales federales, al alegar que ella embistió el vehículo del agente, la acusaron de agredir, resistirse u obstaculizar a funcionarios federales. Martinez reconoció que había estado siguiendo vehículos de la Patrulla Fronteriza antes de que le dispararan, pero negó haber cometido alguna irregularidad.

El caso del Gobierno se derrumbó de forma dramática un mes después, cuando la jueza Georgia Alexakis lo desestimó a petición de los fiscales, al afirmar que la forma en que fue manejado la llevó “a cuestionar la narrativa que se estaba presentando”.

La evidencia recién publicada, obtenida por WLS, incluye imágenes de la cámara corporal de uno de los agentes en el vehículo de la Patrulla Fronteriza que chocó contra el auto de Martínez. Estas imágenes muestran a los agentes en el vehículo del Gobierno con armas desenfundadas momentos antes del tiroteo.

“La cámara está encendida”, se escucha decir a un agente, mientras gran parte del video de la cámara corporal se ve a través del guardamonte de un arma de fuego larga que sostiene el agente.

“Haz algo, perr*”, se escucha decir a un agente, por encima del sonido de repetidas bocinas desde afuera del vehículo.

“Es hora de ponerse agresivos y largarse, porque nos están acorralando”, dice un agente segundos antes de ver a la conductora girar bruscamente a la izquierda. La cámara corporal se sacude, el vehículo se detiene y se oye a los agentes decir: “Nos han atropellado”.

La conductora sale del vehículo y se escuchan disparos aproximadamente dos segundos después. El agente con la cámara corporal sale del vehículo segundos después, aunque no parece estar mirando hacia el coche de Martínez.

Antes de que se publicaran las imágenes, el abogado de Martínez, Christopher Parente, lamentó que si bien el agente de CBP Charles Exum tenía una cámara corporal, no la llevaba puesta en el momento del tiroteo.

Entre la evidencia hay un correo electrónico del alto funcionario de la Patrulla Fronteriza Gregory Bovino quien envió un correo electrónico a Exum horas después del tiroteo, ofreciéndole retrasar su retiro más allá de la edad habitual de jubilación de la agencia, que es de 57 años, “en vista de su excelente servicio en Chicago”.

“¡¡Aún te queda mucho por hacer!!”, añadió. Bovino dejó su puesto como jefe de la operación federal de inmigración en Minnesota después de que el presidente Donald Trump anunciara el mes pasado que enviaría en su lugar al zar de la frontera de la Casa Blanca, Tom Homan.

Exum intercambió mensajes en otros chats que decían: “Oh, lloro” y “Eso me dolió”, en respuesta a un mensaje de texto que decía que el gobernador de Illinois, JB Pritzker, “está diciendo cosas malas sobre ti esta mañana”.

En una imagen, Exum recibe mensajes de apoyo, en los que lo llaman una “leyenda entre los agentes”.

“Te invito una cerveza cuando te vea en el entrenamiento”, decía un mensaje.

La solicitud de Martínez de poner toda la evidencia del Gobierno a la vista del público llega mientras el Gobierno de Trump enfrenta críticas por apresurar las versiones de los tiroteos mortales de los ciudadanos estadounidenses Renee Good y Alex Pretti en Minneapolis, que parecieron ser contradichas por un video.

La forma en que la administración relató los tiroteos mortales en Minneapolis fue parte de la motivación para la solicitud de modificar la orden de protección en el caso y liberar la evidencia, dijo Parente.

“La Sra. Martínez cree que cierta información revelada en su caso, y actualmente sujeta a la Orden de Protección, sería útil tanto para el público como para los funcionarios electos sobre cómo responde el Departamento de Seguridad Nacional [DHS, por sus siglas en inglés] en casos donde sus agentes usan fuerza letal contra ciudadanos estadounidenses”, escribió Parente, quien también dijo que planea anunciar una demanda civil derivada del tiroteo.

