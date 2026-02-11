Las 5 cosas que debes saber este 11 de febrero
Por CNN en Español
Cuba despliega plan para sobrevivir a una de sus peores crisis. Miles de hondureños y nicaragüenses están en riesgo de deportación tras fallo sobre el TPS. El FBI publica imágenes de la casa de Nancy Guthrie mientras sigue su búsqueda. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.
El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, el chavista Jorge Rodríguez, dijo que no hay elecciones presidenciales previstas en un futuro cercano en el país y que se busca priorizar la “estabilidad” en estos momentos de cambio desencadenados por la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.
- El líder opositor venezolano Juan Pablo Guanipa regresa a casa, donde estará en detención domiciliaria
- Trump se reunirá el viernes con miembros las fuerzas armadas de EE.UU. que participaron en la captura de Maduro
- ¿En qué países de América Latina se percibe más corrupción?
El Gobierno de Cuba, asediado por la presión de Estados Unidos en materia energética, ha desplegado una serie de medidas para intentar cubrir servicios elementales en un plan de supervivencia que ya tiene paralelos con el “período especial” de la década de los 90, tras la caída del bloque soviético.
- China se declara dispuesta a ayudar a Cuba ante sus problemas de escasez de combustibles
- “No nos garantizan el regreso”: dudas y expectativa en España tras los ajustes en vuelos a Cuba por la falta de combustible
- Guatemala pondrá fin gradualmente al programa de médicos cubanos en medio de la presión de EE.UU. sobre la isla
En la ofensiva contra la inmigración del Gobierno de Donald Trump, el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) ha sido uno de los objetivos de la Casa Blanca. Mientras que los venezolanos con TPS se mantienen desprotegidos y en el limbo de una larga batalla legal, los nicaragüenses, hondureños y nepalíes con esta protección parecen haber llegado al mismo punto de incertidumbre tras un nuevo fallo de un tribunal federal.
- ICE detuvo a su esposo y se quedó sola con sus cinco hijos: “No quería que vieran ese dolor”
- Jueces amenazan con cargos por desacato contra el Gobierno de Trump en casos de inmigración
- Conclusiones de una tensa audiencia en la Cámara de Representantes con funcionarios de inmigración del Gobierno de Trump
La búsqueda de Nancy Guthrie, desaparecida de 84 años y madre de la presentadora del programa “Today” Savannah Guthrie, continúa en su segunda y angustiosa semana. El martes, el caso dio un giro cuando el FBI divulgó imágenes de la mañana de su desaparición de una cámara en las que se ve una persona armada y enmascarada.
- ¿Cómo Google desempeñó un papel clave en la recuperación del video de las cámaras de Nancy Guthrie?
- Unas imágenes escalofriantes son el mayor avance en el caso de Nancy Guthrie. Esto es lo más destacado según los expertos
Nueve personas murieron y decenas resultaron heridas en un tiroteo en una escuela y una casa en el noreste de Columbia Británica el martes por la tarde. Los tiroteos masivos son poco frecuentes en Canadá, un país con leyes de armas mucho más estrictas que las de Estados Unidos, y los tiroteos escolares de esta escala son casi desconocidos. Esto es lo que sabemos.
Ha sido un invierno brutal, pero llega el mejor momento para las grandes tormentas en el noreste de EE.UU.
Las tormentas de nieve más impactantes en el noreste, muchas de las cuales son poderosos nor’easters, ocurren con mayor frecuencia en febrero, según datos de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica.
Cierran el espacio aéreo de El Paso durante 10 días por motivos de seguridad
La Administración Federal de Aviación de EE.UU. emitió una restricción que detiene temporal e inmediatamente todos los vuelos hacia y desde El Paso, Texas, y una zona del sur de Nuevo México durante 10 días. Esto es lo que se sabe de su decisión.
Ganó una medalla y confesó una infidelidad en vivo
Tras conseguir el bronce en la prueba individual masculina de 20 km en los Juegos Olímpicos de Invierno, el biatleta noruego Sturla Holm Laegreid admitió en la televisión noruega que le había sido infiel a su novia.
128,2 millones
El show de medio tiempo del Super Bowl de Bad Bunny promedió 128,2 millones de espectadores, por debajo del récord impuesto por Kendrick Lamar en 2025, cuando marcó una media de 133,5 millones, según la NFL, que cita datos oficiales de Nielsen.
“Menos mal que lo están deteniendo. Todos sabían que estaba haciendo esto”
—Lo dijo Donald Trump al Departamento de Policía de Palm Beach poco después de que la investigación policial sobre Jeffrey Epstein se hiciera pública a mediados de la década del 2000, según un documento recientemente publicado.
Padres inmigrantes celebran el éxito de su hijo, el conocido taquero del espectáculo de Bad Bunny en el Super Bowl
El histórico show de Bad Bunny en el Super Bowl incluyó el toque especial de Villa’s Tacos, un negocio fundado por una familia inmigrante. Los padres de Víctor Villa, originarios de Michoacán, expresaron su orgullo al ver a su hijo compartir la cultura mexicana en un evento global.