El DHS afirmó inicialmente que Martínez embistió deliberadamente con su auto a un vehículo de la CBP sin identificación, lo que hizo que Exum saliera del suyo y disparara a la defensiva. Martínez alega que el vehículo de la CBP rozó su auto y Exum abrió fuego a pesar de que ella giró deliberadamente para evitarlo una vez que él salió del vehículo. Recibió un impacto en el brazo y la pierna mientras se alejaba.

Martínez “estaba armada con un arma semiautomática”, publicó la portavoz del DHS, Tricia McLaughlin, el 4 de octubre en X. Sin embargo, Parente declaró a CNN que el arma era una pistola con licencia que Martínez guardaba en su bolso y no tocó durante el incidente. Los abogados del Gobierno nunca rebatieron esta última versión en el tribunal.

El director del FBI, Kash Patel, retuiteó un video que afirmaba mostrar el encuentro entre Martínez y la CBP, pero en realidad mostraba un incidente diferente en el área de Chicago que no tenía conexión con Martínez.

La categorización del DHS sobre Martínez como manifestante armada se reflejó de forma polémica en el tiroteo mortal de Pretti, donde funcionarios de la Gobierno sugirieron que la posesión de un arma por parte de Martínez durante la protesta la convertía en un peligro inherente para los agentes. Los videos del altercado no muestran a Pretti blandiendo ni buscando el arma.

En el caso de Martínez, el juez cuestionó con escepticismo varios aspectos del uso de la fuerza por parte del Gobierno, y señaló que el agente se había jactado del tiroteo en un mensaje de texto.

“Disparé cinco balas y le hicieron siete agujeros. Anoten eso en su agenda, muchachos”, escribió Exum a sus colegas.

En el tribunal, Exum intentó explicar los mensajes de texto: “Estoy orgulloso de mis habilidades de tiro”, dijo.

El agente también defendió su uso de la fuerza contra Martínez, argumentando que su vida estaba en riesgo.

“Hice lo que tenía que hacer”, dijo ante el tribunal.

“Eso significa que las acciones ilegales tienen consecuencias legales”.

El juez Alexakis se enfureció por la decisión del Gobierno de liberar el automóvil dañado del agente del depósito días después del tiroteo, lo que permitió a Exum conducirlo hasta su casa en Maine (a más de 1.600 kilómetros de la escena) antes de que los abogados defensores pudieran examinarlo.

El abogado de Martínez dijo que permitirle liberar la evidencia reunida en el caso era necesario para “combatir el daño continuo a su reputación”.

El juez se negó a ordenar la publicación de las imágenes de las cámaras Flock: cámaras exteriores que pueden leer matrículas e identificar otros detalles sobre los vehículos a medida que pasan.

Parente dijo que esas imágenes son menos importantes que una admisión de la Fiscalía de Estados Unidos y del DHS diciendo que Martínez no es una terrorista doméstica y que cometieron un error.

El DHS nunca se ha retractado de sus acusaciones públicas contra Martínez, y ha remitido las preguntas sobre la decisión de desestimar el caso al Departamento de Justicia. Aunque McLaughlin reconoció que el video publicado por Patel era incorrecto, en enero volvió a calificar a Martínez y al coacusado Anthony Ian Santos Ruiz, quien conducía otro vehículo, de “terroristas domésticos”, según informó CBS News.

Martínez asistirá al discurso sobre el Estado de la Unión del presidente Donald Trump el 24 de febrero como invitada del representante demócrata de Illinois Jesús “Chuy” García, dijo Parente en una presentación judicial la semana pasada.

McLaughlin le dijo a CNN en un comunicado que es “vergonzoso” que García planee llevar a Martínez al Estado de la Unión, acusándola nuevamente de ser “una difusora de información personal que atacó a las fuerzas del orden” y llamando a Martínez y Ruiz “alborotadores”.

“Es lamentable ver a alguien que ha jurado defender la Constitución demonizar a las fuerzas del orden federales y priorizar la política sobre la seguridad pública con la decisión de su invitado”, dijo McLaughlin.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

Con información de Omar Jiménez, Kara Devlin, Elizabeth Wolfe, Nicquel Terry Ellis, Dalia Faheid y Matthew Rehbein, de CNN.